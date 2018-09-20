Высадка японцев на астероид. LIVE

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Пока в Японии ждут новостей о разделении, расскажем немного о самих спускаемых аппаратах. Каждый имеет цилиндрическую форму, диаметр 18 и высоту 7 сантиметров. Созданы они были в Институте космонавтики и аэронавтики Японского космического агентства при участии ряда японских компании и исследовательских институтов.
На первом ровере установлена одна, на втором – три камеры. Главная задача – используя эти четыре камеры, построить стереоизображение поверхности Рюгу. Из дополнительных инструментов на аппаратах – оптические сенсоры, акселерометры и гироскоп.
«Издалека Рюгу казался круглым, затем стал выглядеть квадратным, а после выяснилось, что он имеет прекрасную форму флюорита (плавикового шпата, минерала, которому иногда придают ромбовидную форму — Газета.Ru), — рассказал Юити Цуда, один из руководителей миссии. — Теперь видны кратеры, горные породы. Географические особенности астероида варьируются от места к месту. Форма Рюгу удивительна с научной точки зрения, но также и создает определенные технические трудности».
Снимок поверхности, присланный на Землю в 7.09 мск.
Примерно в это время контейнер с двумя роботами должен отделиться от материнского корабля и отправиться к поверхности. Ждем подтверждения
Астероид все ближе и четче! Японские ученые принимают сигналы с зонда постоянно, и выкладывают снимки поверхности. Этот снимок сделан в 6.05 мск, на нем отчетливо видна тень самой станции на фоне солнечного блика.
Данные с аппарата приходят с некоторым запозданием. По состоянию на 06.58 высота над поверхность составляла 200 метров.
Планируется, что два спускаемых аппарата MINERVA-II1A and MINERVA-II1B этим утром высадятся на поверхность астероида для самостоятельного его исследования – в первую очередь для фотографирования и измерения температуры.
Роверы — громко сказано. На самом деле это два круглых аппарата, имеющих форму барабана. Масса каждого составляет всего 1 килограмм.
Автоматическая межпланетная станция JAXA «Хаябуса-2» была запущена 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима в Японии. 3 декабря 2015 года зонд совершил гравитационный маневр близ Земли, пройдя на расстоянии 3100 км от нее, и, получив дополнительное ускорение, отправился к астероиду Рюгу.
«После пути в 3,2 млрд км наш пункт назначения, наконец, близок. Два небольших объекта скоро окажутся рядом в 280 млн км от Земли», — радовались японские ученые в июне.
Днем ранее зонд «Хаябуса-2» начал медленное снижение к поверхности астероида, по состоянию на 6.05 мск его высота составляла около 500 метров. Отстрел двух посадочных аппаратов должен произойти примерно в 7.00 мск с высоты в несколько десятков метров.
Японский космический зонд «Хаябуса-2» в июне этого года достиг астероида Рюгу и впервые сделал его снимки с расстояния 40 км. Взгляните, какой красавчик!
Астероид Рюгу диаметром 900 метров был открыт 10 мая 1999 года. Это околоземной астероид, орбита которого вытянута и пересекает земную с внешней стороны. Также орбита Рюгу пересекает и орбиту Марса.
Почему об этом не трубят на каждом углу? Просто Японское космическое агентство в своем стиле снова проводит эту уникальную операцию тихо, без помпы, не делая из нее шумихи и шоу международного масштаба – вспомните, как в прессе было обставлено прибытие европейского зонда Rosetta на комету Чурюмова-Герасименко!
Всем доброго утра всем любителям космоса! «Газета.Ru» предлагает последить за уникальной космической операцией – в ближайшие часы японский зонд Hayabusa-2 высадит на астероид два исследовательских ровера!