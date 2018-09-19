Шаги навстречу травмам: чем опасны ходунки

Детские ходунки популярны уже не первое десятилетие — многие родители покупают их, считая, что это приспособление поможет ребенку быстрее научиться ходить. Однако доказательств пользы ходунков нет, а среди возможных проблем, к которым их использование может привести — замедление развития навыков, связанных с подвижностью, формирование неправильной походки, риск развития плоскостопия в будущем.

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Кроме того, ходунки травмоопасны — они могут перевернуться, ребенок может выпасть из них, упасть с лестницы или удариться о что-либо.

Американские исследователи из Национальной детской больницы США установили: за 1990-2010 годы свыше 230 тыс. детей в возрасте до 15 месяцев в США попали в отделения неотложной помощи из-за травм, связанных с использованием ходунков.

Данные были приведены в статье в журнале Pediatrics.

«Хорошая новость в том, что за последние 25 лет количество серьезных повреждений, связанных с ходунками, продолжает значительно снижаться, — отмечает ведущий автор исследования Гарри Смит, эксперт по эпидемиологии травм, связанных с товарами потребления. — Однако важно понимать, что они по-прежнему приводят к травмам у маленьких детей и пользоваться ими не стоит».

Задача ходунков — повысить мобильность малыша. Однако именно эта их функция и создает угрозу для ребенка, давая ему возможность добраться до острых предметов, опасных приборов или лестниц.

Согласно данным команды Смита, 90% обращений в больницы были связаны с травмами головы и шеи — сотрясениями мозга, закрытыми черепно-мозговыми травмами, ушибами мягких тканей.

Большинство из них были связаны с падением ребенка с лестницы.

В 1997 году в США был введен добровольный стандарт безопасности — он требовал, чтобы ширина ходунков превышала ширину дверных проемов, либо чтобы ходунки имели специальный тормоз, срабатывающий, когда колесо свешивалось бы со ступеньки. В 2010 году этот стандарт стал обязательным и более жестким, теперь он касался также и импортируемых товаров и включал ряд тестов на работу тормоза.

Эти меры помогли — если в 1990 году число обращений в больницы составило 20 650, то в 2014 году — 2001. Такие кардинальные изменения произошли именно за счет сокращения количества травм, связанных с падением с лестницы — с 1990 по 2003 год их число уменьшилось на 91%. А после введения обязательных стандартов в 2010 году за следующие четыре года количество травм упало еще на 22%.

Исследователи связывают снижение числа травм также и с меньшей распространенностью ходунков — родители все чаще выбирают манежи с игрушками и другие способы развлекать малыша, ограничив его передвижение в пространстве. Кроме того, те родители, которые все же приобретают ходунки, обзаводятся новыми, безопасными моделями.

А вот информированность родителей, похоже, не слишком способствует решению проблемы. Так, более ранние исследования показали, что 59% семей, чей ребенок пострадал при использовании ходунков, знали об их опасности.

Еще более удивителен тот факт, что 32% родителей продолжили использовать ходунки даже после травмы.

Но физические травмы не единственный ущерб, который способны нанести ходунки. Их использование может также негативно сказаться на развитии когнитивных способностей ребенка.

Когда ходунки появились на рынке, производители позиционировали их как средство для развития моторных навыков. Однако исследования показывают, что использование ходунков, наоборот, способствует задержке в развитии моторных навыков и мышления. Учитывая все существующие на сегодняшний день данные, Смит и его коллеги полагают, что ходунки стоит вообще прекратить использовать.

«Детские ходунки обеспечивают высокую мобильность, до 1,2 метра в секунду, для маленьких детей, прежде, чем те будут к этому готовы, — поясняет он. — Несмотря на то что число связанных с ними травм снизилось, они все еще причиняют много вреда. Из-за этого мы поддерживаем призыв Академии педиатрии США запретить производство, импорт и продажу ходунков в США».

В Канаде, кстати, эти меры уже приняты — с 2004 года там была полностью запрещена продажа, перепродажа, импорт и реклама ходунков. Жителей страны призвали также выбросить все уже имеющиеся у них ходунки.