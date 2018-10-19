«Не создаст розни»: как Ленин построил Германию на Волге

Сто лет назад Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О немецких колониях Поволжья». Документ, подписанный председателем правительства Владимиром Лениным и управляющим делами СНК Владимиром Бонч-Бруевичем, провозглашал первую национально-территориальную автономию в стране – Автономную область немцев Поволжья, достаточно многочисленного народа, чьих предков пригласила в Россию императрица Екатерина II. Использовалось и альтернативное название — Трудовая коммуна. Разработка закона имела для Совнаркома высокую важность.

Реклама

Первоначально автономия предполагалась лишь на уровне национальных уездов в Саратовской и Самарской губерниях в форме «Федерации Среднего Поволжья».

Wikimedia Commons В. И. Ленин ведет заседание Совета народных комиссаров, на котором обсуждался декрет «О немецких колониях Поволжья»

Сохранились фотографии заседания, на котором наркомы под руководством Ленина обсуждают данный вопрос. На прениях сам он пламенно обосновывал необходимость создания нового субъекта, приводя различные аргументы. Культурные особенности и традиции этого народа неплохо были знакомы главе государства, поскольку его мать Мария Ульянова родилась и воспитывалась как раз в среде поволжских немцев. Например, одна из глав ленинского труда «Развитие капитализма в России» была подготовлена на материалах по немецким колониям.

«В целях укрепления борьбы за социалистическое освобождение немецких рабочих и немецкой бедноты Поволжья, развивая принципы, положенные в основу устава Поволжского комиссариата по немецким делам, а также в согласии с единодушно высказанными пожеланиями I Съезда советских депутатов немецких колоний Поволжья» было решено из части территорий Саратовской и Самарской губерний образовать Автономную область (Трудовую Коммуну) немцев Поволжья.

Документ состоял из семи пунктов. Согласно правовому акту, вся власть на местах в пределах указанных земель принадлежала исполнительному комитету, избранному съездом совдепов немецких колоний Поволжья, и местным советам немецких рабочих и немецкой бедноты. Разногласия между исполкомом и губернскими совдепами представлялись на разрешение Совнаркома и ВЦИК.

«Все мероприятия Советской власти, направленные к проведению в жизнь диктатуры пролетариата и бедноты, а также к переустройству всей политической и экономической жизни на социалистических началах, проводятся в указанной выше области, заселенной немцами-колонистами, через исполком совдепов немецких колоний Поволжья», — отмечалось в пятом пункте декрета от 19 октября 1918 года.

В заключительном, седьмом пункте регламентировалась культурная жизнь немецких колонистов.

«Употребление ими родного языка в школах, в местной администрации, в суде и в общественной жизни — не подлежит, согласно советской конституции, никаким стеснениям», — говорилось в документе.

В заключении поднимался национальный вопрос, который в правительстве, как известно, курировал Иосиф Сталин. СНК выражал уверенность, что при условии проведения в жизнь этих положений «борьба за социальное освобождение немецких рабочих и немецкой бедноты в Поволжье не создаст национальной розни, а, наоборот, послужит к сближению немецких и русских трудовых масс, единение которых — залог их победы и успехов в международной пролетарской революции».

В 1919-м, а затем в 1920-е годы текст декрета был дополнен, а его название сменилось на «О создании области немцев Поволжья». 19 декабря 1923-го АО была реорганизована в Автономную ССР немцев Поволжья. В 1936-м она напрямую вошла в состав РСФСР.

Wikimedia Commons

Первоначально на территории Трудовой коммуны было образовано 13 районов. После указанных преобразований автономия делилась уже на 22 кантона. Столицей был выбран Марксштадт (сегодня Маркс), расположенный на левом берегу Волги в 60 км к северо-востоку от Саратова, а с 1922 года — Покровск, переименованный в Энгельс и специально переданный из Самарской губернии в Саратовскую. Помимо него статус города имели Бальцер (Красноармейск) и Зельман (Ровное).

Площадь новообразования составила 27 400 км², население — свыше 700 тыс. человек, из которых 67% — немцы, 20% — русские, 12% — украинцы.

На фоне Первой мировой войны поволжские немцы подверглись угнетению и частичному выселению. Советская историография пыталась доказать, что только после Октябрьской революции преследования полностью прекратились, и в знак благодарности многие немцы заняли сторону красных в Гражданской войне. Впрочем, военных соответствующего происхождения хватало и среди белых.

Первым председателем Поволжского комиссариата был назначен социал-демократ Эрнст Рейтер. Во время Первой мировой он получил ранение и попал в плен, проявил себя в качестве активиста и примкнул к большевикам. При его непосредственном участии был созван I Съезд cовдепов немецких колоний Поволжья, но надолго Рейтер в России не задержался. После начала Ноябрьской революции он вернулся в Германию, где стал одним из ведущих функционеров Компартии.

По сравнению с другими регионами страны, АССР НП обладала наиболее высокой культурой земледелия. Отмечались достижения в экономике.

При этом на судьбе жителей тяжело отразился голод 1921-1922 годов, в совокупности с недовольством политикой большевиков приведший к крестьянскому восстанию.

Волнения были жестко подавлены, а зачинщики расстреляны. На ряд населенных пунктов наложили тяжелый продовольственный штраф.

Поволжские немцы старались не забывать свое происхождение, держались диаспорой и не растворялись среди других народов. Именно в Поволжье построили первый в СССР тракторный завод и в 1926 году собрали первые 12 машин. Здесь организовали книжное издательство, выпускавшее учебники, общественно-политическую и художественную литературу, а также 21 газету на немецком языке. Активно печатались труды известных российско-немецких писателей: Доминика Гольмана, Герхарда Завацкого, Эрнста Кончака и других. Функционировали пединститут, педрафбак и другие учебные заведения. Национальные партийные кадры готовила высшая партийная школа.

По мере обострения отношений между СССР и Германией менялось и отношение к немцам в СССР: в конце 1930-х годов за пределами АССР НП были закрыты все национально-территориальные образования — немецкие национальные сельсоветы и районы, а школы с преподаванием на немецком языке переведены на русский.

В 1937-1938 годах в регионе, как и по всей стране, прошли массовые аресты, негативно повлиявшие на работу заводов и кустарное производство.

Немецкая республика просуществовала на волжских берегах до 28 августа 1941 года, когда была ликвидирована в связи с началом Великой Отечественной войны. По сути всех немцев, несмотря на их взгляды, объявили «пятой колонной» и насильственно депортировали в отдаленные районы Казахстана и Сибири. Процесс именовался «мобилизацией в трудовую армию».

После распада СССР многие их потомки репатриировались на историческую родину в Германию. По данным переписи населения 2010 года, в России проживали почти 400 тыс. немцев. На территории Саратовской области их сегодня примерно 7,5 тыс. или всего 0,3% от общей численности населения. Отдельные представители проявляют себя в самых разных сферах от политики до спорта. Так, сразу двое немцев Поволжья, Константин Рауш и Роман Нойштедтер, выступают за сборную России по футболу.