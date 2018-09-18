Детям не игрушка: как средства для уборки приводят к ожирению

Дезинфицирующие средства, которые используются при уборке дома, могут провоцировать развитие ожирения у детей, выяснили канадские исследователи из Альбертского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале Canadian Medical Association Journal.

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О таких последствиях чрезмерного использования чистящих и дезинфицирующих средств, как, например, хрипы при дыхании, было известно довольно давно, а вот связь между этими средствами и массой тела практически не изучалась. Однако ранее было установлено, что у страдающих ожирением подростков в моче наблюдается высокий уровень триклозана — антибактериального и противогрибкового агента широкого спектра действия. Он активно используется в моющих и чистящих средствах, а также в средствах личной гигиены — мыле и дезодорантах. Также в экспериментах с поросятами было установлено, что использование аэрозолей, содержащих дезинфицирующие средства, приводит к изменению микрофлоры кишечника. Эти данные подтолкнули исследователей выяснить, как использование дезинфицирующих средств сказывается на детях.

Ученые проанализировали образцы кишечной микрофлоры 757 детей 3-4 месяцев, а также выяснили, какие чистящие и дезинфицирующие средства использовали их родители для уборки в доме. Им удалось установить выраженную связь между использованием дезинфицирующих средств, изменениями в бактериальном составе микрофлоры детей и массой их тела в возрасте 1-3 лет. При этом экологически чистые средства не повышали риск развития ожирения.

«Мы обнаружили, что у детей, живущих в домах, где по меньшей мере раз в неделю применяются дезинфицирующие средства, в два раза чаще наблюдалось повышенное содержание бактерий Lachnospiraceae в микрофлоре в возрасте 3-4 месяцев, — рассказывает ведущий автор исследования Анита Козырски. —

Когда они достигали трех лет, их индекс массы тела был выше, чем у детей, не подвергавшихся частому воздействию дезинфицирующих средств».

Исследовательница не призывает отказываться от использования дезинфицирующих средств, но отмечает, что не стоит ими злоупотреблять.

Младенчество — ключевой период в развитии кишечной микрофлоры, поясняет Козырски. «Все начинается с нескольких видов бактерий, но их количество увеличивается в течение первого года жизни, — говорит она. — Примерно к трем годам у нас формируется микрофлора, которая останется с нами на всю жизнь. Изменения в ней, которые могут произойти, например, при использовании антибиотиков, как правило, являются временными и микрофлора возвращается к исходному состоянию».

Изменения в состоянии микрофлоры младенцев оказались связаны именно с дезинфицирующими средствами — остальные чистящие и моющие средства на нее не влияли. Помимо роста количества бактерий Lachnospiraceae у детей, в домах которых применялись дезинфицирующие средства, наблюдалось снижение в микрофлоре числа бактерий Haemophilus и Clostridium.

У детей, родители которых использовали экологически чистые средства, наблюдалось уменьшение числа энтеробактерий, включая кишечную палочку. У детей, подвергавшихся воздействию дезинфицирующих средств, отмечалась обратная картина.

После поправки на ряд факторов, таких, как масса тела матери до беременности, применение антибиотиков и т. п., исследователи выявили четкую зависимость между частотой использования дезинфицирующих средств, выраженностью изменений микрофлоры и избыточным весом в дальнейшем.

«Мы установили, что ежедневное использование дезинфицирующих средств значительно повышало у детей риск увеличения численности бактерий семейства Lachnospiraceae в кишечной микрофлоре и развития ожирения к трем годам», — заключают авторы работы.

При этом исследователи отмечают, что использование экологически чистых моющих средств не снижало риск ожирения дополнительно. Они связывают это с тем, что матери детей, в семьях которых использовались такие средства, в целом были склонны к более здоровому образу жизни до беременности и дети унаследовали от них здоровую микрофлору.

«Антибактериальные чистящие средства способны изменять микрофлору младенцев и повышать риск ожирения в будущем, — пишут ученые. — Поскольку это первое исследование такого рода, необходимо дальнейшее изучение эффекта на других выборках. Требуются также исследования на животных».

«На данном этапе я хотела бы сказать, что наши выводы свидетельствуют о том, что не следует злоупотреблять дезинфицирующими средствами, — поясняет Козырски. — Я хочу подчеркнуть, что наше исследование касалось активного их использования».

Также исследователи планируют выяснить, что будет происходить с организмом детей из этого исследования дальше.

Следующая оценка их состояния произойдет по достижении восьмилетнего возраста — ученые проверят, как изменения микрофлоры и развившееся ожирение скажутся на возможности развития резистентности к инсулину, риске развития астмы и других опасных заболеваний.

Ранее «Газета.Ru» писала, что использование отбеливателей и дезинфицирующих средств, содержащих четвертичные аммониевые соединения, на треть повышает риск развития хронической обструктивной болезни легких. В 1989 году специалисты Гарвардского университета обследовали 55 тыс. медсестер. В 2009 году они снова обследовали тех, кто до сих пор работал медсестрами, и наблюдали за ними вплоть до мая 2017 года. То, насколько сильно медсестры подвергались воздействию чистящих средств, оценивалось с помощью специального опросника.

37% медсестер еженедельно использовали дезинфицирующие средства для очистки поверхностей, 19% — для очистки медицинских инструментов. Результаты показали, что регулярное использование дезинфицирующих средств повышает риск развития ХОБЛ на 22–32%.