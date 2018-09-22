Умер Иван Тучков

Декан исторического факультета Московского государственного университета Иван Тучков скончался в субботу на 63-м году жизни. Причина случившегося пока неизвестна. По словам коллеги покойного Алексея Расторгуева, это «либо инфаркт, либо оторвавшийся тромб».

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«Он умер сегодня в районе 7 утра, у него была тяжелая астма, случился приступ, который перешел во что-то. То ли инфаркт, то ли тромб, пока непонятно.

Он скончался очень быстро, никакая «скорая помощь» уже не помогла бы в этой ситуации»,

— приводит слова преподавателя РБК.

Первым о смерти Тучкова сообщил на своей странице в Facebook его друг Петр Баранов, назвавший усопшего «великим человеком».

«Без Иван Ивановича многие из нас не были бы теми, кем мы стали после университета. К моему счастью, мы общались и до обучения, и продолжали общаться после. Он был, есть и останется для меня учителем и другом. Сколько всего у нас было невероятного, позитивного, побед!» — написал искусствовед.

Тучков занимал пост декана истфака с ноября 2015 года (сначала как и.о., а после выборов 21 марта 2016-го – на постоянной основе). Он стал первым деканом – искусствоведом. Помимо основной деятельности профессор заведовал кафедрой всеобщей истории искусств и являлся почетным членом Российской академии художеств.

Профессиональная и научная карьера Тучкова были неразрывно связаны с истфаком. В 1978 году он окончил отделение истории и теории искусства, в 1981-м – аспирантуру. Тогда же начал преподавать на кафедре.

Сферой научных интересов Тучкова было искусство Античного мира и эпохи Возрождения, прежде всего – художественная проблематика, связанная с архитектурой и убранством загородной резиденции, виллы и сада.

«Профессиональное становление, творческий и педагогический путь, вся жизнь Ивана Ивановича были связаны с историческим факультетом, с Московским университетом, истинным патриотом которого он всегда оставался, — говорится в некрологе на сайте МГУ. — Страстный библиофил и прекрасный рассказчик, он отличался поистине выдающейся гуманитарной эрудицией и питал живой, увлеченный интерес ко всему происходящему в сфере исторического знания. Иван Иванович является создателем одной из ведущих отечественных школ в направлении истории искусства.

Как ученого и как педагога его отличали чуткость, увлеченность предметом, глубокое понимание истории, чувство памятника.

Его исследования нашли отражение в монографиях и учебниках, посвященных ренессансной вилле, многочисленных статьях, докладах на научных конференциях, выставочных проектах и публичных выступлениях, в которых он проявил себя как глубокий ученый, выдающийся оратор и блестящий популяризатор науки».

В 1988 году Тучков защитил кандидатскую диссертацию «Монументально-декоративные росписи вилл итальянского Возрождения и античная традиция (Флоренция и Рим)», а 20 лет спустя успешно справился с защитой докторской на тему «Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология и риторика».

Период руководства Тучкова истфаком характеризуется в коммюнике как «успешный». Там же сказано, что декан уделял особое внимание обновлению административной системы, образовательных программ, укреплению учебно-научных контактов исторического и музейного сообществ, включая международное сотрудничество факультета с ведущими университетскими, исследовательскими и музейными центрами России и мира.

Параллельно с работой на историческом факультете читал курсы лекций по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, a также в РГГУ. Был на годичной стажировке в Римском университете «Ла Сапиенца» в 1992–1993 годах.

За монографию «Классическая традиция и искусство Возрождения (росписи вилл Флоренции и Рима)» в 1994-м удостоен Шуваловской премии МГУ.

Активно трудился Тучков и на ниве научной периодики. Его имя значилось в перечне членов редколлегий таких изданий, как «Итальянский сборник», «Лазаревские чтения» и «Труды исторического факультета МГУ». 20-21 ноября доктор исторических наук должен был принять участие в работе международной научной конференции «Столетие Гражданской войны в России» в качестве председателя оргкомитета.

О дате и месте похорон Тучкова будет объявлено позднее.