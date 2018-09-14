«Прошел навылет»: новые следы сверления МКС

Новое развитие получила история с обнаружением дыры на МКС. По данным СМИ, астронавты обнаружили новые следы воздействия дрели на обшивку пилотируемого корабля «Союз МС-09».

«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса»,

- сказал источник ТАСС в ракетно-космической отрасли.

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По его словам, прежде чем заделать «течь» в «Союзе», космонавты провели фото- и видеосъемку отверстия с помощью эндоскопа. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой - тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», - уточнил источник.

Противометеоритная защита устанавливается на предпоследнем этапе сборки корабля, после чего его отправляют в цех окончательной сборки. По данным агентсва, там он был детально сфотографирован и ни дыры, ни следов сверла на обшивке изнутри не было, значит, — корабль просверлили позже, уже полностью собранным. Сообщается также, что сам экран противометеоритной защиты тоже фотографировался перед монтажом и был чистым.

В цеху окончательной сборки «Союз» находится около двух недель, затем отправляется на три месяца в контрольно-испытательный стенд, где фотофиксация не предусмотрена.

«Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», - пояснил источник.

Дыра в космосе

Дыра в обшивке пристыкованного корабля «Союз» была найдена 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. «У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте, — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком — прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире, который в NASA транслировали онлайн. В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Сначала на земле предположили, что причиной дыры стал микрометеорит, н вскоре стало ясно, что отверстие сверлили – на земле или в космосе.

«Есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом, — сказал Рогозин. — То есть мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста... Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?».

С момента обнаружения и заделки дыры «Роскосмос» почти не комментирует работу комиссии, созданную сначала в РКК «Энергия», затем – на уровне самого «Роскосмоса».

Ситуация с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» оказалась намного сложнее, чем предполагалось, заявил Рогозин. По его словам, полученные на данный момент результаты не дают объективной картины. «Будет работать уже комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации. Ситуация оказалась намного сложнее, чем казалось раньше», — сказал Рогозин.

На прошлой неделе в Госкорпорации призвали СМИ не использовать информацию из неофициальных источников, не давали официальных комментариев и в NASA.

12 сентября Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн обсудили по телефону ситуацию на МКС. В частности, в ходе беседы Дмитрий Рогозин проинформировал американского коллегу о принятом решении создать комиссию под руководством Госкорпорации «Роскосмос» по расследованию причины утечки воздуха из корабля «Союз МС-09». Собеседники отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин данного инцидента и договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования.

Накануне сообщалось, что на космодром Байконур прибыла большая группа специалистов Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», которые приступили к работам с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Проводится расконсервация корабля и подготовка к проведению проверок его систем. В один из ближайших дней будет проведен осмотр корабля на предмет наличия в нем следов нештатного воздействия.