Ругань из-за Сталина: почему Албания предала СССР

50 лет назад власти Албании заявили о выходе из Организации Варшавского договора (ОВД). Официальной причиной был назван ввод войск в другую страну-участницу социалистического блока Чехословакию. Однако фактически албанцы прекратили активную деятельность в ОВД с 1961 года, когда советское правительство Никиты Хрущева разорвало дипломатические отношения с этой страной. В социалистическом лагере произошел очередной раскол. СССР пришлось покинуть военно-морскую базу близ Влеры. Значительная часть имущества и подводные лодки достались албанцам. Советским позициям на Адриатике и Балканах был нанесен серьезный урон.

ОВД создавалась как ответ на присоединение ФРГ к Североатлантическому альянсу — НАТО, составленному по предложению США в 1949 году из 12 стран, озабоченных ростом советского влияния в Европе.

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Уставным актом ОВД явился договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 14 мая 1955 года его, помимо албанской, советской и чехословацкой делегаций, подписали представители Болгарии, Венгрии, ГДР, Румынии и Польши. В рамках коллективной системы осуществлялись совместные учения и маневры, обмен опытом и совместные военные операции вроде подавления антикоммунистических восстаний в Венгрии-1956 и позже в Чехословакии.

Провозглашение ОВД окончательно устанавливало биполярность в международных отношениях. Но свое первое стратегическое поражение организация потерпела уже тогда. Инициатору и лидеру ОВД Советскому Союзу не удалось затащить в свой клуб Югославию. Ее президент Иосип Броз Тито, на словах оставаясь приверженцем социалистического строя, вел собственную игру. Несмотря на восстановление государственных отношений с СССР после смерти Иосифа Сталина, у маршала и его соратников еще были свежи воспоминания об атмосфере взаимной ненависти после разрыва отношений в 1948 году.

Независимость Тито вылилась в создание в 1961-м Движения неприсоединения — третьей силы в мировой геополитике, пригласившей к себе государства, оказавшиеся между НАТО и ОВД.

В отличие от сравнительно мягкого режима в Югославии, где охотно шли на контакт с западными капиталистами, в Албании избрали курс на отчуждение от внешнего мира, что впоследствии вылилось в крайнюю стадию изоляции. Во главе государственного аппарата после освобождения территории страны от фашистов стоял первый секретарь Албанской партии труда Энвер Ходжа.

Он учился в московском Институте марксизма-ленинизма и восхищался личностью Сталина, с которым неоднократно встречался и до Второй мировой войны, обещая «отцу народов» построить в Албании коммунизм уже в 1940-х. Собственно, Ходжа никогда не скрывал, что считает советского диктатора своим наставником и кумиром.

enverhoxha.ru Энвер Ходжа

В ответ Советский Союз играл определяющую роль в развитии албанской экономики. Режиму Ходжи предоставлялись кредиты на выгодных условиях и безвозмездная помощь продовольствием и технологиями. Советские инженеры построили в отсталой аграрной стране промышленные предприятия, ЛЭП.

«Сталин и СССР — наши спасители и товарищи. Мы, албанцы, клянемся вам в вечной дружбе и преданности», — сказал Ходжа на одном из торжественных приемов в Кремле.

Годы спустя он добьется списания долгов, объявив, что заводы и фабрики переданы «в дар албанскому народу».

Во внутренней политике Ходжа придерживался жестких репрессивных мер. Арестам и казням подвергались члены государственного и партийного аппаратов, уличенные в симпатиях к титоизму или нелояльности сталинской линии, а также простые граждане. Во всей Европе, а может, и в мире не было более верного Сталину лидера страны, чем Ходжа.

Все радикально изменилось после смерти вождя. Практически родственные, но по большей части односторонние связи между СССР и Албанией начали разрушаться. Разногласия с КПСС нарастали у КПА с каждым следующим выпадом в адрес покойного, достигнув своего апогея после доклада Хрущева на XX съезде партии в феврале 1956-го. Советское руководство Ходжа отныне именовал не иначе, как «империалистами и ревизионистами», которые, «открыв рот на великого Сталина», посмели развернуть кампанию против марксизма-ленинизма и коммунизма.

Однажды Хрущев призвал Ходжу реабилитировать членов компартии, пострадавших за поддержку Югославии и решений XX съезда, следующими словами: «Вы подобны Сталину, который убивал людей».

На это албанский лидер невозмутимо ответил: «Сталин убивал предателей, мы также именно их и убиваем».

Впрочем, учреждение ОВД годом ранее оставляло надежду на сохранение балканского государства в советском фарватере. Как отмечал тогда Ходжа, Варшавский договор ставил Албанию «в один ряд с более значительными и мощными странами».

Членство в ОВД несомненно усилило позиции албанцев при вступлении в декабре 1955-го в ООН, чему прежде активно препятствовали США и Великобритания.

Окончательному разрыву Албании и СССР предшествовали несколько скандалов. Ходжа обвинял Хрущева в экономическом давлении и отказе от поставок зерна, что было прямо противоположно позиции Сталина.

Реакцией Албании стал выход из Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) в 1962 году: это самым негативным образом сказалось на ее торговле. В сложившейся ситуации Ходжей был выбран курс на резкое сближение с Китаем.

За 17 лет партнерства албанцы получили помощь в размере $1,4 млрд. Однако и с китайцами они впоследствии поругались, уличив выходивших из международной изоляции соратников в «союзе с американским империализмом».

Острый на язык Хрущев кричал вдогонку «предателям» с трибуны XXII съезда. В своей речи первый секретарь ужасался тому, «с какой головокружительной быстротой перешли от излияний и клятв в вечной дружбе к разнузданной антисоветской клевете албанские руководители».

«Они подняли на щит культ личности Сталина, развернули ожесточенную борьбу против решений XX съезда КПСС, стремясь свернуть социалистические страны с этого правильного курса, — негодовал Хрущев. — Это, разумеется, не случайно. Все то порочное, что было у нас в период культа личности, все это в худшем виде проявляется в Албанской партии труда. Теперь уже ни для кого не секрет, что албанские руководители держатся у власти, прибегая к насилию и произволу».

После разрыва с Китаем изоляция Албании стала абсолютной. Она на 30 лет остановилась в развитии, законсервировалась во времени, и в результате к началу 1990-х осталась во многих сферах жизни будто в конце 1950-х.

Следующей после Албании ОВД покинула ГДР в 1990 году. Еще год спустя оставшиеся страны прекратили свое членство в связи с ликвидацией блока. Сегодня все бывшие участники, кроме правопреемницы СССР России, входят в НАТО, равно как и три экс-советские республики Эстония, Латвия и Литва.