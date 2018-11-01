Падение «Союза»: вся правда об аварии. LIVE

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Скоробогатов: Аварийная комиссия провела огромную работу, мы исключили повреждение датчика на заводе-изготовителе и при падении. Единственным местом могла быть сборка пакета на космодроме Байконур. В нашу задачу не входило искать, кто будет наказан.
Заместитель руководителя Федерального космического агентства – Александр Лопатин, замглавы «Роскосмоса»: «менее 5% аварийных пусков Союза. «Это нож в спину для все сотрудников госкорпорации. Мы выявили единственно возможную причину аварии, мы выдали рекомендации, которые касаются конструктивных доработок и повышения трудовой дисциплины.
Директор ИМПБ Олег Орлов: «система аварийного спасения позволила не только спасти жизнь экипажа, но и сохранение его здоровья. Перегрузки экипаж перенес профессионально, без проблем. Экипаж в хорошем состоянии здоровья, не имеет противопоказаний для дальнейших полетов».
Повреждены оказались ракета, чей запуск предстоит осуществить с «Байконура» в ближайшем будущем c грузовым кораблем «Прогресс» и ракета, старт которой состоится в космическом центре в Гвиане.
Что важно! Повреждение было не единичным:
Комиссия выяснила, что аналогичные повреждения при сборке получили еще две ракеты, собираемые «пакетом».
«Виновник всего этого – наш датчик, все это мы обнаружили на месте падения. Причиной стал сбой деформированный шток датчика, доказано, что произошло это при сборке пакета на космодроме «Байконур». Речь идет о датчике в месте крепления боковых блоков к центральному баку второй ступени. Это полностью соответствует ранее озвученным версиям в СМИ.
Рассказывает «Блок Д скользил обратным конусом по корпусу блока А, затем он ударил по баку горючего, что привело к вскрытию бака, и разгерметизации. Зареистрированные возмущения привели к потере стабилизации, и как следствие аварийному прекращению полета. При падении жертв и разрушений не было. все системы корабля функционировали штатно, система САС сработала в соответствии с заложенной логикой. Экипаж спасен, состояние здоровья удовлетворительное.
Скоробогатов: пуск осуществлен в расчетное время, старт прошел штатно, до разделения второй ступени полет проходил без замечаний. До 120 секунды.
В процессе отделения боковых блоков на 118 секунды вследствие неоткрытия реактивного сопла увода блока зарегистрирован неотход хвостовой части блока Д от блок А.
Пресс-конференция началась, представлены участники аварийной комиссии, ранее сообщалось, что ее возглавил Олег Скоробогатов, замглавы ЦНИИМАШ
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября, ракета-носитель «Союз-ФГ», стартовавшая с космодрома Байконур (Казахстан), не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС). На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.
Авария стартовавшей к МКС ракет «Союз» стала без преувеличения главным космическим событием уходящего года, так как поставила под угрозу не только членов экипажа, но работу всей Международной космической станции, которая в этом году отмечает 20 лет.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», Предлагаем Вам вместе последить за оглашением результатов расследования аварии ракеты «Фрегат», произошедшей 11 октября. Обнародование результатов работы комиссии «Роскосмосом» было намечено на полдень четверга в Центре управления полетами в подмосковном Королеве.