Падение «Союза»: вся правда об аварии. LIVE

Скоробогатов: пуск осуществлен в расчетное время, старт прошел штатно, до разделения второй ступени полет проходил без замечаний. До 120 секунды.

В процессе отделения боковых блоков на 118 секунды вследствие неоткрытия реактивного сопла увода блока зарегистрирован неотход хвостовой части блока Д от блок А.