«Потопили фашистов в порту»: как Красная армия освободила Тамань

75 лет назад Красная армия полностью освободила от сил вермахта Таманский полуостров – важнейший форпост юга страны, владение которым позволяло контролировать значительные части акваторий Черного и Азовского морей. Одновременно завершалась Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция, которая длилась с 10 сентября и являлась финалом Битвы за Кавказ. В свою очередь, эти события подразделяются на два этапа.

С 25 июля по 31 декабря продолжалось наступление противника, следующие девять месяцев советские войска проводили контрнаступление, сражаясь против объединенной группировки, в которую помимо немецких армий входили румыны, словаки и коллаборационисты кавказских народов.

С целью удержания Таманского плацдарма неприятель возвел эшелонированный оборонительный фортификационный рубеж — так называемую Голубую линию, которая имела 113 км по фронту, 20-25 км в глубину и простиралась через весь полуостров, опираясь на естественные преграды – реку Кубань, лиманы, заводи, господствующие высоты. Многочисленные узлы сопротивления и опорные пункты, сооруженные здесь, были насыщены огневыми средствами и железобетонными дотами.

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Общая численность Таманской группировки немцев и их союзников, в которую входили 17-я армия под командованием Эрвина Энеке и часть 1-й танковой армии, достигала 400 тыс. человек. Бои длились с февраля по сентябрь 1943 года.

Очистка кубанских земель осуществлялась войсками 56-й армии, которой командовал будущий министр обороны СССР Андрей Гречко, во взаимодействии с 9-й армией Алексея Гречкина и 18-й армией Константина Леселидзе. С воздуха их поддерживала 4-я воздушная армия Константина Вершинина. С моря им помогали силы Черноморского флота и Азовской военной флотилии. При переправах через Кубань и ее притоки бойцы 54-го отдельного понтонного батальона использовали захваченный у немцев переправочный парк.

«Замысел фронтовой операции состоял в том, чтобы ударами 9-й армии во взаимодействии с Азовской флотилией на Темрюк и станицу Варениковскую, 56-й армии на Гладковскую и Гостагаевскую, 18-й армии и сил Черноморского флота освободить Новороссийск и наступать на Верхне-Баканский и Анапу.

Такими действиями предполагалось рассечь группировку противника, выйти на переправы через реку Старая Кубань и отрезать пути отхода врага к Керченскому проливу», — вспоминал маршал Гречко.

После взятия Новороссийска 16 сентября и прорыва в ходе ожесточенных боев сильно укрепленной вражеской обороны на подступах к Тамани, войска Северо-Кавказского фронта, развивая наступление, приблизились к Керченскому проливу.

Советские воины планомерно брали город за городом, станицу за станицей. Важным успехом стало овладение Темрюком, который расположен в самом устье Кубани и являлся важным опорным пунктом немцев, прикрывая Таманскую группировку со стороны Азовского моря. Наступающим удалось перерезать дорогу Темрюк — Голубицкая, единственную на этом участке коммуникацию гитлеровцев, которая связывала их с портами Керченского пролива. Но и эта дорога подвергалась налетам советской авиации и контролировалась пробравшимися к ней через плавни небольшими отрядами пехоты.

«После освобождения Темрюка фашисты хлынули на западную часть Таманского полуострова, к портам. Но и там их настигали наши штурмовики и бомбардировщики, несмотря на сильное противодействие зенитных средств»,

— писал генерал Вершинин в книге «Четвертая воздушная».

За период операции по освобождению Таманского полуострова с 10 сентября по 9 октября, согласно его мемуарам, частями 4-й воздушной армии было совершено 10 525 самолето-вылетов, из них: на разведку — 827, на обеспечение морского десанта — 415, для ударов по отходящим войскам — 7423, для бомбометания плавучих средств — 1870. Потоплено 78 единиц плавсредств различного тоннажа, в воздушных боях сбито 57 вражеских самолетов.

«Артиллерия и авиация обрушили мощный огонь на немецкие укрепления, громили остатки отступающих вражеских войск», — подчеркивалось во фронтовом репортаже «Тамань освобождена!»

Эвакуация нацистских войск по приказу Адольфа Гитлера продолжалась вплоть до 9 октября. Красная армия пыталась всячески помешать процессу, однако в Крым через Керченский пролив все же были переправлены 260 тыс. солдат, 70 тыс. лошадей, техника, артиллерия и запасы продовольствия. Выведенные с Тамани войска были брошены на оборону Перекопа.

5«Таманский полуостров частями 56-й армии к 7:00 9 октября 1943 года полностью очищен от немецких оккупантов», — докладывал Гречко Военному совету Северо-Кавказского фронта.

Вести с юга очень обрадовали Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. «В ознаменование одержанной победы» соединениям и частям, отличившимся в боях за освобождение Тамани, государственный лидер постановлял присвоить наименования «Таманских», «Темрюкских», «Анапских» и «Кубанских». Преобразованным гвардейским дивизиям вручались Гвардейские знамена.

«Сегодня, 9 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам и соединениям флота, освободившим Таманский полуостров, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Таманского полуострова. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!» — говорилось в приказе Сталина.

Параллельно о важнейшем событии узнал простой народ.

«Немецкая пропаганда уныло бубнит: «планомерная эвакуация». Красная армия сбросила остатки немецких частей в Керченский пролив! В порту Тамань нашими авиацией и артиллерией потоплено много вражеских судов и тысячи немецких солдат и офицеров. Немцы не успели разрушить памятник запорожским казакам, высадившимся здесь в 1792 году. На памятнике --полустертая надпись: «Наказ запорожцев потомкам: бить всех неверных, которые придут на Тамань». Таманская земля теперь полностью очищена от немецко-фашистских оккупантов», — так гражданам СССР было сообщено о победе на полуострове.

Безвозвратные потери советских войск в Новороссийско-Таманской операции составили 12 137 человек; гитлеровских (немцы, румыны, словаки) – 14 564.

Отступая, немцы заминировали обширные территории, в том числе виноградники. Саперам пришлось потратить немало времени для очищения земли. Освобождение Тамани позволило войскам Северо-Кавказского фронта приступить к подготовке форсирования Керченского пролива и последующим боям за Крым.