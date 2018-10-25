Маленькая война: как США опозорились в Гренаде

35 лет назад началось американское вторжение на Гренаду – крошечное островное государство на юго-востоке Карибского моря. Операция получила название «Вспышка ярости» и стала первым применением США своей армии за границей после войны во Вьетнаме. Главным инициатором отправки военного контингента на Гренаду выступил американский президент Рональд Рейган, которому, по устоявшейся формулировке, после провала азиатской кампании требовалась «маленькая победоносная война».

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«Нельзя было позволить, чтобы призрак Вьетнама вечно витал над страной и препятствовал нам защищать законные интересы национальной безопасности, — объяснял глава государства в своих мемуарах. –

Мы не стали ни у кого спрашивать разрешения, а поступили так, как считали нужным».

Серьезное раздражение США вызывал приход к власти в результате переворота 13 марта 1979 года левых сил. Вместо свергнутого авторитарного руководителя Эрика Гейри правительство возглавил Морис Бишоп, лидер партии Новое движение ДЖУЭЛ (NJM), придерживавшейся марксистско-ленинистской ориентации.

Самого функционера можно было назвать сравнительно умеренным коммунистом. Ему удалось установить тесные связи с СССР и Кубой, наладить сотрудничество с КНДР и вступить в диалог с другими социалистическими странами. При этом Гренада продолжала оставаться членом Содружества. Одновременно с NJM на острове действовал представитель королевы Елизаветы II – генерал-губернатор Пол Скун. Он принимал парады Народно-революционной армии (PRA) и играл с Бишопом в теннис.

При новом лидере снизилось количество безработных и неграмотных граждан, появилось бесплатное здравоохранение, улучшилось обеспечение населения продуктами первой необходимости. Армия 80-тысячного государства после обучения иностранными инструкторами стала сильнейшей в микрорегионе, насчитывая примерно 1,2 тыс. человек. В целом же в гренадские силовые структуры (также полиция, береговая охрана, ополчение) входили порядка 3 тыс. бойцов. На вооружении состояли советские бронемашины (БТР, БРДМ), зенитные установки, пулеметы. Имелась система ПВО.

Конфронтация с США достигла апогея после начала строительства международного аэропорта близ столицы Сент-Джорджеса.

Подряд исполняла частная британская фирма, а непосредственные работы производились кубинскими строителями. Рейган открыто обвинил Гренаду в сооружении советско-кубинской военной базы, представляющей угрозу США. Американской стороной были полностью проигнорированы доводы британцев об исключительно гражданской направленности объекта и отклонены заверения гренадского правительства о том, что аэропорт нужен для повышения туристической привлекательности острова.

Ситуация еще больше осложнилась после внутрипартийного раскола в NJM, в результате которого стремившийся к диалогу с США премьер-министр Бишоп был расстрелян, а власть захватили его собственный заместитель Бернард Корд и командующий PRA Хадсон Остин, придерживавшиеся леворадикальных взглядов.

После убийства Бишопа 21 октября Организация Восточно-карибских государств (OECS) призвала США вмешаться в ситуацию посредством отправки на Гренаду миротворцев. Обращение поддержал генерал-губернатор Скун. Необходимый для легитимизации вторжения сигнал был получен – американские войска приступили к планированию операции. Численно интервенты в несколько раз превосходили силы противника, насчитывая около 8000 тыс. солдат, 350 из которых делегировал в объединенную группировку OESC (это были военные Барбадоса, Антигуа и Барбуда, Доминики, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин). Пехотинцев поддерживали 11 кораблей, свыше 70 самолетов, 30 вертолетов и пять танков.

На северо-востоке острова было назначено место для высадки морпехов, а с юго-запада предстояло наступать воздушному десанту.

События привели к ссоре Рейгана с Маргарет Тэтчер, которая не была проинформирована о вторжении напрямую, а узнала обо всем из донесения своих спецслужб. Премьер Великобритании потребовала отменить высадку десанта, поскольку Гренада являлась членом Содружества. Американский президент извинился за то, что не позвонил лично, но отказался выполнить требование, сообщив о том, что операция уже якобы идет полным ходом.

Официальным поводом к нападению на остров послужила гипотетическая угроза безопасности более 600 американских студентов, проходивших обучение в вузах Гренады. Вторжение началось около 6 утра 25 октября 1983 года. Ввиду скоротечности подготовки операции американские военные не имели точных карт и плохо ориентировались на местности. Сыграла свою роль и недооценка возможностей неприятеля – в первые часы конфликта наступающая сторона несколько раз оконфузилась. В частности, были потеряны несколько вертолетов (по итогам войны – девять).

