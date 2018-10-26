Это не любовь: почему мы даем второй шанс отношениям

Находясь в романтических отношениях, мы всегда рискуем в определенный момент понять, что они не приносят нам былой радости и делают нас несчастными. Однако мы не спешим разрывать такие отношения, хотя они день за днем приносят нам дискомфорт. Почему так происходит, решили выяснить исследователи из Университета Юты в США и Университета Западного Онтарио в Канаде. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

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Интуитивно можно предположить, что люди просто привыкают к сложившимся отношениям, они становятся для них нормой. И оставаться в этих отношениях оказывается комфортнее, чем разорвать их и сделать шаг в неизвестность.

Или же несчастливый участник этих отношений боится, что не сможет найти кого-то получше и выстроить новые, более удачные отношения.

Однако результаты исследования предполагают, что разгадка кроется в другом.

Согласно выводам психолога Саманты Джоэл и ее коллег, решение оставаться в несчастливых отношениями может быть продиктовано не эгоистическими, а, наоборот, альтруистическими мотивами.

Более ранние исследования действительно показывали, что люди могут откладывать расставание с нелюбимым партнером из-за страха остаться одинокими или же из-за того, что их партнер вкладывается в отношения так же активно, как они сами. Эти результаты предполагали, что люди ставят на первое место вопрос о том, насколько эти отношения удовлетворяют их нужды или смогут удовлетворить их в будущем.

Однако, по словам Джоэл, мотивы ее испытуемых оказались иными.

«Когда люди понимали, что их партнер дорожит этими отношениями, шансы на расставание снижались,

— рассказывает она. — Это происходило даже в том случае, если они не видели в отношениях выгоды для себя и были ими неудовлетворены. Как правило, мы не хотим причинять вред нашим партнерам и заботимся об их желаниях».

На первом этапе исследования ученые на протяжении 10 недель наблюдали за 1348 участниками, состоявшими в романтических отношениях. Во второй фазе они на протяжении двух месяцев изучали поведение и мотивы 500 человек, рассматривавших возможность расставания с партнером. В обоих случаях участники были менее склонны разрывать отношения и даже задаваться вопросом о расставании, если благополучие их партнера, по их мнению, сильно зависело от этих отношений.

Разумеется, играли роль и другие факторы, обнаруженные ранее.

Однако даже с поправкой на них забота о благополучии партнера вносила весомый вклад в принятие решения.

По мнению Джоэл, когда мы понимаем, что партнер отдает отношениям всего себя, даже если мы сами так не делаем, это дает нам надежду на совместное будущее. Таким образом, человек, находящийся в несчастливых отношениях, может предпочесть дать этим отношениям второй шанс в надежде, что их еще удастся спасти. Однако эта надежда не всегда обоснована, предупреждает исследовательница.

«Мы не знаем, насколько точно люди оценивают поведение партнера, — говорит она. — Возможно, человек переоценивает то, насколько партнер вкладывается в отношения и насколько болезненным будет расставание».

Джоэл отмечает, что, хотя действительно есть вероятность того, что отношения улучшатся и их в итоге удастся спасти, развитие событий может оказаться и противоположным — совместная жизнь пары лишь будет ухудшаться и превратится в агонию.

Кроме того, даже если второй партнер действительно любящий и преданный, не всегда стоит сохранять отношения, если в них существуют опасения относительно совместного будущего.

«В конце концов, кому нужен партнер, который на самом деле не хочет находиться в этих отношениях», — подчеркивает Джоэл.

Ранее было установлено, что продолжительность отношений можно предсказать по первому сексу пары. Исследователи установили, что и в краткосрочных, и в длительных отношениях романтический интерес растет с одинаковой скоростью. Однако в краткосрочных он в определенный момент начинает сходить на нет, в то время как в длительных продолжает нарастать.

Как выяснили ученые, это расхождение, в среднем, наблюдается после первого полового контакта.

«Люди проводили ночь с одними партнерами и думали — ничего себе, как здорово. Они стремились и дальше развивать эти отношения. Другие же партнеры восторга не вызывали и отношения вскоре заканчивались», — рассказали авторы работы.

По всей видимости, удовольствие, полученное с новым партнером в постели, способно сыграть определяющую роль для дальнейших отношений, предполагают исследователи. Таким образом, у отношений, имевших захватывающее начало и приятную для обоих партнеров первую ночь, больше шансов вырасти во что-то серьезное.