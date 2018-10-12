Расизм и танки СССР: чем запомнилась Олимпиада в Мексике

50 лет назад был дан старт XIX летним Олимпийским играм. Впервые в истории огонь зажгла женщина – мексиканская легкоатлетка Норма Энрикетта Басилио Сотело. В Мехико-1968 сборная СССР впервые безоговорочно уступила команде США как по количеству золотых медалей (29 против 45), так и по общему числу олимпийских наград (91 и 107). Олимпиада получилась одной из самых скандальных. Спорт здесь вчистую уступил место политике.

Соревнованиям предшествовали кровавые события, развернувшиеся на Площади трех культур в районе Тлателолько, где 13 августа 1521 года испанские конкистадоры под предводительством Эрнана Кортеса разбили ацтекскую армию в решающей битве.

Теперь же здесь по инициативе мексиканской молодежи произошли беспрецедентные по масштабам протесты, известные как первая публичная попытка «самобойкота». За десять дней до церемонии открытия студенческие организации попытались привлечь внимание мировой общественности к происходящему в стране явлениям при авторитарном режиме президента Густаво Диаса Ордаса Боланьоса.

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Граждан возмущало решение властей выделить на подготовку к Играм $150 млн. Отдельным пунктом в повестке недовольных стояли права людей небелых рас.

Под лозунгом «Мы не хотим Олимпийских игр, мы хотим революции!» профсоюзы вывели на площадь порядка 15 тыс. человек. В ответ глава государства приказал ввести в Мехико войска, распорядился закрыть Национальный университет и арестовать самых активных студентов. Это спровоцировало столкновения активистов с военными.

Как рассказывали очевидцы, после вспыхнувшего в небе светового сигнала в толпе раздались выстрелы.

Солдаты жестко подавили сопротивление безоружной молодежи и примкнувших к ней жителей города, которые пытались укрыть студентов в своих домах. По улицам прокатились массовые аресты.

Точное количество жертв до сих пор неизвестно. Согласно обнародованным на следующее утро официальным данным, погибли всего четыре человека. Оппозиция в то же время кричала о тысячах убитых. Независимые исследователи событий склоняются к цифрам в 200-300 трупов.

Как стало известно из опубликованных 30 лет спустя секретных документов, огонь по протестующим открыли бойцы Олимпийского батальона, сформированного из спецназа президентской охраны. К ответственности никто привлечен не был. Промолчал и Международный олимпийский комитет, назвавший события в Тлателолько «внутренним делом Мексики».

Уже по ходу Игр к протестным действиям подключились спортсмены. Афроамериканцы Томми Смит и Джон Карлос устроили акцию на награждении призеров в беге на 200 метров: первый завоевал золотую медаль, а второй – бронзовую. Во время исполнения гимна США легкоатлеты демонстративно взошли на пьедестал без обуви, опустили головы и подняли сжатые кулаки в черных перчатках.

Как пояснили Смит и Карлос на пресс-конференции, таким способом они выразили коренное несогласие с расовой дискриминацией в своей стране, в которой всего за полгода до этого был убит Мартин Лютер Кинг.

За свою выходку Смит и Карлос были исключены из американской сборной, а в дальнейшем неоднократно получали угрозы физической расправы.

Карлос при этом был активным участником «Олимпийского проекта за права человека» и выступал за бойкот Олимпиады-1968 черными спортсменами, если не будут выполнены четыре условия, среди которых – запрет на участие в Играх «расистских государств» ЮАР и Родезии. Это требование было удовлетворено МОК.

Инициатором другого скандала выступила спортивная гимнастка из Чехословакии Вера Чаславска. Она еще до Игр бурно протестовала против ввода советских войск в Прагу и была включена в состав делегации в самый последний момент. В Мехико-1968 Чаславска выиграла состязания в многоборье, опорном прыжке, на брусьях, а также вольные упражнения. Вторую золотую медаль в этом виде программы вручили советской участнице Ларисе Петрик. При исполнении гимна СССР спортсменка решилась на демарш: чтобы все видели, наклонила голову вбок.

Это жест сделал Чеславску героиней антикоммунистической оппозиции страны и символом противостояния Советскому Союзу.

Вместе с тем ей запретили представлять ЧССР на международных соревнованиях.

Для СССР самыми запоминающимися событиями Игр стало завоевание вторых в карьере (после Токио-1964) наград высшей пробы тремя легендарными спортсменами – борцом-вольником Александром Медведем, штангистом Леонидом Жаботинским и боксером Борисом Лагутиным.