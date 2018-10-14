Сверхлюди наступают: последний страх Стивена Хокинга

Последним предсказанием британского физика-теоретика Стивена Хокинга было появление сверхлюдей с измененной ДНК. Об этом пишет британская газета The Sunday Times.

Хокинг предполагал, что при помощи генной инженерии могут быть созданы сверхлюди, которые уничтожат остальное население Земли.

Как отмечается, такой прогноз физик-теоретик сделал в своей последней книге, которая выйдет в продажу 16 октября. В ней, по данным издания, содержится недвусмысленное предупреждение людям по поводу манипуляций ДНК.

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По мнению Хокинга, развитие науки скоро позволит богатым людям корректировать собственную ДНК, а также ДНК своих детей, что приведет к появлению суперлюдей с улучшенной памятью, устойчивостью к болезням, высоким интеллектом и продолжительностью жизни. Ученый полагал, что это неизбежно приведет к конфликту с «неулучшенными» людьми, которые окажутся по сравнению с ними неконкурентоспособными.

Согласно прогнозу физика, обычные люди либо потеряют свое значение в мире, либо вовсе вымрут.

«Я уверен, что в течение этого столетия люди узнают, как модифицировать интеллект и инстинкты, такие как агрессия, — писал Хокинг. — Законы, вероятно, будут запрещать применять генную инженерию на людях. Но некоторые люди не смогут противостоять искушению улучшить свои характеристики, такие как память, устойчивость к болезням и продолжительность жизни».

Хокинг опасался, что такой подход будет схож с евгеникой ХХ века. По его мнению, возможность «улучшать» людей приведет к появлению проблем у той части населения, которая не может себе это позволить.

«Как только появятся «суперлюди», появятся и политические проблемы, связанные с «неулучшенными» людьми, не способными к конкуренции. Предположительно, они вымрут или утратят важность. Их место займет раса созданий, которые будут постоянно себя улучшать», — предполагал физик.

Друг Хокинга, астроном Мартин Рис, считает, что ученый зашел в своих размышлениях слишком далеко и такой сценарий маловероятен. Он отмечает, что недавно из-за отсутствия спроса закрылся банк спермы, предлагающий материал от элитных доноров, в том числе и Нобелевских лауреатов.

«Существует значительная разница между медицинским вмешательством, которое позволяет победить какую-то болезнь, и описываемыми усовершенствованиями,

— говорит Рис. — Большинство характеристик человека определяются совокупностью генов. Модификация генома — это отдаленный, рискованный и сомнительный проект».

Хокинг скончался на 77 году жизни в марте 2018 года у себя дома, в Кембридже.

«Со времен Альберта Эйнштейна не было ученого, так увлекавшего воображение публики и так полюбившегося десятками миллионов людей по всему миру», — заявил Митио Каку, известный американский физик японского происхождения.

В возрасте 21 года Хокингу был поставлен серьезный диагноз — боковой амиотрофический склероз. Несмотря на тяжелую болезнь, молодой ученый сумел защитить докторскую диссертацию и стать Лукасовским профессором в Кембриджском университете.

От первых симптомов до смерти обычно проходит три-пять лет.

Хокингу, у которого заболевание было выявлено в 1963 году, врачи отводили всего 2,5 года.

Но болезнь развивалась на удивление медленно, и подвижность он потерял только к концу 1960-х. В 1985 году Хокинг перенес тяжелое воспаление легких. Он прошел через несколько операций, в том числе трахеостомию — установку в трахею специальной трубки для дыхания, после чего потерял возможность говорить.

Какое-то время Хокинг общался с помощью синтезатора речи, которым управлял единственным сохранившим подвижность пальцем. Затем подвижность сохранилась лишь в мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик для управления компьютером, позволяющим общаться с окружающими.

Хокинг внес весомый вклад в развитие современной космологии и создание в 1975 году теории, описывающей испарение черных дыр. Процесс этот получил именное название — излучение Хокинга. Заключается он в том, что если вблизи горизонта событий черной дыры рождается пара частиц, то одна из них может покинуть ее пределы, за счет чего масса черной дыры постепенно уменьшается.

Уже позднее Хокинг стал известен своей активностью в области популяризации науки, в частности, после выхода в 1988 году его книги «Краткая история времени». Книга была распродана с тиражом 10 млн экземпляров и переведена на 20 языков. После нее последовали и другие бестселлеры: «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».