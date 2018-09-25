«Боль не описать словами»: как губит анафилактический шок

Дочь создателя бренда игрушек Wow Toys из Британии Надима Эднан-Лаперуза Наташа скончалась на борту рейса British Airways из Лондона в Ниццу, съев сэндвич. Об этом сообщает The Guardian.

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Перед вылетом 15-летняя Наташа съела в аэропорту сэндвич с артишоком и оливками, произведенный в сети магазинов Pret a Manger. Уже на борту самолета у нее возникла острая аллергическая реакция. Несмотря на две дозы лекарства, которые ей ввел отец, девушка скончалась в больнице в Ницце.

Инцидент произошел в июле 2016 года. О причинах смерти официально сообщается только сейчас в рамках подготовки к коронерским слушаниям по делу о смерти подростка.

Отец Наташи намерен требовать ответа от компании-производителя. Расследование в том числе направлено на то, чтобы выяснить необходимость ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены. Также следователи выяснят, насколько экипаж самолета British Airways был готов к экстренной ситуации.

Предположительно, у девушки могла возникнуть аллергическая реакция на семена кунжута. На продуктах, содержащих кунжут, должна стоять предупреждающая маркировка, однако это не касается тех торговых точек, где блюдо готовится на глазах у покупателя. Сам багет не был покрыт кунжутом — вероятно, он был запечен в тесте.

Слушания об обстоятельствах смерти девушки должны начаться в коронерском суде Западного Лондона 24 сентября.

В заявлении отца Наташи говорится: «Для нас произошедшее — ежедневная битва, нашу боль не описать словами. Наша семья, которая теперь состоит из трех человек — меня, жены и сына — до сих пор пытается научиться жить без нашей любимой девочки. Все, что мы говорим и делаем, напоминает нам о том, что ее с нами нет — ее пустующая спальня, школьная форма, висящая в гардеробе, сумка, собранная в Ниццу и так и не распакованная».

В компании Pret a Manger заявили, что глубоко шокированы случившимся. «Мы очень расстроены, узнав о трагической смерти Наташи, наши мысли сейчас с ее семьей и друзьями», — сказал представитель сети кафе.

От аллергических заболеваний страдает более трети населения Земли. Спектр возможных аллергенов широк — от пищевых продуктов до анестетиков.

Самое опасное проявление аллергии — анафилактический шок, быстрое и резкое повышение чувствительности организма при контакте с аллергеном.

Его наиболее выраженные симптомы — отеки и затруднение дыхания из-за отека гортани.

Смерти от анафилактического шока крайне распространены. Так, восемнадцатилетний юноша из Лондона, праздновавший свой день рождения вместе с девушкой, погиб после того, как перекусил жареной курицей в забегаловке. Смерть от анафилаксии настигла его в очереди на колесо обозрения. Подоспевшие медики почти час пытались реанимировать юношу, но спасти его так и не удалось.

Женщину из Сан-Диего убила приверженность к лечению природными средствами — натуропат, к которому она обратилась с жалобами на экзему, пытался вылечить ее при помощи инфузионной терапии с куркумой. При введении лечебной смеси женщина перестала отвечать на вопросы, и обеспокоенный натуропат вызвал медиков. Врачи боролись за жизнь женщины почти неделю, но спасти ее так и не удалось.

Вскрытие показало, что причиной гибели стала тяжелая аноксическая черепно-мозговая травма, вызванная сердечно-легочной остановкой.

Также было установлено, что у погибшей была аллергия на лактозу, соевый белок, клейковину. Уголовное дело правоохранители заводить не стали.

Из-за такой же травмы мозга умерла и пятнадцатилетняя школьница из британского графства Ланкашир. Анафилактический шок развился после посещения индийского ресторанчика.

Неизвестно, стала ли причиной гибели сама еда или попавшие в нее следы жизнедеятельности мышей — у ресторана были выявлены проблемы с санитарией.

После смерти девочки он был закрыт, а владельцы арестованы.

Однако чаще всего смерть от анафилаксии возникает при введении лекарств, как в случае с девочкой из Омска, скончавшейся после введения лидокаина. Аллергия на лидокаин опасна тем, что не развивается при первом введении препарата: в первый раз иммунная система лишь запоминает его как опасное для человека вещество, а уже в последующие начинает реагировать на поступление лидокаина выработкой антител. Поэтому перед введением препарата врач должен уточнить, не было ли у пациента необычных реакций на какие-нибудь лекарства и как организм реагировал на введение различных анестетиков в прошлом.

Вероятность же умереть от пищевой аллергии, как рассчитали британские специалисты, в 10 раз меньше, чем быть убитым.

«Мы не собираемся преуменьшать проблемы людей, страдающих пищевой аллергией, или их родственников, и, конечно же, они должны продолжать принимать необходимые меры предосторожности. Мы просто хотим уверить их в том, что пищевая аллергия не так уж сильно повышает риск смерти», — пояснил руководитель работы Роберт Бойл из Имперского колледжа Лондона.