«Говорили, что курица не летает»: как советские женщины потрясли мир

80 лет назад стартовал беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. Бомбардировщик АНТ-37 «Родина» пилотировал женский экипаж в составе Марины Расковой и Полины Осипенко под командованием Валентины Гризодубовой, которая годом ранее установила пять мировых рекордов среди женщин на легкомоторных самолетах. Беспрецедентный по тем временам полет стал ответом на сверхдальнее путешествие по аналогичному маршруту пилота Владимира Коккинаки и штурмана Александра Бряндинского. 27-28 июня 1938 года они преодолели расстояние в 7580 километров между аэродромом в подмосковном Щелково и Спасском-Дальним в Приморье за 24 часа 36 минут. Обоим летчикам было присвоено звание Героя СССР.

Подобные мероприятия имели большую популярность в 1930-х годах, когда ведущие державы планеты активно развивали авиацию и стремились продемонстрировать конкурентам собственное превосходство.

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Полет Гризодубовой вполне укладывался в русло стремительно развивавшейся в советском обществе эмансипации. Дочь изобретателя и летчика Степана Гризодубова с раннего детства овладевала навыками «чисто мужской» профессии, рано добившись высокого уровня мастерства. Из участниц рискового предприятия только Осипенко на момент вылета из Щелково исполнилось 30 лет. Командиру было 29, Расковой – 26.

Для подготовки к операции девушки выполнили семь испытательных полетов с общим налетом 13 часов 30 минут. Тренировки проходили на Ходынском поле. Впрочем, они и без того были уже очень опытными, сформировавшимися асами. Гризодубова мечтала побить рекорд дальности полета на тяжелом самолете француженки Дюперон, равнявшийся 4360 км. К главному событию своей жизни Гризодубова уже состояла в рядах Красной армии и была избрана депутатом Верховного Совета первого созыва. За «достижения в освоении авиационной техники и установление мировых рекордов» ее наградили орденом Красной Звезды и орденом Трудового Красного Знамени.

Выбранная на позицию штурмана сотрудник НКВД Раскова участвовала в сверхдальнем перелете Севастополь – Архангельск. Она считала, что «женщины летают не хуже мужчин», а человек, однажды «испытавший счастье самостоятельного полета, уже никогда не изменит своей мечте». В 23 года Раскова преподавала штурманское дело в Военно-воздушной академии. Известно, что Гризодубова сомневалась в законности получения Расковой штурманского свидетельства и оценивала ее летный опыт как недостаточный для столь опасного приключения. Считается, что принадлежность к органам могла иметь решающее значение при утверждении кандидатуры Расковой.

Осипенко неоднократно сама летала в качестве капитана, но согласилась стать в команде Гризодубовой вторым пилотом. Чтобы объяснить свою мотивацию, самая старшая летчица приводила эпизоды из детства, когда после Октябрьской революции ей пришлось работать птичницей в колхозе.

Ольга Ландер/РИА «Новости» Cоветские летчицы (слева направо) Марина Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова, 1938 год

«Нам говорили, что курица не летает, потому что она не птица», — пересказывала будущая летчица насмешки окружающих.

Мировоззрение Осипенко полностью изменил один случай, когда вынужденную посадку возле села совершил самолет с женщиной в экипаже. Почти сразу девушка поехала поступать в летную школу.

Выбранный для полета бомбардировщик подвергся существенной переделке. Из самолета демонтировали все военное снаряжение и оборудование, прорезали дополнительное остекление в носовой части фюзеляжа, а шаровую башню заменили неподвижным сферическим фонарем. Кроме того, по два дополнительных топливных бака смонтировали в корпусе (на 360 и 240 кг) и центроплане (по 150 кг). Дополнительные маслобаки по 35 кг разместили на противопожарной перегородке каждого двигателя.

Не менее важным было соблюдение идеологической концепции. На выкрашенный в серебристый цвет фюзеляж нанесли красные звезды и крупную надпись «Родина»: все атрибуты были хорошо заметны с земли.

Работы по модификации АНТ-37 завершились к 10 августа, а в эксплуатацию самолет сдали уже 15-го.

Старт вылета неоднократно откладывался из-за боевых действий, развернувшихся в районе озера Хасан между советскими и японскими частями. Несмотря на заключенное 11 августа перемирие, напряжение в регионе сохранялось, поэтому следившее за подготовкой полета Гризодубовой высшее руководство СССР все не давало отмашку. В середине сентября летчицы, равно как и помогавшие им специалисты, всерьез забеспокоились насчет перспектив задуманной операции из-за ухудшавшихся с наступлением осени метеоусловий. Начальник ВВС Александр Локтионов даже предлагал отменить полет.

