«Треугольник смерти»: как Украина потеряла Львов

100 лет назад во Львове была провозглашена Западно-Украинская народная республика (ЗУНР) — государственное образование на обломках развалившейся Австро-Венгерской империи. Самостийники выдвинули претензии на часть современных территорий так называемой Западенщины. Это исторические области Галичина, Закарпатская Русь и Буковина. По задумке идеологов, их держава включала в себя пять крупных городов: помимо столицы — Станислав (нынешний Ивано-Франковск), Тернополь, Черновцы, Ужгород и Перемышль (сегодня — Пшемысль в Польше).

До всех военных потрясений, по состоянию на 1910 год, эти земли населяли порядка 5,4 млн человек, в том числе 60% украинцев и русинов, около 25% поляков и 12% евреев.

Сепаратистские устремления украинского национального меньшинства не являлись чем-то неожиданным. Осенью 1918 года один за другим объявляли о независимости народы, составлявшие прежде «лоскутную» Австро-Венгрию, чей император Карл I к середине октября окончательно утратил контроль над страной.

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18 октября для определения дальнейшей судьбы земель, населенных преимущественно украинцами, собралась на заседание конституанта – коллегиальный орган, в который были приглашены около 500 известных и уважаемых человек: украинские члены австрийского парламента, галицкого и буковинского сеймов, епископата, представители политических партий, интеллигенция. На следующий день высшей властью в ЗУНР был избран Украинский национальный совет во главе с лидером украинского представительства в австрийском парламенте Евгением Петрушевичем. Он разработал устав ведомства, а также озвучил план постепенного перехода власти к этническим украинцам.

За девять месяцев существования ЗУНР руководством республики проводился курс на жесткую украинизацию. Был издан закон, согласно которому на госслужбу принимались только кандидаты, свободно владевшие украинским языком. На этом же языке осуществлялось обучение в школах. Обязательное изучение немецкого при этом отменялось.

Национальную геральдику составили заимствованные у бывшей метрополии символы: желто-голубой флаг и герб с золотым львом на синем фоне.

Важнейшим событием для ЗУНР стала попытка слияния в единое государство с Украинской народной республикой (УНР), которую возглавлял Владимир Винниченко, а впоследствии самый известный украинский военно-политический деятель того периода Симон Петлюра. Акт объединения двух Украин был торжественно провозглашен 22 января 1919 года. Фактически ЗУНР входила в более крупную УНР на правах широкой автономии: отныне в документах она стала именоваться как Западная область Украинской народной республики (ЗОУНР), но сохранила и собственные атрибуты самостоятельности, имела администрацию.

Впрочем, по многим факторам союз значился только на бумаге. В условиях череды военных поражений от Красной армии УНР не имела возможности реализовывать положения документа, к весне лишившись значительной части своей территории, в том числе Киева. Месяцы спустя Петрушевич денонсировал утративший целесообразность акт.

На протяжении практически всей своей недолгой истории ЗУНР воевала с Польшей, объявившей о восстановлении независимости 11 ноября 1918 года.

Объектом разногласий стал Львов, в котором украинцы составляли лишь 22% жителей, а поляки и евреи – более 60%.

Первый постоянный фронт конфликта сложился в Галичине. На дебютном этапе война велась силами добровольческих формирований и имела характер позиционной. Несмотря на существенную военную помощь со стороны УНР (35 тыс. человек к уже имевшейся 70-тысячной Галицкой армии, созданной на основе легиона сечевых стрельцов), ЗУНР существенно уступала Польша в численности войск (порядка 190 тыс. солдат и офицеров в совокупности).

Уже в ноябре поляки отбили Перемышль и создали плацдарм для захвата Львова, который позднее брал будущий герой советско-польской войны и первый руководитель возрожденного государства Юзеф Пилсудский. После падения Львова столица ЗУНР переехала в Тернополь.

Пытаясь использовать все возможные ресурсы, украинцы объявили всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте 18-35 лет и имели ряд локальных и относительно масштабных успехов, среди которых выделяется июньское Чортковское наступление Галицкой армии под командованием бывшего генерала Русской императорской армии Александра Грекова. Военные ЗУНР освободили большую часть заявленной территории и вышли на подступы к Львову. Однако из-за нехватки боеприпасов наступление захлебнулось.

Уже в начале июля Греков из-за конфликта с властями ЗУНР подал в отставку и уехал в Румынию, которая являлась участником войны на стороне Польши и выставила против украинцев четырехтысячный корпус.

Войска Пилсудского перешли в контрнаступление, окончившееся разгромом армии ЗУНР, которая оказалась загнана в «треугольник смерти» — попала в окружение одновременно поляками, РККА и Белыми частями и была вынуждена эвакуироваться на территории, еще остававшиеся под контролем УНР.

Вместе с армией пала и сама ЗУНР (ЗОУНР): ее земли были поделены между Польшей (Галичина), Румынией (Буковина) и Чехословакией (Закарпатье).

В ноябре 1919 года командование Галицкой армии по согласованию с Петрушевичем подписало договор с руководством Вооруженных сил Юга России (ВСЮР), по которому уцелевшие части войск бывшей ЗУНР входили в Белое движение. Это событие спровоцировало раскол сторонников ЗУНР с Петлюрой, который заключил похожее соглашение с Польшей.

Союз с Галицкой армией признается историками большой ошибкой лидера ВСЮР генерала Антона Деникина, существенно повлиявшей на итоговый провал поначалу успешно складывавшегося похода белых на Москву.

Получивший по ходу войны с поляками полномочия диктатора Петрушевич эмигрировал в Вену, где объявил себя президентом ЗУНР в изгнании и пытался добиться от Запада признания права Восточной Галичины на самоопределение. Однако страны Антанты закрепили область за Польшей. В 1923 году Петрушевич распустил все государственные учреждения и представительства ЗУНР.