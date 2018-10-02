Тайна пропавшей цивилизации: как бегемоты оказались в Индии

Следы таинственной доисторической цивилизации обнаружены на скалистых склонах холма в регионе Конкан в западноиндийском штате Махараштра. По мнению специалистов, возможно, научный мир стоит на пороге сенсации. Возраст найденных артефактов может составлять десятки тысяч лет. Ученые исследуют резные фигурки и сотни наскальных рисунков: неизвестные художники изображали геометрические фигуры, людей, птиц и животных, чьей родиной является Африка, сообщает «Би-би-си».

Конкретно исследователей поразили рисунки носорогов неиндийского типа и бегемотов.

Карликовый вид бегемота действительно жил когда-то на территории современной Индии, однако вымер задолго до появления петроглифов.

Реклама

Где и когда древние люди могли видеть таких зверей, пока остается только предполагать. Вероятно, неизвестный до сих пор народ перебрался на полуостров Индостан с Африканского континента, или же крупные млекопитающие в глубокой древности мигрировали на гораздо более далекие расстояния, чем считалось ранее.

Рисунки оставались скрытыми от посторонних глаз на протяжении тысячелетий. Что характерно, среди них не обнаружено ни одной сценки из повседневной жизни земледельцев. В «тематике» преобладают зарисовки охоты. Детализированы виды животных и обитателей моря — акул, китов, черепах и земноводных. Это наводит на мысль, что загадочный народ занимался преимущественно охотничьей деятельностью. Звери были основным источником пропитания, а также объектом обмена. О сельском хозяйстве эти люди, по всей видимости, представления не имели.

Директор департамента археологии штата Махараштра Теяс Гарж надеется, что дальнейшие исследования обнаруженных петроглифов принесут больше информации о таинственной цивилизации. Для проведения всех необходимых анализов и экспертиз местные власти выделили $3,2 млн.

Чиновник рассчитывает и на новые находки.

Согласно выводам научной группы, рисунки были созданы около 10 000 года до нашей эры.

«Мы прошли тысячи километров, — рассказал один из исследователей Судхир Рисбуд. – Люди отправляли нам фотографии таинственных рисунков. Мы попросили учеников опросить своих бабушек и дедушек, а также других деревенских жителей, видели ли они раньше что-то подобное. Вот так, по крупицам, мы открывали части, возможно, целой цивилизации. Простой сельский люд предоставил нам огромное количество драгоценной информации».

По словам ученого, петроглифы были найдены в 52 деревнях региона, но лишь в пяти жители имели представление о существовании таких наскальных рисунков. Теперь Рисбуду и его коллегам важно обеспечить защиту петроглифов. В противном случае многих из них рискуют оказаться утраченными.

Ранее ученые пришли к выводу, что знаменитый «ледяной человек» Эци, живший в районе современной австрийско-итальянской границы севернее Больцано в Альпах, скорее всего, лечил боли в суставах иглоукалыванием. Такой вывод был сделан в результате исследования татуировок на теле мумии.

Кроме того, первобытному жителю был известен березовый гриб, отвар из которого имеет противовоспалительные свойства.

До этого в процессе работы с артефактами, найденными семь лет назад в ходе раскопок в пещере Бомбос на юге ЮАР, был обнаружен фрагмент камня с красными линиями в виде хэштега. Рисунок неизвестного художника на 30 тыс. лет древнее других аналогичных изображений, которые до сих пор считались самыми старыми из выполненных Человеком разумным.

Недавно археологи обнаружили в Египте выполненную из песчаника статую сфинкса эпохи Птолемеев. Уникальная находка была сделана во время работ по снижению уровня грунтовых вод в храме в Ком-Омбо в мухафазе (провинция) Асуан на юге страны. Там же в Асуане, но на левом берегу Нила, археологи неожиданно наткнулись на саркофаг из песчаника с выполненной в форме человеческого тела крышкой. Внутри оказалась идеально сохранившаяся мумия. По предварительному заключению экспертов, захоронение датируется более поздней эпохой.

А более месяца назад археологи нашли в восточном секторе дельты Нила в мухафазе Дакахлия остатки деревни, относящейся к периоду неолита.

Данное поселение – древнейшее среди всех, когда-либо найденных в регионе. Неолитический участок находится в плодородной местности Телль Эль-Самара в 140 км к северу от Каира: жизнь вовсю кипела здесь уже семь тысяч лет назад.