Однако в Кремле все-таки дали добро на 24 сентября. Самолет провожали начальники и журналисты, а также члены технической бригады. С учетом 5525 кг вес «Родины» составил 12 480 кг. По воспоминаниям Гризодубовой, долгожданный старт состоялся с наклонной горки Щелковского аэродрома НИИ ВВС в 8 часов 12 минут утра (разные источники расходятся в цифрах на 5-15 минут. – «Газета.Ru»). Впоследствии командир признавалась, что подготовительные работы бомбардировщика прошли не без недочетов, что сулило определенные проблемы в воздухе. Так, собственно, и случилось. Идеальным первый полет женщин на такое расстояние назвать никак нельзя.

«Испытания начались почти сразу же после взлета. Примерно через 150 километров машина вошла в облачность, и земли мы фактически не видели до самой посадки. Но самое неприятное и неожиданное заключалось в том, что вскоре вышла из строя вся бортовая радиоаппаратура — и приемная, и передающая!

Если Осипенко была летчиком высокого класса, то Раскова, как штурман, не имела специального образования и налетала всего около 30 часов.

У нее не было ни малейшего представления о полетах в экстремальных условиях и тем более ночью. В наш перелет она была рекомендована», — эти слова Гризодубовой приводятся в книге Юрия Каминского «Кремлевские перелеты».

Согласно рассказу капитана, со своего места она отчетливо видела, как Раскова «вскрыла испорченную аппаратуру и долго что-то там подкручивала отверткой».

«За две недели до начала перелета исчез специалист, отвечающий за радиоподготовку (как потом оказалось, его арестовали). Он даже не успел предупредить штурмана, когда произойдет смена частот и позывных. Когда началось обледенение, Марина открыла форточку, чтобы счистить иней со стекол, и все полетные карты выдуло за борт. Так наш самолет стал не только глухим, но и слепым. Поэтому мы с Полиной выдерживали курс чисто интуитивно. Больше всего я боялась уклониться вправо и пересечь государственную границу. Тогда бы нас ничто не спасло...» – добавляла Гризодубова.

В течение светового дня 24 сентября полет проходил в условиях плохой видимости. Прервавшаяся после Урала радиосвязь так и не была восстановлена. Действуя фактически вслепую, экипаж пролетел мимо Комсомольска-на-Амуре, где были запланированы торжества по случаю покорения рекорда. Самый драматичный момент экспедиции наступил, когда топлива в баках осталось максимум на полчаса полета. Оценив ситуацию, Гризодубова отдала приказ Расковой эвакуироваться с парашютом: при приземлении без выпуска шасси более всего могла пострадать кабина штурмана. Сама командир приняла решение садиться в тайге. Аварийная посадка случилась в болотистой местности в верховьях реки Амгуни. Капитан и второй пилот получили травмы, но выжили. Между тем началась операция по спасению летчиц: тревогу забили после потери связи с «Родиной».

Место приземления АНТ-37 установили с воздуха. Вскоре сюда подошел катер «Дальневосточный».

Раскову удалось найти лишь через десять суток. Все это время она блуждала по глухой тайге, имея лишь две плитки шоколада в кармане.

На преодоление 6450 км «Родина» потратила 26 часов 29 минут – рекорд Дюперон был побит с большим преимуществом. Героинь торжественно встретили на Белорусском вокзале. Освещая триумфальное возвращение, газеты проигнорировали столкновение двух самолетов-спасателей над местом вынужденной посадки «Родины». В катастрофе погибли 16 человек, еще четверо спаслись, выпрыгнув с борта. Однако власти решили не портить праздник сообщением о трагедии. Прямо с поезда летчиц повезли в Кремль в открытой машине по улице Горького (нынешняя Тверская. – «Газета».Ru). Москвичи бросали в кортеж цветы и листовки.

2 ноября «за выполнение перелета и проявленные при этом мужество и героизм» участницам были присвоены звания Героев СССР. Гризодубова на правах старшей по должности официально считается первой советской женщиной, удостоенной такой чести.

Дальнейшая судьба девушек сложилась по-разному. Гризодубова помогала вызволять из лагерей легендарного конструктора Сергея Королева, воевала с нацистами, дослужилась до звания полковника, а после Второй мировой войны трудилась в гражданской авиации. Умерла прославленная летчица в 1993 году в возрасте 84 лет.

Осипенко погибла в авиакатастрофе во время учебно-тренировочных сборов всего через полгода после перелета. Аналогичная участь постигла и Раскову в 1943 году. Прах обеих женщин покоится в Кремлевской стене на Красной площади.