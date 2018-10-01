Новые барионы и тетракварк: что нашли на БАКе. LIVE

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У детектора LHCb большое преимущество в том, что он «заточен» на регистрацию тяжелый частиц, содержащих именно b-кварки. Как говорят физики, у него «большая статистика» таких частиц.
B-мезоны распадаются, и при их распаде возникает множество частиц, которые содержат b-кварки (они же бо́ттом-кварк (англ. bottom), бью́ти-кварк (англ. beauty).
B-мезоны — мезоны, состоящие из b-антикварка и верхнего, нижнего, странного или очарованного кварков. B-мезоны живут не очень долго, но успевают пролететь значительные расстояния, которые можно зафиксировать.
Новые частицы регистрируются на Большом адронном коллайдере при столкновении двух пучков протонов, летящих навстречу друг другу. Два основных детектора, ALICE и CMS, регистрируют новые частицы прямо в центре взаимодействия пучков. В отличие от них детектор LHCb измеряет эффекты при распаде b-мезонов, образующихся в направлении пучков. Поэтому детектор расположен асимметрично.
Одна представлена двумя u-кварками и одним b-кварком, вторая состоит из двух d-кварков и одного b-кварка. Предположения о существовании этих частиц высказывались ранее
Обе найденные частицы, чье существование предсказано Стандартной моделью, принадлежат к барионам, к которым относятся и протоны. Если протоны состоят из трёх кварков (один d-кварк и два u-кварка), то новые частицы имеют другой состав.
Открытие было сделано коллаборацией LHCb, работающей с самым маленьким из четырех основных детекторов на коллайдере. Об открытии было объявлено на научной конференции в Гейдельберге (Германия).
Ученые, работающие на Большой адронном коллайдере, сообщили об открытии сразу двух элементарных частиц, не встречавшихся ранее.