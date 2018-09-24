Тест на слабоумие: школа предскажет Альцгеймера

В 1960 году по инициативе психолога Джона Фланагана, основателя Американского института исследований, было проведено исследование среди почти полумиллиона американских подростков из 1353 государственных школ. Ученые проверили общие и академические знания учеников, собрали данные об их образе жизни, чертах личности, стремлениях. Изначально исследование, получившее название Project Talent, было предназначено для выявления склонностей подростков к науке и технике, однако спустя более чем полвека полученные данные послужили базой для самого масштабного исследования болезни Альцгеймера.

Ученые из Американского института исследований выяснили — предрасположенность к болезни Альцгеймера можно выявить еще в подростковом возрасте.

Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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В исследовании 1960 года оценивались познавательные способности подростков — математические способности, знание языка, пространственное восприятие. Оценив их состояние здоровья в наши дни, исследователи установили — те из участников исследования, которые по результатам тестов в подростковом возрасте набрали меньшее количество баллов, были сильнее предрасположены к болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера чаще развивалась у тех участников, которые подростками могли запомнить меньшее количество слов и испытывали трудности с техническим мышлением.

Мужчины, чей балл оказался ниже среднего, на 17% больше рисковали пострадать от болезни Альцгеймера, чем те, кто оказался в лучшей половине. Для женщин этот показатель составил 16%.

Подобные исследования проводились и раньше — так, наблюдение за 800 монахинями показало, что чем менее сложные предложения они использовали при написании эссе в юности, тем выше у них был риск развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Однако в том случае оценивались лишь женщины, представлявшие весьма специфическое меньшинство. Данные же нового исследования затронули куда большее количество социальных групп.

Изначально ученые планировали оценить влияние особенностей личности на здоровье в целом — например, на риск развития диабета. Однако когда они связались с участниками исследования, четверть из которых уже умерла, те настояли на изучении именно рисков развития болезни Альцгеймера.

«Они хотели, чтобы мы изучили это больше, чем что-то еще, — рассказывает Сьюзан Лапхэм, ведущий автор исследования. — Они говорили — мы боимся слабоумия больше всего».

По мнению Лапхэм, результаты исследования имеют большое значение для здравоохранения.

«Мы должны обращать внимание на детей в старшей школе и, возможно, даже раньше, чтобы сохранить их мозг здоровым. Мы можем проводить тесты, чтобы убедиться, что они ничем не рискуют», — говорит она.

В перспективе исследователи планируют рассмотреть также на меньшей выборке из Project Talent — 22 тыс. человек — изменения в работе мозга с течением времени. Они собираются изучить долгосрочное влияние школьного образования на здоровье мозга и влияние социально-экономического статуса на когнитивные способности и особенности психики, особенно у темнокожего населения. Также они оценят качество образования в разных школах, чтобы выяснить, влияют ли расовые или этнические особенности на получение образования и как это сказывается на риске развития слабоумия.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции, связанная с образованием в мозге отложений бета-амилоидов и конгломератов тау-белка, входящего в состав нейронов. Это приводит к потере нейронов и синаптических связей в коре головного мозга.

Ранние симптомы болезни Альцгеймера включают небольшие проблемы с памятью, незначительное нарушение исполнительных функций, например, способности к планированию, апатию. Со временем симптомы прогрессируют — пациент все хуже запоминает новую информацию, страдает от проблем с координацией движений, перестает узнавать знакомых и родных. Появляются расстройства речи, спонтанная агрессия, иногда — недержание мочи. На последней стадии болезни пациент не в состоянии заботиться о себе самостоятельно. Он может полностью утратить речевые навыки. Двигательная активность почти полностью исчезает, пациент оказывается вынужден находиться в постели. Питаться самостоятельно он также не способен. Смерть наступает обычно вследствие стороннего фактора, такого как пролежневая язва или пневмония, а не по вине собственно болезни Альцгеймера.

Вылечить болезнь Альцгеймера пока невозможно. Доступные на сегодняшний день методы терапии способны лишь незначительно повлиять на ее симптомы.

Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо. К 2060 году, по оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, от болезни Альцгеймера будут страдать почти 14 млн американцев — в три раза больше, чем сегодня. Одна из причин, по мнению специалистов — эффективное лечение других старческих и хронических заболеваний.

Среди факторов риска развития болезни Альцгеймера — черепно-мозговые травмы, инсульты, токсическое воздействие на мозг. Ряд заболеваний способствует развитию болезни Альцгеймера. В их числе — сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз.

Также свой вклад вносят сидячий образ жизни, загрязнение воздуха, курение и потребление алкоголя, лишний вес, нехватка социальных контактов. Заболеваемость растет с возрастом - если вероятность заболеть в 65–80 лет равна 5%, то у людей старше 80 лет заболеваемость возрастает до 25%. В ряде случаев заболевание обусловлено генетически.

Среди рекомендуемых профилактических мер — здоровое питание, физические и интеллектуальные нагрузки. Недавнее исследование показало, что предотвратить когнитивные нарушения пожилым людям способны помочь видеоигры, например, Super Mario 64.