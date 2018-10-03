Нобель по химии: кому достанется премия? LIVE

Клик-химия не касается отдельной реакции, но была задумана как подражание природе, которая также создает соединения из модульных элементов. Концепция возникла в связи с поиском новых подходов к генерированию больших количеств структур-кандидатов фармацевтических препаратов.

Реакции, относящиеся к клик-химии, должны удовлетворять ряду условий, в частности, иметь широкую область применения, давать безопасные побочные продукты, иметь высокую экономию атомов, протекать в физиологических условиях. Также желательно, чтобы процесс имел простые реакционные условия, использовал доступные материалы и реагенты, не требовал растворителя или использовал безвредные растворители (желательно, воду) и позволял выделить продукт нехроматографическим методом — кристаллизацией или перегонкой.