Луномобиль и часы для шаттла: что украли у NASA

За последние десятилетия американское агентство NASA так плохо занималось учетом и хранением имеющих историческую ценность артефактов, что сегодня многие из них просто утрачены. Ревизоры недосчитались мешка для сбора астронавтами лунного грунта, ручек управления и даже лунного автомобиля, говорится в отчете, подготовленным офисом генерального инспектора NASA.

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Несмотря на то что в последнее время правила обращения с подобными экспонатами усовершенствовались, некоторые из них оказались безвозвратно утеряны —

были кому-то переданы или присвоены бывшими сотрудниками.

Собственность NASA условно делится на две категории: действующие объекты, к которым относятся здания и испытательные полигоны, используемые для поддержания текущей деятельности, и предметы, давно не используемые, в том числе личные вещи астронавтов, которые, тем не менее, представляют историческую ценность.

Ранее в службе генерального инспектора уже обращали внимание на то, что на балансе NASA находится слишком много имущества возрастом более 40 лет и которое нуждается в ремонте. Кроме того, агентство до сих содержит ряд объектов, которые ему не нужны, но требуют средств на постоянное поддержание.

В свете этого ревизоры решили ознакомиться с тем, как в космическом агентстве охраняют собственное историческое наследие, которое является неотъемлемой частью американской и мировой истории освоения космоса. Выяснилось, что охраняют не очень – так, например, в NASA не досчитались прототипа лунного ровера,

при помощи которого экипажи нескольких американских экспедиций путешествовали по лунной поверхности.

В 2014 году историк военно-воздушных сил заметил аппарат, похожий на ровер, на заднем дворе одного домовладельца. Сначала в NASA проявили к находке интерес, однако после четырех месяцев молчания ведомства мужчина продал его на металлолом. Новый владелец не собирался отдавать экспонат и продал его на аукционе.

В отчете инспектора приводятся и другие примеры, когда бывшие когда-то во владении NASA исторические экспонаты уходили с молотка. Небрежное хранение привело к утрате лунной сумки, в которую астронавты собирали образцы лунного грунта, — она была продана с аукциона.

В свое время в NASA попытались вернуть экспонат себе, однако суд постановил отдать ее новому владельцу, заплатившему за нее деньги. Всплыла на свет и история, в которой один бывший сотрудник NASA забрал домой три джойстика, которые использовались во время миссии «Аполлон-11» —

первой пилотируемой миссии к Луне. Сделал он это после того, как ему велели избавиться от этих приборов.

Затем он продал эти джойстики на аукционе, что привлекло внимание NASA. Космическое агентство попыталось помешать продаже артефактов, однако сдалось спустя три года.

Схожая история возникла с редкими часами, с которыми летали в космос американские астронавты. После того как часы оказались в Голландии у частного владельца, представители NASA с трудом, но выкупили их за $2,300, и теперь они выставляются в Смитсоновском музее.

Наконец, в укор NASA поставили правила учета артефактов, оставшихся от двух закончившихся трагически миссий космических челноков — Columbia и Challenger, в катастрофе которых погибли двенадцать астронавтов.

По заведенной практике космическое агентство иногда дает во временное пользование эти артефакты, например для научных исследований. Однако в таких случаях NASA далеко не всегда подписывает обязующие соглашения, что вызывает опасения у ревизоров.

Впрочем, отмечают составители отчета, бывало и хуже. На заре освоения космоса, во времена космических программ Apollo и Gemini в NASA просто раздавали астронавтам различные предметы, имеющие отношение к миссиям, в качестве подарков. С тех пор правила ужесточились, и на основе сделанных выводов генеральный инспектор вынес руководству агентства ряд рекомендаций по хранению имущества.

Генеральные инспекторы — независимые наблюдатели, работающие в каждом государственном агентстве США. Они назначаются президентом и утверждаются Сенатом. Основная задача инспекторов — выдавать агентствам рекомендации по экономии средств на основании полученной информации.

Летом 2017 года «Газета.Ru» рассказывала об аукционе Sotheby's, на котором была продана сумка, предназначенная для перевозки первого в истории собранного лунного грунта. Сумма в $1,812 млн, выложенная за сумку, оказалась самой крупной выплатой в истории, сделанной за какой-либо артефакт американской космической программы.

Впрочем, она оказалась скромнее, чем те, что назывались экспертами накануне торгов: предполагалось, что за артефакт можно будет выручить от $2 млн до $4 млн. «Итак, лот уходит за $1,5 млн», — объявил аукционист Джо Даннинг перед последним ударом молотка (выложенная сумма включает вознаграждение аукционному дому). Сумка, которую приобрел неназванный частный покупатель по телефону, сама по себе является частью плана NASA по экстренной эвакуации миссии «Аполлон-11» с поверхности Луны в случае непредвиденных обстоятельств.