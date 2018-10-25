Комната с троном: как торжествовал Рамзес II

Помещение для проведения праздников и торжеств эпохи одного из величайших фараонов Древнего Египта Рамзеса II обнаружено археологами при раскопках в историческом районе Матария в восточном Каире, сообщило национальное Министерство по делам древностей на своей странице в Facebook. Он правил в 1279-1213 годах до нашей эры и оставил богатое наследие.

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По словам египтолога Мамдуха эль-Дамати, найденная комната точно относится к 19-й династии, к которой принадлежал Рамзес II, и использовалась для важных церемоний и общественных собраний. Сооружение отлично сохранилось и может считаться уникальной находкой, добавил специалист.

Во время проведения заседаний в обнаруженном помещении фараон занимал место на троне, установленном на возвышении. Так все собравшиеся могли лицезреть главу государства из любой части комнаты, а также слышать его речи.

В скором времени один из египетских музеев также пополнится очередными табличками с иероглифами. На одной из них, кстати, было начертано изображение Рамзеса II Великого.

Большая профессиональная удача улыбнулась археологам университета Айн-Шамс. Немало открытий было сделано еще в прошлом полевом сезоне в марте и апреле текущего года. Теперь же экспедиция завершила начатое. Кроме того, на месте раскопок обнаружены каменные стены и многочисленные фрагменты керамики: это указывает на располагавшееся здесь крупное хранилище зерна.

Рамзес II прожил, по разным данным, едва ли не сто лет, имел рост 190 сантиметров и около 100 детей от примерно 60 жен. При нем границы Египта расширились до территорий современных Сирии и Судана. Фараона несколько раз перезахоранивали в разных местах из-за активности грабителей. Не помогло и помещение мумии в тайник, на который в XX веке наткнулись арабские искатели ценных артефактов.

Только в 1881 году останки Рамзеса II попали в руки ученых, которые и сегодня исследуют их в научных целях.

В настоящее время мумия выставлена на всеобщее обозрение в Египетском музее.

В сентябре 2008 года в ходе раскопок в районе Айн-Шамс, где находится университет, археологи нашли руины храма Рамзеса II.

А в марте 2017-го при проведении ремонтных работ в неблагополучном квартале на окраине Каира была раскопана гигантская статуя фараона, которую пришлось извлекать из земли по частям: отдельно голову, корону, правое ухо и фрагмент глаза. Выполненную из кварцита скульптура назвали одной из самых значительных среди всех находок.

Совсем недавно, в сентябре 2018 года, во время работ по снижению уровня грунтовых вод в храме в Ком-Омбо в мухафазе (провинция) Асуан на юге страны в дельте Нила была найдена статуя сфинкса из песчаника. Как предположил генеральный секретарь Министерства по делам древностей Мостафа Вазири, артефакт относится к эпохе Птолемеев — династии, основанной полководцем Александра Македонского и правившей Египтом в эллинистический (греческий) период до установления римского владычества.

После более чем 2000-летнего пребывания в слоях грунта сфинкс находился в отменном состоянии. Местами на 28-сантиметровой фигуре сохранилась краска.

За время ремонтных работ в храме в Ком-Омбо обнаружили и другие уникальные предметы.

Так, 22 апреля был найден бюст римского императора в 161-180 годах Марка Аврелия высотой 40 см. Поблизости нашли безголовую статую из песчаника.

Чуть ранее там же в Асуане, но на левом берегу Нила, археологи неожиданно наткнулись на саркофаг из песчаника с выполненной в форме человеческого тела крышкой. Внутри оказалась идеально сохранившаяся мумия. По предварительному заключению экспертов, захоронение датируется более поздней эпохой.

По словам доктора Вазири, саркофаг был найден внутри древней гробницы, около которой располагаются еще три погребения. Специалисты пришли к выводу, что мумия была похоронена в спешке и без необходимых организационных мероприятий.

Возможно, в данном случае археологи имеют дело с коммунальным захоронением.

Помимо мумии, экспедиции удалось обнаружить остатки керамического гроба, а также фрагменты росписи с иероглифами, небольшую деревянную статую бога Гора, украшенную религиозными сценами стену и коллекцию амулетов из фаянса.