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Новые барионы и тетракварк: что нашли на БАКе. LIVE

На Большом адронном коллайдере найдены две новые частицы

На Большом адронном коллайдере открыты две новые частицы. Что они из себя представляют, и насколько важно это открытие, разбирается «Газета.Ru».
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17:24

У детектора LHCb большое преимущество в том, что он «заточен» на регистрацию тяжелый частиц, содержащих именно b-кварки. Как говорят физики, у него «большая статистика» таких частиц.

17:17

B-мезоны распадаются, и при их распаде возникает множество частиц, которые содержат b-кварки (они же бо́ттом-кварк (англ. bottom), бью́ти-кварк (англ. beauty).

17:09

B-мезоны — мезоны, состоящие из b-антикварка и верхнего, нижнего, странного или очарованного кварков. B-мезоны живут не очень долго, но успевают пролететь значительные расстояния, которые можно зафиксировать.

17:01

Новые частицы регистрируются на Большом адронном коллайдере при столкновении двух пучков протонов, летящих навстречу друг другу. Два основных детектора, ALICE и CMS, регистрируют новые частицы прямо в центре взаимодействия пучков. В отличие от них детектор LHCb измеряет эффекты при распаде b-мезонов, образующихся в направлении пучков. Поэтому детектор расположен асимметрично.

16:52

Одна представлена двумя u-кварками и одним b-кварком, вторая состоит из двух d-кварков и одного b-кварка. Предположения о существовании этих частиц высказывались ранее

16:43

Обе найденные частицы, чье существование предсказано Стандартной моделью, принадлежат к барионам, к которым относятся и протоны. Если протоны состоят из трёх кварков (один d-кварк и два u-кварка), то новые частицы имеют другой состав.

16:26

Открытие было сделано коллаборацией LHCb, работающей с самым маленьким из четырех основных детекторов на коллайдере. Об открытии было объявлено на научной конференции в Гейдельберге (Германия).

16:20

Ученые, работающие на Большой адронном коллайдере, сообщили об открытии сразу двух элементарных частиц, не встречавшихся ранее.