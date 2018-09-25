Привет от карликов: астероиду-пришельцу нашли родину

Почти год назад, в октябре 2017 года, американские астрономы объявили об открытии первого межзвездного астероида, залетевшего в Солнечную систему, и дали ему название Оумуамуа.

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Правда, скорость, с которой тело ворвалось в солнечную систему, была велика, и потому он быстро пролетел мимо Солнца и теперь стремительно удаляется от нас. Начиная с момента обнаружения астероид привлек повышенное внимание как наблюдателей, так и теоретиков, которые посвятили ему множество научных исследований. Так, основываясь на новых данных наблюдений, ученым удалось приблизиться к пониманию его происхождения, природы, воздействий, которые он претерпел в ходе своего долгого путешествия к Солнцу,

и даже установили, что это точно не корабль пришельцев.

Тем не менее, вопрос с местом происхождения этого загадочного и не похожего ни на какие другие астероида оставался без точного ответа. Предварительные вычисления указывали, что прилетело космическое тело из созвездия Лиры, однако предположить, из какой конкретно звездной системы оно могло взяться, ученые не знали.

Сделать это впервые удалось международной команде ученых под руководством исследователей из немецкого Института астрономии Общества Макса Планка — в статье, принятой к публикации в журнале Astrophysical Journal. Проблема с поиском «родины» астероида заключалась в том, что ученые не знали точно направление вектора его скорости в момент прилета в Солнечную систему, поскольку обнаружен он был уже в момент удаления от Солнца.

В июне 2018 года астрономы под руководством Марко Мичели показали, что пролетая мимо Солнца, астероид подвергался воздействию не только силы гравитации, но и некой другой силы. И скорее всего, это была сила, которую испытывают кометы, которые приближаются к Солнцу. Испаряясь, газ с комет придает им определенное ускорение, которое влияет на дальнейшую траекторию, подобно небольшому реактивному двигателю. И хотя на снимках Оумуамуа не видны следы истекания газов, фактор этот можно и нужно учитывать.

Зная это, астрономам теперь удалось более точно определить направление и скорость движения астероида перед входом в Солнечную систему. Чтобы понять, от каких звезд мог к нам прилететь этот астероид, ученые обратились к результатам работы космической миссии Gaia, запущенной в 2013 году, целью которой было построение трехмерной карты нашей галактики.

Второй обзор Gaia DR2, выпущенный в апреле этого года, содержит точную информацию о положении, собственных скоростях и параллаксе 1,3 млрд звезд нашей галактики и точные данные о радиальной скорости (то есть скорости по направлению к Земле или от нее) для 220 тыс. звезд.

Ученые просчитали на компьютере сценарий, в котором в обратную сторону с равномерно и прямолинейно двигались бы звезды и астероид Оумуамуа.

Так они выделили группу из 4500 звезд, которые в прошлом должны были оказаться на пути астероида к Солнечной системе. Дальнейший анализ позволил выявить четыре звезды-карлика, которые в принципе могли «выплюнуть» в межзвездное пространство астероид с той скоростью, с какой он подлетел к Солнцу.

Первой оказался красный карлик HIP 3757, который был на расстоянии 1,96 световых лет от астероида порядка миллиона лет назад - это было самое близкое «рандеву» космического гостя. Однако относительно высокая скорость (25 км/с), с которой эта встреча могла состояться, делает ее маловероятной.

Другой кандидат, похожая на Солнце звезда HD 292249, была близко к астероиду 3,8 млн лет назад, и относительная их скорость составляла всего 10 км/с, что лишь не намного выше первой космической скорости Земли.

Другие два кандидата встречались с астероидом встречались на пути астероида 1,1 и 6,3 млн лет назад соответственно. По мнению ученых, любая из этих четырех звезд в принципе могла быть родиной загадочного астероида, однако более точный ответ могут дать дальнейшие наблюдения и исследования. К примеру, считают ученые, материнская звезда должна иметь довольно тяжелую планету,

которая могла вышвырнуть астероид в направлении Солнца с наблюдаемой скоростью.

Поэтому поиск планет у названных звезд может в будущем пролить свет на его происхождение. Кроме того, дополнительные кандидаты могут появиться после 2021 года, когда будет готов третий обзор данный Gaia, в котором будут приведены радиальные скорости для в десять раз большего числа звезд.