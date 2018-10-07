Дыра в «Союзе»: какие улики привезли из космоса

Экипаж космического корабля «Союз МС-08», 4 октября вернувшийся с Международной космической станции, доставил на Землю пылевой фильтр, а также пробы пыли, взятые в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Как пояснил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли, образцы помогут установить обстоятельства появления в обшивке космического судна отверстия, которое ранее стало поводом для масштабного скандала.

Специалисты надеются найти среди пыли алюминиевую стружку.

По их мнению, это будет свидетельствовать о том, что дыра в корабле была проделана в условиях орбитального полета. Вероятно, это поможет выйти на след предполагаемого диверсанта.

«Среди возвращенных кораблем «Союз МС-08» грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля «Союз МС-09» и пробы мазков из отверстия и вокруг него»,

— подчеркнул источник.

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Необходимые исследования начнутся в ближайшее время. Участники миссии МКС-55/56 – Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд – успешно приземлились в минувшую пятницу. Интернациональная команда провела на станции 197 суток.

Утечка воздуха на МКС была выявлена еще в конце августа августа. Экипаж оперативно проверил все отсеки и обнаружил отверстие неизвестного происхождения. Дыра была заделана герметиком и заплатками. ЧП расследуют эксперты «Роскосмоса» и NASA.

По словам главы российской корпорации Дмитрия Рогозина, брак исключен, отверстие точно было сделано преднамеренно.

Чиновник подчеркнул, что к аналогичным выводам пришла специальная комиссия. Заявление чиновника прозвучало в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает»,— сказал он.

«Работает комиссия, одна комиссия уже закончила свою деятельность. Она фактически сделала выводы о том, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия», — сказал Рогозин в понедельник.

Рогозин заявил, что теперь предстоит установить, где это воздействие произошло — на Земле, или в космосе.

Замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, в свою очередь, заявил, что отверстие в «Союзе» с вероятностью 50 процентов появилось в космосе. Он отметил, что осмотр космонавтами внешней стороны корабля поможет в расследовании инцидента. Крикалев также подчеркнул,

что экипаж МКС болезненно реагирует на публикации СМИ о версиях появления дыры в обшивке «Союза».

«Мы рассматриваем вариант, что это было сделано на борту», — рассказал Крикалев, подчеркнув, что из-за договоренности с NASA до завершения работы комиссии не может комментировать расследование.

Из недавнего заявления руководителя «Роскосмоса» по сути следует, что за истекший месяц расследование инцидента, из-за которого 29 августа на МКС стала фиксироваться утечка воздуха, так и не приблизилось ни к одной из двух версий происхождения дыры – земной и космической.

При этом именно Рогозин был первым, кто предположил возможность сверления дыры не на Земле, а уже в космосе.

Ранее члены комиссии пришли к выводу, что, если отверстие было просверлено на Земле, то это сделали в течение 180 суток между тем, как корабль покинул цех РКК «Энергии», и тем, как он был запущен на орбиту.

В «Роскосмосе» большие надежды теперь возлагают на планируемый в ноябре выход российских космонавтов в открытый космос. Они вырежут часть противометеорной защиты с внешней стороны корабля «Союз» для исследования отверстия с внешней стороны.

Вырезав кусок защиты при помощи специальных ножниц, космонавты выяснят, остались ли на внешней стороне отверстия заусенцы, и, главное, — возможные следы клея, которым изначально залатали дыру. Логика проста — обнаружение остатков клея укажет на земное происхождение отверстия,

поскольку снаружи корабля клей можно нанести только на Земле.

Из-за случившегося «Роскосмос» начал проверку всех готовых кораблей «Союз» в РКК «Энергия» и на космодроме Байконур.

«Я могу однозначно заявить, что экипаж не имеет к этому отношения, без сомнения, и я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж.

Единственное, что экипаж сделал, это должным образом отреагировал, следуя нашим аварийным процедурам, в итоге найдя утечку и заделав дыру», – констатировал ранее астронавт Фойстел.

Руководители «Роскосмоса» и NASA проведут первую личную встречу на космодроме Байконур 10 октября в рамках визита главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джима Брайденстайна в Россию и Казахстан для участия в мероприятиях, связанных с предстоящим полетом на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга на корабле «Союз МС-10».