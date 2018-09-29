Катастрофа рядом: к Земле летит астероид

Специалисты американского космического агентства NASA предупредили о том, что к Земле приближается крупный астероид SP1, сообщает Daily Express.

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Сообщается, что точные размеры астероида неизвестны, по предварительным данным его длинна составляет от 70 до 160 метров, он может своими масштабами превосходить высоту Биг-Бена или колеса обозрения в Лондоне.

В NASA рассказали, что астероид движется со скоростью около 60 тысяч километров в час. Он максимально приблизится к Земле 3 октября. По расчетам, в этот день астероид пролетит мимо планеты на расстоянии 5,87 млн километров, что составляет около 15 расстояний от Земли до Луны. Столкновение SP1 c Землей привело бы к катастрофическим последствиям.

Астероид был впервые замечен 19 сентября. NASA причислило его к околоземным объектам.

«Околоземные объекты — это астероиды и кометы с орбитами, находящимися в пределах 45 млн км от орбиты Земли, NASA изучает их с 1970-х годов», — поясняют специалисты агентства.

Также в первых числах ноября к Земле приблизится комета 2015 TB145, известная своим необычным видом — она напоминает череп человека. «Хеллоуинская» комета, как прозвали ее журналисты, была открыта в 2015 году. Изначально астрономы приняли ее за астероид, но позже определили, что это все же комета. По данным работников NASA, она потеряла большую часть своего «хвоста» из-за того, что много раз пролетала близко от Солнца.

Уникальность ее пролета была в том, что в момент минимального сближения она была видна только в России. Еще до пролета космического тела ученые предположили, что данный объект — это ядро выродившейся кометы, которая потеряла большую часть своих летучих веществ и поэтому при приближении к Солнцу уже не образует хвост или кому. Впоследствии эти предположения подтвердились.

Расчеты показывают, что расстояние, на которое комета подошла к Земле в 2015 году, было минимальным за следующие пятьсот лет.

Следующий ее близкий пролет у Земли (20 лунных орбит) состоится в 2088 году. Поскольку орбитальный период тела равен 1112 дней, то оно возвращается к Земле каждые три года, однако не всегда на Хеллоуин, а каждый раз немного сдвигая дату рандеву. По словам ученых, причина, по которой странная комета не была открыта до 2015 года, в ее траектории, благодаря которой большую часть своей жизни она проводит за пределами орбиты Марса.

В начале сентября 2018 года к Земле приблизился астероид 2016 NF23, размером больше пирамиды Хеопса — его поперечник составил 70-160 м. Астероид 2016 NF23 был открыт 9 июля 2016 года, относится он к группе Атона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 240 земных дней или 0,66 земных года, максимально удаляясь от него на 163 миллиона километров и приближаясь на 63 миллиона километров.

По традиции эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя, — астероида (2062) Атон, который был обнаружен в январе 1976 года. Это группа околоземных астероидов, которые пересекают земную орбиту с внутренней стороны. При этом, хотя их орбиты находятся внутри земной орбиты, они пересекают ее в области перигелия Земли.

Расчеты показывают, что следующая встреча астероида с Землей состоится 3 сентября 2020 года. В этот день он пролетит на расстоянии примерно 17,85 миллиона километров.

Он стал третьим по величине астероидом, который пролетел в окрестностях нашей планеты в ранних числах сентября — после астероидов 2001 RQ17 и 2015 FP118. Так называемые околоземные астероиды нередко приближаются к нашей планете, при этом потенциально опасными называют те, которые сближаются с ней на расстояние менее 0,05 астрономических единиц (2,9 млн километров) и имеют блеск ярче 22 величины.

Другой крупный астероид приблизился к Земле в ночь на 16 мая. Впервые астероид 2010 WC9 был обнаружен при помощи астрономического обзора Catalina Sky Survey в ноябре 2010 года, наблюдать его удавалось до 10 сентября, когда его блеск снизился и его потеряли из виду. Полученные тогда данные не помогли установить параметры орбиты астероида и предсказать время его возвращения к Земле.

8 мая 2018 года астероид был обнаружен снова, и ученые рассчитали момент его сближения с Землей. В 01.05 мск он пролетел на расстоянии 203453 километров от Земли, в этот момент его видимая звездная величина достигла +11, что было достаточно для наблюдения в любительские телескопы.