Подальше от дыры: русские и американцы вернулись с МКС. LIVE

Проблема с дырой не представляла угрозы жизни для экипажа МКС. Однако дыра стала причиной настоящего триллера, за которым следят мировые СМИ и оба космических агенства — «Роскосмос» и NASA. Ведь сегодня, спустя месяц после ЧП осталось неясным главное — кто, где и когда просверлил в бытовом отсеке дыру диаметром два миллиметра. Как вы могли заметить, к Земле сейчас летит другой корабль. Тот, что с дырой, пока остается на МКС и будет возвращен на Землю позднее.