США планировали провести всю операцию за четыре часа, поставив мир перед свершившимся фактом, но на второй день командованию даже пришлось вызывать подкрепление.

Сопротивление оказалось сильнее, чем ожидалось. Особенно ожесточенные бои завязались в районах гренадской столицы и в горах.

Из-за неточных расчетов американцы подвергли бомбежке психиатрическую больницу (погибли 47 пациентов и медиков) и обстреляли посольство СССР. Тяжелое ранение получил один из дипломатов. Кроме того, попадание снарядов в детский сад унесло жизни 17 детей.

Гренадским частям, на стороне которых выступили 784 кубинца (636 строителей в возрасте от 40 до 50 лет, а также советники, персонал, врачи и охрана) удалось принудить к отступлению отдельные отряды врага.

Американцы значительно раздули реальную силу кубинской группы, вооруженной легким оружием, и к тому же имевшей в своих рядах много женщин. Активно действовала пропаганда. В первые же часы «Вспышки ярости» на волнах местного радио начал вещание американский диктор, призвавший бойцов PRA сложить оружие и не оказывать сопротивления. Аналогичные воззвания печатались в распространяемой среди островитян газете.

Военные соседних островных государств не принимали прямого участия в столкновениях, но, как свидетельствовали впоследствии очевидцы, отличались жестокостью в обращении с местным населением.

Подавляющее преимущество атакующих в огневой мощи оказалось решающим. Армия Гренады капитулировала, кубинцы были разоружены и интернированы в лагерь для военнопленных. Позднее их насильственно депортировали на родину. Правда, локальные очаги сопротивления сохранялись в труднодоступных горных районах, где действовали партизаны.

Корда и Остина приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили пожизненным заключением. Простые гренадцы в массе своей позитивно восприняли наказание для палачей очень популярного в народе Бишопа. Но, отсидев 26 и 25 лет соответственно, они вышли на свободу. После возвращения основных сил победившей армии к местам постоянной дислокации на Гренаде осталось небольшое количество американских солдат, которых «попросило» об этом новое сильно зависимое от США руководство страны для «обеспечения безопасности».

Уже 29 октября Рейган отменил наложенные на остров санкции и выделил $110 млн в качестве материальной помощи.

Согласно официальным данным властей США, обнародованным 17 декабря, в скоротечной войне погибли 19 и получили ранения 116 американцев. Потери гренадцев получились более существенными – 45 убитых и 337 раненых (не считая указанных выше мирных граждан). Тяжелейший урон был нанесен инфраструктуре Гренады. Чужая война унесла также жизни 24 кубинцев (при 49 раненых).

Доказательства накапливания гренадцами тяжелого вооружения для свержения правительств соседних островов найдены не были. Зато газета New York Times писала о том, что многим гренадцам приходилось воевать однозарядными винтовками 1870 года. А The Guardian свидетельствовала: на складе, где искали серьезные запасы современного оружия, нашли лишь пять минометов, одну многоствольную зенитную установку советского производства и два старых британских пулемета времен Корейской войны.

Спустя несколько лет в СМИ утекло донесение американской разведки от 30 октября 1983 года. Согласно ему, имевшийся на Гренаде арсенал предназначался армии и полиции, но не для установления коммунистических режимов у соседей.

Политику Рейгана в отношении острова, все население которого можно было бы разместить, например, на стадионе «Мемориальный колизей» в Лос-Анджелесе, критиковали даже в конгрессе.

Действия США на Гренаде осудили как члены соцлагеря во главе с СССР и Китаем, так и многие союзники американцев – Великобритания, Франция, Мексика и другие. Активно протестовали против нападения страны Латинской Америки, кроме государств с военной диктатурой – Чили, Уругвая и Сальвадора. 2 ноября 1983 года Генассамблея ООН оценила вторжение на Гренаду как грубое нарушение международного права и посягательство на независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность этого государства.

В поддержку резолюции проголосовали 108 стран, против нее – только девять: США, остальные участники интервенции, Сальвадор и Израиль.

«Гренада показала, что можно бороться против отборных империалистических войск и не бояться их. Империалисты должны знать, что встретят решительное сопротивление всякий раз, когда попробуют совершить агрессию против любого революционного народа», — заявил активно поддерживавший Гренаду кубинский лидер Фидель Кастро.