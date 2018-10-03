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Нобель по химии: кому достанется премия? LIVE

В Стокгольме назовут нобелевских лауреатов по химии

В Стокгольме в ближайший час назовут лауреатов Нобелевской премии по химии. За церемонией оглашения «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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12:28

Журналисты готовы встречать победителя.

12:24

Клик-химия не касается отдельной реакции, но была задумана как подражание природе, которая также создает соединения из модульных элементов. Концепция возникла в связи с поиском новых подходов к генерированию больших количеств структур-кандидатов фармацевтических препаратов.

Реакции, относящиеся к клик-химии, должны удовлетворять ряду условий, в частности, иметь широкую область применения, давать безопасные побочные продукты, иметь высокую экономию атомов, протекать в физиологических условиях. Также желательно, чтобы процесс имел простые реакционные условия, использовал доступные материалы и реагенты, не требовал растворителя или использовал безвредные растворители (желательно, воду) и позволял выделить продукт нехроматографическим методом — кристаллизацией или перегонкой.

12:19

Литий-ионный аккумулятор состоит из электродов (катодного материала на алюминиевой фольге и анодного материала на медной фольге), разделённых пористым сепаратором, пропитанным электролитом. Пакет электродов помещен в герметичный корпус, катоды и аноды подсоединены к клеммам-токосъемникам.

Литий-ионные аккумуляторы сегодня распространены чрезвычайно широко, они используются в мобильных телефонах, цифровых фотоаппаратах, ноутбуках, бытовой технике и даже электромобилях.

Первый литий-ионный аккумулятор выпустила корпорация Sony в 1991 году.

12:15

CRISPR-Cas9 — это «молекулярные ножницы», позволяющие вырезать из ДНК одни фрагменты и вставлять другие.

Битва за патент на технологию длилась несколько лет. В 2012 году биохимик Дженнифер Дудна и микробиолог Эммануэль Шарпентье подали патентную заявку на технологию, позволяющую перепрограммировать белок Cas9 таким образом, чтобы он разрезал заданный участок ДНК.

Спустя несколько месяцев патентную заявку подал и Фэн Чжан, продемострировавший возможность использования системы именно в клетках млекопитающих, в том числе человека. Хотя заявка Чжана и была подана позже, он запросил ускоренное рассмотрение в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Для этого понадобилось заплатить небольшую сумму и ограничить сферу действия патента эукариотами.

12:10

Среди возможных кандидатов на «нобелевку» по химии — создатель метода редактирования генома CRISPR-Cas9 американский биоинженер Фэн Чжан, американские химики Джон Гуденаф и Стенли Уиттингем, создавшие литий-ионные аккумуляторы и американские химики Барри Шарплесс (уже имеющий Нобелевскую премию за исследования, используемые в фармацевтической промышленности — создание хиральных катализаторов окислительно-восстановительных реакций) и его коллега Валерий Фокин, описавшие «клик-химию» — химические реакции, приспособленные для быстрого и надежного получения химических веществ путем соединения между собой отдельных маленьких элементов.

12:03

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», предлагаем вам вместе последить за церемонией оглашения нобелевских лауреатов по химии, которая начнется примерно через час.