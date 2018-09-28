Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»

Ровно месяц назад дыра, обнаруженная на МКС, стала важнейшим и наиболее горячо обсуждаемым событием в российской космонавтике за последние четыре недели. Для поиска неуловимого сверлильщика созданы две комиссии — сначала РКК «Энергия», позднее — на уровне «Роскосмоса». Результаты расследования пока не обнародованы, однако СМИ со ссылкой на источники выдвигают версии появления отверстия в «Союзе».

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Космические потуги

Одно из последних предположений появления дыры выдвигается в распространенном в соцсетях тексте, в котором анонимный писатель для убедительности ссылается на живущего в Звездном городке пенсионера.

Якобы изначально причиной ЧП стал сломавшийся в американском сегменте МСК туалет, и, не имея возможности им пользоваться, астронавты NASA решили просверлить «Союз» во время выхода россиян в открытый космос — чтобы их быстрее вернули на Землю.

Поломка туалета действительно случалась несколько лет назад, однако об этом моментально узнали на Земле. Сейчас официальной информации о подобных проблемах не было.

В «Роскосмосе» эту версию комментировать не берутся, тяжело вздыхая на другом конце провода и признавая, что пока других известий о ходе расследования нет. «В ближайшие дни новостей ждать не стоит, ждите новостей с Байконура, где состоится встреча глав «Роскосмоса» и NASA», — рассказал источник в Госкорпорации.

Земная

То, что дырку просверлил кто-то на Земле, — самое очевидное предположение, его выдвинули почти сразу после того, как стало ясно, что это был не метеорит.

Отверстие могло появиться на трех этапах подготовки к полету «Союза» 6 июня этого года — в процессе его сборки в РКК «Энергия», при транспортировке на Байконур и уже на самом космодроме. Было высказано предположение, что

сверливший попытался скрыть дыру, заклеив ее чем-то, и ему это удалось — ведь корабль «Союз» на этапе сборки в Москве и на Байконуре подвергается испытаниям на герметичность.

И он их прошел. Возможно, спустя два месяца клей в космосе рассохся, и дырка стала «травить». Впрочем, по словам космонавтов, они не видели следов клея на краях дыры, что вызывает дополнительные вопросы.

Чтобы совсем уж не отгораживаться стеной молчания, руководство «Роскосмоса» пригласило журналистов в РКК «Энергия», чтобы показать этапы сборки кораблей «Союз» и ознакомить их с культурой производства на предприятии.

Им была донесена мысль, что в цехах РКК «Энергия» сборка «Союзов» идет под жестким контролем и посторонние люди «с улицы», а тем более с дрелью не могли получить доступ к кораблю.

Впрочем, с аргументом корреспондента «Газеты.Ru», что не так давно в ракете «Протон»

штатные же сотрудники вбивали вверх ногами датчики и использовали не тот припой, что привело к аварии и переборке всех ракет, руководители согласились.

Небесная

Первым версию о том, что дыру на «Союзе» просверлил кто-то из экипажа МКС, выдвинул глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Есть версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — заявил Рогозин в начале сентября, отметив, что «воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности».

Именно эта версия вызвала широкий ажиотаж в прессе, и не только в российской — ведь это означало, что среди экипажа МКС есть вредитель, у которого были причины и возможность поставить под угрозу жизнь всей команды и работоспособность огромной международной станции.

Позднее в СМИ появилось утверждение, высказанное информированным источником, что

дескать, дыру в российском сегменте просверлили американские астронавты, которым по причине болезни одного из них срочно захотелось домой.

«Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль, уточняет он», — писал «Ъ».

В рамках отработки этой версии «Роскосмос» якобы направил в NASA запрос о психологическом здоровье американских астронавтов, однако американская сторона оставила его без ответа: в американском агентстве сочли неэтичным разглашение информации такого рода.

Теоретически просверлить дыру в космосе могли — там есть и необходимый инструмент, да и в РКК «Энергия» опровергли утверждение, что для такого трюка нужно было сверло длиной в полметра, которого на МКС нет.

Позиция «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» большие надежды теперь возлагают на планируемый в ноябре выход российских космонавтов в открытый космос. Они вырежут часть противометеорной защиты с внешней стороны корабля «Союз» для исследования отверстия с внешней стороны.

Вырезав кусок защиты при помощи специальных ножниц, космонавты выяснят, остались ли на внешней стороне отверстия заусенцы, и, главное, — возможные следы клея, которым изначально залатали дыру. Логика проста — обнаружение остатков клея укажет на земное происхождение отверстия, поскольку снаружи корабля клей можно нанести только на Земле.

Правда, остается вопрос — если остатков клея там не найдут, что тогда?

«Главный вопрос теперь — что же делать дальше, кого наказывать?» — сказал «Газете.Ru» Виктор Миненко, профессор МГТУ им. Баумана, бывший сотрудник РКК «Энергия», ранее занимавшийся проектированием транспортных пилотируемых и беспилотных кораблей «Союз» и «Прогресс». Однако специалист высказал уверенность: несмотря на то, что бывали случаи, когда причины серьезных отказов в космосе так и не выявлялись, в этот раз виновного найдут и назовут.

Режим тишины

«Роскосмос» устранился от комментирования хода расследования, там лишь призвали журналистов не пользоваться «непроверенной информацией, полученной от анонимных источников». Не комментируют ситуацию и в NASA — последние публикации в англоязычных СМИ на эту тему кончились три недели назад. Несколько опрошенных «Газетой.Ru» западных экспертов по космической тематике отказались комментировать дело, ссылаясь на то, что в нем мало фактов. Джон Логсдон, эксперт по космической политике Университета Джорджа Вашингтона, выразил «общую озабоченность по поводу снижения качества контроля в российской космической промышленности в последние годы».

По его словам, если дырка сделана случайно, и затем сокрыта и никем не замечена — «это проблема».

С начала расследования беспрецедентного по абсурдности и пикантности случая прошел ровно месяц. Расследование продолжается, продолжается и сбор первичной информации о процессе сборки и транспортировки и хранения корабля «Союз МС-09» в РКК «Энергия» и на Байконуре. Закончить работу комиссии обещают до конца ноября. И если за месяц ни единой зацепки, позволившей сказать о происхождении дыры хоть что-то определенное, не появилось, похоже, в ближайшие дни ждать каких-то новых откровений не приходится.

И если так, то после сгорания «Союза» в атмосфере история с дырой на МКС может стать еще одной неразгаданной российской загадкой, о которой будут долго вспоминать и слагать легенды — как о случае на перевале Дятлова.