Смоковница подсказала: тело солдата нашли спустя 44 года

Останки военнослужащего Турецкой организации обороны (TMT), пропавшего без вести в ходе вторжения на Кипр турецкой армии в 1974 году, удалось идентифицировать исследователям Комитета пропавших на Кипре (CMP). Эта структура занимается поисковыми работами на протяжении 37 лет. Как выяснилось, разложившийся труп Ахмета Хергунера стал удобрением для фигового дерева (также известно как смоковница обыкновенная), которое выросло в нехарактерных для себя условиях – в расположенной в горной местности пещере, сообщил Hürriyet. Данный факт заинтересовал ученых, которым о необычном дереве рассказали жители близлежащей деревни Пареклисия в 2011 году.

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Раскопки вокруг ствола принесли неожиданный результат. Исследователям удалось обнаружить человеческие кости и фрагменты одежды. Дальнейшей поисковой операцией занималась кипрская полиция. Всего в пещере были найдены останки трех человек. После проведения анализа ДНК на основе биологических образцов 87-летней сестры солдата Мунюр Хергунер эксперты научно подтвердили предположения поисковиков о личности покойного, сделанные изначально по сохранившимся элементам личных вещей.

Как удалось установить, военнослужащие погибли в пещере в результате взрыва, произведенного, по всей видимости, кипрскими греками во время эскалации боевых действий.

Впоследствии всходы дали семена инжира: Ахмет съел типичный для Средиземноморья плод незадолго до своей трагической гибели. По словам проживающей в турецком Гюзельюрте Мунюр Хергунер, с которой поговорили журналисты, дерево из желудка ее брата выросло не сразу. Процесс активизировался после того, как по естественным причинам увеличились произведенные взрывом щели – и в пещеру стал поступать солнечный свет.

По словам женщины, поиски ее брата велись на протяжении многих лет.

«Наконец-то они увенчались успехом благодаря смоковнице», — подчеркнула Хергунер. Она также рассказала об обстоятельствах исчезновения Ахмета.

«Когда-то мы жили в деревне с населением 4000 человек, половина греков, половина турок. В 1974 году начались беспорядки. Мой брат добровольно вступил в TMT, а потом его похитили греки. С тех пор Ахмета никто не видел», — констатировала родственница солдата.

Вторжение турецкой армии на Кипр явилось следствием многолетнего конфликта жителей острова по этническому признаку. Сильно уступавшая в численности диаспора турецкого происхождения выражала недовольство гегемонией киприотов-греков в общественно-политической жизни страны. 15 июля 1974 года на Кипре произошел государственный переворот, подготовленный националистической организацией ЭОКА при поддержке военных: конечной целью акции являлось присоединение острова к Греции.

Ответной реакцией турецкого правительства стала военная операция 30-тысячного корпуса.

В традиции этой страны вторжение именуется «Операцией по поддержанию мира на Кипре», а ее задачей была «защита кипрских граждан турецкого происхождения», оказавшихся, по мнению властей Турции, под угрозой в ввиду обострения политической обстановки. В тесном альянсе с турецкой армией действовала TMT (примерно 10 тыс. бойцов), созданная в конце 1950-х годов при участии турецкого руководства для борьбы с ЭОКА. Пополнявших ряды организации турок-киприотов обучали посланные Анкарой военные инструкторы.

Турецким войскам противостояли 12 тыс. кипрских греков и около 2 тыс. военных из Греции. Интервентам удалось оккупировать чуть больше трети острова. Сегодня эта часть именует себя Турецкой Республикой Северного Кипра и признана Турцией в качестве независимого государства. От южной части северян отделяет «зеленая линия» — охраняемая солдатами ООН буферная зона, проходящая через столицу обеих территорий Никосию. Из-за раздела острова 200 тыс. киприотов-греков пришлось переселиться с севера, а порядка 65. тыс. турецкоязычных жителей бежали с юга.

По состоянию на сегодняшний день неизвестной остается судьба 1510 киприотов-греков и 492 кипрских турок.

Идентифицированы и переданы родственникам останки соответственно 664 и 226 человек.