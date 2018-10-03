Нобель по химии: кому достанется премия? LIVE

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Журналисты готовы встречать победителя.
Клик-химия не касается отдельной реакции, но была задумана как подражание природе, которая также создает соединения из модульных элементов. Концепция возникла в связи с поиском новых подходов к генерированию больших количеств структур-кандидатов фармацевтических препаратов.
Реакции, относящиеся к клик-химии, должны удовлетворять ряду условий, в частности, иметь широкую область применения, давать безопасные побочные продукты, иметь высокую экономию атомов, протекать в физиологических условиях. Также желательно, чтобы процесс имел простые реакционные условия, использовал доступные материалы и реагенты, не требовал растворителя или использовал безвредные растворители (желательно, воду) и позволял выделить продукт нехроматографическим методом — кристаллизацией или перегонкой.
Литий-ионный аккумулятор состоит из электродов (катодного материала на алюминиевой фольге и анодного материала на медной фольге), разделённых пористым сепаратором, пропитанным электролитом. Пакет электродов помещен в герметичный корпус, катоды и аноды подсоединены к клеммам-токосъемникам.
Литий-ионные аккумуляторы сегодня распространены чрезвычайно широко, они используются в мобильных телефонах, цифровых фотоаппаратах, ноутбуках, бытовой технике и даже электромобилях.
Первый литий-ионный аккумулятор выпустила корпорация Sony в 1991 году.
CRISPR-Cas9 — это «молекулярные ножницы», позволяющие вырезать из ДНК одни фрагменты и вставлять другие.
Битва за патент на технологию длилась несколько лет. В 2012 году биохимик Дженнифер Дудна и микробиолог Эммануэль Шарпентье подали патентную заявку на технологию, позволяющую перепрограммировать белок Cas9 таким образом, чтобы он разрезал заданный участок ДНК.
Спустя несколько месяцев патентную заявку подал и Фэн Чжан, продемострировавший возможность использования системы именно в клетках млекопитающих, в том числе человека. Хотя заявка Чжана и была подана позже, он запросил ускоренное рассмотрение в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Для этого понадобилось заплатить небольшую сумму и ограничить сферу действия патента эукариотами.
Среди возможных кандидатов на «нобелевку» по химии — создатель метода редактирования генома CRISPR-Cas9 американский биоинженер Фэн Чжан, американские химики Джон Гуденаф и Стенли Уиттингем, создавшие литий-ионные аккумуляторы и американские химики Барри Шарплесс (уже имеющий Нобелевскую премию за исследования, используемые в фармацевтической промышленности — создание хиральных катализаторов окислительно-восстановительных реакций) и его коллега Валерий Фокин, описавшие «клик-химию» — химические реакции, приспособленные для быстрого и надежного получения химических веществ путем соединения между собой отдельных маленьких элементов.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», предлагаем вам вместе последить за церемонией оглашения нобелевских лауреатов по химии, которая начнется примерно через час.