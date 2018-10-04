Подальше от дыры: русские и американцы вернулись с МКС. LIVE

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Артемьеву дали позвонить жене в ЦУП по спутниковому телефону. Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд также эвакуированы из аппарата.
«Пахнет чем-то горелым и вкусным. Воздухом не дышишь, а кушаешь его», — делится с журналистами Олег Артемьев.
Олег, это не мы придумали, если батюшка подойдет — не против? «Не против»— ответил космонавт. «Отец Александр, подойдите пожалуйста», — слышен голос за кадром трансляции.
Олега Артемьева посадили в кресло, и сразу передали подарки от жены. Среди них --дыня и очищенная морковка!
Члены поисковой группы проникли в спускаемый отсек и помогают космонавтам выйти. «Поднимаем ноги», — слышатся голоса
Оперативная группа доложила, что корабль взят под охрану. Это неотъемлемый этап операции. Мало ли что в казахстанской степи!
Первые кадры момента посадки
К месту посадки летят вертолеты.
Есть мягкая посадка! корабль при посадке лег на бок. Пыль столбом подняли двигатели мягкой посадки
Высота 500 метров!
Наземные службы сообщают, что приземление проходит штатно.
Видно, как пульсирует полосатый парашют, к которому подвешен спускаемый отсек.
О положении и скорости спускаемого аппарата наблюдают находящиеся в воздухе вертолеты.
На Земле корабль встречают специальные группы поиска и подбора.
Есть выпуск парашюта, он раскрылся нормально, скорость нормальная.
Начался активный спуск в атмосфере. Олег Артемьев доложил, что спуск происходит по номинальной траектории, перегрузка достигла перегрузки в 3,56 G.
Проблема с дырой не представляла угрозы жизни для экипажа МКС. Однако дыра стала причиной настоящего триллера, за которым следят мировые СМИ и оба космических агенства — «Роскосмос» и NASA. Ведь сегодня, спустя месяц после ЧП осталось неясным главное — кто, где и когда просверлил в бытовом отсеке дыру диаметром два миллиметра. Как вы могли заметить, к Земле сейчас летит другой корабль. Тот, что с дырой, пока остается на МКС и будет возвращен на Землю позднее.
Корабль начал вход в атмосферу. Космонавты начинают чувствовать небольшие перегрузки, корабль сам в атмосфере ориентирует в нужном положении.
В ЦУПе доложили, что произошло разделение корабля на отсеки. Ждем входа в атмосферу
30 августа датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Чтобы найти утечку, космонавты по очереди перекрывали отсеки, чтобы понять, где реально что произошло. Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком корабля «Союз МС-09»— прямо за санузлом.
Конечно, основные задачи этой экспедиции МКС были связаны с поддержанием работы МКС и научные операции. Однако ни для кого не секрет, что события, произошедшие на станции 30 августа и позднее, привлекли к себе внимания едва ли не больше, чем за все 20 лет функционирования станции.
Днем ранее космонавты занимались укладкой возвращаемых грузов в спускаемый аппарат корабля «Союз МС-08», проводили бортовые тренировки и проверки основных систем корабля.
Примерно пять минут назад уже отстыкованный корабль «Союз» включил двигательную установку, чтобы отлететь от МКС
Сегодня заканчивается 56-я долговременная экспедиция к МКС. На землю возвращаются российский космонавт Олег Артемьев, а также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Прощание экипажей перед отправкой на Землю состоялось в 7.45 мск, в 8.15 были закрыты переходные люки между кораблем «Союз» в 8.15 и МКС
Здравствуйте, уважаемые любите космонавтики, «Газета.Ru» предлагает вместе последить за долгожданным возвращением на землю очередной тройки космонавтов с международной космической станции.