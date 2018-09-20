Высадка японцев на астероид. LIVE

Пока в Японии ждут новостей о разделении, расскажем немного о самих спускаемых аппаратах. Каждый имеет цилиндрическую форму, диаметр 18 и высоту 7 сантиметров. Созданы они были в Институте космонавтики и аэронавтики Японского космического агентства при участии ряда японских компании и исследовательских институтов.

На первом ровере установлена одна, на втором – три камеры. Главная задача – используя эти четыре камеры, построить стереоизображение поверхности Рюгу. Из дополнительных инструментов на аппаратах – оптические сенсоры, акселерометры и гироскоп.