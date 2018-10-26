«Мы были сверхсчастливы»: умер создатель «Бурана»

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о смерти на 90 году жизни Вахтанга Дмитриевича Вачнадзе — известнейшего разработчика советской и российской космической техники, талантливого инженера, непосредственно принимавшего участие в разработке самых важных отечественных космических проектов.

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Он родился 1929 года в городе Бобруйске Белорусской ССР, в Тбилиси закончил среднюю школу, в 1953 году окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер механик».

«Я сын трех братских советских республик, ныне независимых государств», — говорил про себя Вачнадзе.

Еще во время практики молодой студент обратил на себя внимание Сергея Королева и был принят на работу в ОКБ-1 в 1953 году — позднее они стали хорошими приятелями и дружили семьями.

За работу над системой противовоздушной обороны столицы 27-летний Вачнадзе получил первую награду - «Знак Почета». Затем были межконтинентальная ракета Р-7, с которой началась космическая, самая главная часть биографии инженера, которой он посвятил всю свою жизнь.

«Очень хорошо помню первый полет. Ночь, ракета уходит ввысь. Отлично видны все пять работающих блока. И вдруг один боковой блок от «пакета» начал отваливаться... Взрыв. Второй пуск - ракета взорвалась недалеко от старта. Разбила железную дорогу: рельсы в бараний рог были согнуты. Но, слава богу, никаких жертв, — вспоминал Вачнадзе первые запуски «семерки».

— А 21 августа 1957 года Р-7 доставила головную часть на Камчатку! ТАСС сообщил о запуске в СССР сверхдальней межконтинентальной многоступенчатой баллистической ракеты. Первая реакция американцев: «Красная пропаганда!». Не поверили. Но когда 7 сентября прошел успешно второй пуск ракеты, в мире уже никто не сомневался:

США стали досягаемы для ядерного оружия, и их монополия закончилась».

За участие в запуске первого искусственного спутника Земли Вачнадзе был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Уже в 27 лет Вачнадзе возглавил по личному распоряжению Королева цех, в 45 лет — главк. За участие в запуске «Луны-3», впервые давшей миру снимки обратной стороны Луны ему была присуждена Ленинская премия. В 1965 году стал главным инженером завода.

В 1974 году Вачнадзе был назначен начальником 3-го Главного управления Министерства общего машиностроения. С 1977 по 1991 год — генеральным директор Научно-производственного объединения «Энергия».

По наградам Вахтанга Вачнадзе можно изучать историю отечественной космонавтики. Так, в 1989 году за участие в создание станции «Мир» — ему была вручена Государственная премия.

Среди его заслуг – разработка первых отечественных автоматических космических станций и спутников, пилотируемых кораблей «Восток», «Восход», «Союз», участие в лунных программах. Он участвовал в работе по программам орбитальных станций «Салют», «Мир», занимался разработкой космических разгонных блоков Д и ДМ, грузовых кораблей «Прогресс».

Наконец, Вачнадзе возглавлял работы по созданию многоразовой космической системы «Энергия-Буран», которую он считал главным делом жизни.

До 30-летия с момента старта «Бурана» один из его главных создателей не дожил всего три недели.

«Буран» начали разрабатывать в середине 70-х как ответ на создаваемую в то время в США систему Space Shuttle. Американский корабль мог доставлять и снимать с орбиты любой спутник, и в СССР опасались, что он может стать носителем ядерного оружия.

«У нас изначально вопрос стоял иначе: сделать как минимум не хуже, чем у них, а желательно – лучше. Даже корабли у нас во многом различаются. По схеме основной двигатель и топливный бак у американцев были установлены на корабле, а подъем его осуществлялся двумя твердотопливными ускорителями, — рассказывал Вачнадзе. — «Буран» же выводился в космос на полноценном тяжелом носителе с тягой 105 тонн. «Энергия» оставалась вполне самостоятельной, способной при установке дополнительных боковых блоков выводить в космос любую коммерческую нагрузку.

В этом, я считаю, наш проект выгодно отличается».

Первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту – корабль совершил мягкую точную посадку на аэродроме на Байконуре.

«Мы были сверхсчастливыми. Сидели на Байконуре, когда опускался Буран, — вспоминал Вачнадзе первые минуты после приземления русского «челнока». — Вся жизнь прошла в таких счастливых минутах — когда ты борешься, работаешь круглые сутки и все получилось».

Энергия Вачнадзе

С 1991 года Вачнадзе в корпорации «Энергия» работал на должности научного консультанта, являясь председателем оргкомитета по созданию Центра развития технологий и подготовки кадров.

Многим, кому удалось побывать на предприятии Вачнадзе запомнился, как главный хранитель и создатель уникального музея РКК «Энергия», где собраны все образцы продукции предприятия за последние десятилетия. Гостей музея всегда поражала феноменальная память, галантность и энергия легендарного ракетчика, способность зажечь интерес публики и желание передать свои знания и любовь к космонавтике молодому поколению.