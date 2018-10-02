Будет нам Хеллоуин: к Земле летит 600-метровый череп

К Земле приближается комета 2015 TB145, известная своим необычным видом — она напоминает череп человека, сообщает новостная служба CNN. Она пройдет рядом с планетой 11 ноября.

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«Хеллоуинская» комета, как прозвали ее журналисты, была открыта в 2015 году с помощью гавайского телескопа Pan-STARRS всего за две недели до своего минимального сближения Землей. Она пролетела мимо Земли на Хеллоуин, 31 октября, около 20.00 мск.

Изначально астрономы приняли ее за астероид, но позже определили, что это все же комета. По данным работников NASA, она потеряла большую часть своего «хвоста» из-за того, что много раз пролетала близко от Солнца.

NAIC-Arecibo/NSF Астероид TB145, изображение с радарного телескопа

Уникальность ее пролета была в том, что в момент минимального сближения она была видна только в России. Еще до пролета космического тела ученые предположили, что данный объект — это ядро выродившейся кометы, которая потеряла большую часть своих летучих веществ и поэтому при приближении к Солнцу уже не образует хвост или кому. Впоследствии эти предположения подтвердились.

Размер кометы не слишком велик — всего около 625 метров в поперечнике. Для сравнения, размеры астероида, погубившего динозавров, оцениваются в 10 км. Тем не менее, благодаря необычной форме она сразу привлекла внимание астрономов по всему миру.

«Это околоземный астероид из группы Аполлона, — рассказал астроном Пабло Сантос-Санц из Института астрофизики Андалузии. — Из наблюдений, проведенных в Испании, мы установили, что этот объект скорее всего имеет период обращения 2,94 часа, хотя мы не можем исключать, что он равен 4,78 часа».

У кометы есть интересное свойство — она почти абсолютно черная.

«Мы выяснили, что объект отражает лишь 6% падающего света, — пояснил Вишну Редди из Института планетных исследований, Аризона. — Столько отражает свежий асфальт».

Расчеты показывают, что расстояние, на которое комета подошла к Земле в 2015 году, было минимальным за следующие пятьсот лет. Оно составило всего 484 тыс. км от Земли, всего в 1,3 раза дальше орбиты Луны. На этот раз расстояние составит 40 млн км --примерно четверть расстояния от Земли до Солнца.

«С Земли она будет выглядеть просто светящейся точкой», — говорит Пол Чодас, менеджер Лаборатории реактивного движения NASA.

Не смотря на большое расстояние во время грядущего сближения, ученые надеются получить новые сведения об этом астероиде и подобных ему. «В настоящее время он находится в 3,7 астрономических единиц от Земли, это 3,7 расстояния от земли до Солнца, его блеск равен 26,7 звездных величин, это означает, что увидеть его можно лишь при помощи крупнейших телескопов», — отмечал еще в 2017 году Сантос-Санц.

Следующий ее близкий пролет у Земли (20 лунных орбит) состоится в 2088 году. Поскольку орбитальный период тела равен 1112 дней, то оно возвращается к Земле каждые три года, однако не всегда на Хеллоуин, а каждый раз немного сдвигая дату рандеву. По словам ученых, причина, по которой странная комета не была открыта до 2015 года, в ее траектории, благодаря которой большую часть своей жизни она проводит за пределами орбиты Марса.

Расчеты показывают, что пролеты таких крупных тел на расстоянии порядка лунной орбиты происходят примерно один раз в десять лет.

В следующий раз подобное событие будет наблюдаться 7 августа 2027 года, когда мимо Земли пролетит астероид 1999 AN10. Спустя два года, 13 апреля 2029 года, крупный астероид Апофис промчится мимо Земли на расстоянии всего 0,1 от расстояния до Луны.

А 3 октября к Земле приблизится крупный астероид SP1. Точные размеры астероида неизвестны, по предварительным данным его длинна составляет от 70 до 160 метров, он может своими масштабами превосходить высоту Биг-Бена или колеса обозрения в Лондоне.

В NASA рассказали, что астероид движется со скоростью около 60 тысяч километров в час. Он максимально приблизится к Земле 3 октября. По расчетам, в этот день астероид пролетит мимо планеты на расстоянии 5,87 млн километров, что составляет около 15 расстояний от Земли до Луны. Столкновение SP1 c Землей привело бы к катастрофическим последствиям.