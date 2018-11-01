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Падение «Союза»: вся правда об аварии. LIVE

«Роскосмос» расскажет, что случилось с «Союзом»

«Роскосмос» готов рассказать всю правду о расследовании аварии ракеты «Фрегат». Обнародования результатов ждут множество СМИ и экспертов в космической области. «Газета.Ru» следит за пресс-конференцией в режиме онлайн.
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12:30

Скоробогатов: Аварийная комиссия провела огромную работу, мы исключили повреждение датчика на заводе-изготовителе и при падении. Единственным местом могла быть сборка пакета на космодроме Байконур. В нашу задачу не входило искать, кто будет наказан.

12:28

Заместитель руководителя Федерального космического агентства – Александр Лопатин, замглавы «Роскосмоса»: «менее 5% аварийных пусков Союза. «Это нож в спину для все сотрудников госкорпорации. Мы выявили единственно возможную причину аварии, мы выдали рекомендации, которые касаются конструктивных доработок и повышения трудовой дисциплины.

12:23

Директор ИМПБ Олег Орлов: «система аварийного спасения позволила не только спасти жизнь экипажа, но и сохранение его здоровья. Перегрузки экипаж перенес профессионально, без проблем. Экипаж в хорошем состоянии здоровья, не имеет противопоказаний для дальнейших полетов».

12:21

Повреждены оказались ракета, чей запуск предстоит осуществить с «Байконура» в ближайшем будущем c грузовым кораблем «Прогресс» и ракета, старт которой состоится в космическом центре в Гвиане.

12:18

Что важно! Повреждение было не единичным:

Комиссия выяснила, что аналогичные повреждения при сборке получили еще две ракеты, собираемые «пакетом».

12:13

«Виновник всего этого – наш датчик, все это мы обнаружили на месте падения. Причиной стал сбой деформированный шток датчика, доказано, что произошло это при сборке пакета на космодроме «Байконур». Речь идет о датчике в месте крепления боковых блоков к центральному баку второй ступени. Это полностью соответствует ранее озвученным версиям в СМИ.

12:10

Рассказывает «Блок Д скользил обратным конусом по корпусу блока А, затем он ударил по баку горючего, что привело к вскрытию бака, и разгерметизации. Зареистрированные возмущения привели к потере стабилизации, и как следствие аварийному прекращению полета. При падении жертв и разрушений не было. все системы корабля функционировали штатно, система САС сработала в соответствии с заложенной логикой. Экипаж спасен, состояние здоровья удовлетворительное.

12:08

Скоробогатов: пуск осуществлен в расчетное время, старт прошел штатно, до разделения второй ступени полет проходил без замечаний. До 120 секунды.

В процессе отделения боковых блоков на 118 секунды вследствие неоткрытия реактивного сопла увода блока зарегистрирован неотход хвостовой части блока Д от блок А.

12:05

Пресс-конференция началась, представлены участники аварийной комиссии, ранее сообщалось, что ее возглавил Олег Скоробогатов, замглавы ЦНИИМАШ

11:05

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября, ракета-носитель «Союз-ФГ», стартовавшая с космодрома Байконур (Казахстан), не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС). На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.

11:57

Авария стартовавшей к МКС ракет «Союз» стала без преувеличения главным космическим событием уходящего года, так как поставила под угрозу не только членов экипажа, но работу всей Международной космической станции, которая в этом году отмечает 20 лет.

11:51

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», Предлагаем Вам вместе последить за оглашением результатов расследования аварии ракеты «Фрегат», произошедшей 11 октября. Обнародование результатов работы комиссии «Роскосмосом» было намечено на полдень четверга в Центре управления полетами в подмосковном Королеве.