«Нашли пути сближения»: почему СССР не бойкотировал Олимпиаду-1988

30 лет назад в Сеуле зажгли огонь XXIV летней Олимпиады. На этих Играх был зафиксирован последний официальный бойкот – очень модная в 1980-е годы мера по выражению собственных политических амбиций. Нарушительницей спокойствия выступила соседка принимающей стороны КНДР. Ее вождь Ким Ир Сен стремился забрать часть состязаний на свою территорию. Так планировалось продемонстрировать всему миру единство корейского полуострова. В его северной части уже выстроили новые стадионы, подготовили необходимую инфраструктуру и не сомневались, что на разумное в общем-то предложение будет получен утвердительный ответ.

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Однако Международный олимпийский комитет колебался. Все ждали, что скажет оргкомитет Игр-1988. В Сеуле же заявили о невозможности удовлетворения просьбы идеологических врагов. В знак протеста товарищ Ким запретил делегировать спортсменов на несговорчивый юг. Официальной причиной демарша при этом назвали отсутствие мирного договора между странами по итогам Корейской войны. Прямо объявить об обиде на отсутствие компромисса в КНДР не решились, как и напомнить о взорванном в ноябре 1987 года северокорейскими агентами южнокорейском «Боинге».

К соратникам по лагерю примкнули Албания и Куба, а также безуспешно пытавшаяся построить социализм Эфиопия и духовно близкий сандинистский режим Никарагуа.

Серьезной потерей для олимпийской семьи можно было считать лишь кубинцев, чьи боксеры безоговорочно доминировали на мировом ринге.

Забавно, что СССР накануне Игр даже не рассматривал возможность бойкота. В стране полным ходом шла перестройка. Затеянные преобразования обнаружили новые интересы государственного развития. Советский Союз переставал смотреть на капиталистические страны только как на противников, начиная видеть в них торговых партнеров.

Хотя изначально все было совсем не так. После завоевания Сеулом права на проведение Олимпиады в ходе 84-й сессии МОК в 1981 году мало кто сомневался, что в случае с отправкой советской команды удастся избежать скандала. Во-первых, Южная Корея в коалиции с США и еще 63 государствами только что бойкотировала Москву-1980. Во-вторых, между СССР и страной-хозяйкой будущих Игр не существовало дипломатических отношений. Зато сохранялся антагонизм из-за участия в Корейской войне по разные стороны баррикад.

В 1983 году антисоветские настроения в Южной Корее достигли максимума в результате катастрофы «Боинга», сбитого над Сахалином.

Перспектива бойкота Сеула-1988 Советским Союзом казалась более очевидной, чем отказ от приезда в Лос-Анджелес-1984: отечественная дипломатия все-таки поддерживала связи с США, пусть даже на фоне разгорающейся войны в Афганистане они перманентно ухудшались.

Оставайся у власти в СССР к концу 1980-х старый аппарат, вполне вероятно, нашим атлетам пришлось бы пропустить вторые летние Игры подряд – это нанесло бы колоссальный, возможно, невосполнимый удар по олимпийскому спорту страны. Однако при прогрессивном Михаиле Горбачеве, с которым, по выражению Маргарет Тэтчер, «можно работать», вопрос был кардинальным образом пересмотрен. Как-то сразу забылось, что именно Горбачев как член политбюро был одним из тех, по чьей вине сборная СССР вместо соперничества с лучшими спортсменами в Лос-Анджелесе довольствовалась выступлением на бутафорской «Дружбе-84».

Новое советское руководство взяло курс на сближение с Южной Кореей. Советскому Союзу хотелось освоить перспективный рынок сбыта ресурсов Дальнего Востока, корейцы стремились добиться поставок своей качественной техники. Их задачей было уменьшить экономическую зависимость от США.

В условиях набиравшей обороты взаимной торговли едва наладившим взаимодействие партнерам было невыгодно вновь портить отношения. Правда, коллизий все равно хватало. Так, на выпущенной в СССР серии памятных почтовых марок, посвященных Играм-1988, отсутствовали слова «Сеул» и «Корея». В отличие от торговых, дипломатические отношения между странами появились только в 1990 году.

«Олимпиада действительно послужила толчком к сближению, — рассказывал «РГ» бывший руководитель комитета по международным делам и объединению Национального собрания Кореи Чон Чже Мун. — Тогда нас посетила большая советская спортивная делегация и многие официальные лица, что позволило установить первые, пусть и не прочные, контакты. Все они носили неофициальный характер.

Начало было положено, и в Сеуле стали искать пути сближения с СССР. Для этого сложилась благоприятная обстановка в самом Союзе, где полным ходом шла перестройка.

В то время как раз вышла книга Горбачева, которая рассказывала о переменах. Она была переведена на корейский язык и издана в Корее. Я ее прочитал и был сильно впечатлен».

Помимо бойкота, сеульские Игры запомнились трагедией во время церемонии открытия.

По давней традиции в небо были выпущены голуби – по задумке организаторов, акция символизировала исключительно мирный посыл олимпийского движения. Это было трудно просчитать заранее, но некоторые особи не стали покидать стадион, а разместились на кромке гигантской чаши, в которой вот-вот должен был вспыхнуть олимпийский огонь. Прогнать птиц не успели: самые нерасторопные заживо сгорели на глазах у шокированной публики. Никогда впредь животных в подобных церемониях не задействовали...

В спортивном плане Олимпиада-1988 ознаменовалась безоговорочным триумфом советской команды, которая в последний раз выступала в таком формате (в Барселону-1992 отправится Объединенная команда из представителей шести стран бывшего СССР). Первое за 12 лет (со времен Монреаля-1976) очное соперничество двух доминирующих держав – советской и американской – окончилось полным провалом наших конкурентов, которые заняли в общемедальном зачете лишь третье место, пропустив на вторую строчку ГДР (эта страна тоже соревновалась в последний раз).

Амбициозная сборная США была разбита в пух и прах – лишь 36 золотых медалей против 55 у СССР. Это абсолютно лучший показатель в истории отечественного спорта и пятый результат в истории.

Больше золота «намывали» только хозяева Игр в Сент-Луисе-1904, Лондоне-1908, Москве-1980 и Лос-Анджелесе-1984. Впрочем, две первые Олимпиады брать в расчет глупо из-за низкого числа стран-участниц, несовершенства правил и наличия в программе «домашних» видов спорта, а две крайние – по причине отсутствия главного конкурента (или целой группы таковых).

Впервые с Мельбурна-1956 сборной Советского Союза покорился футбольный турнир, один из самых престижных видов программы.

Свое первое золото завоевал в Сеуле знаменосец советской команды на церемонии открытия, будущий трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Госдумы Александр Карелин. Заседали в российском парламенте и еще два борца-чемпиона Игр тридцатилетней давности: вольники Арсен Фадзаев и Махарбек Хадарцев.