Дрель врага: кто проткнул МКС

Просверлить дыру на российском корабле «Союз» могли американские астронавты, чтобы как можно быстрее доставить на Землю своего коллегу. Именно эту версию как приоритетную рассматривает специально созданная комиссия «Роскосмоса».

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О формировании новой комиссии по распоряжению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, которую возглавил исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора корпорации Николай Севастьянов, стало известно накануне.

Специалисты занимаются анализом информации, полученной на первом этапе расследования, проведенного представителями РКК «Энергия», а также установлением новых фактов. Если ранее результаты расследования планировалось огласить в середине сентября, то теперь никаких сроков не называется — выводы обнародуют после завершения работы комиссии.

На данном этапе комиссия считает маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на земле, считает источник «Коммерсанта», участвующий в расследовании. Анализ имеющейся документации, опрос сотрудников РКК «Энергия» и присланные снимки просверленного отверстия указали на то,

что отверстие было сделано уже в космосе, после пристыковки корабля к МКС.

Twitter/Scott D. Tingle/NASA

Причем, как было замечено ранее и не только специалистами, дыру удалось просверлить не сразу — рядом видно несколько следов воздействия сверла.

Это могло быть связано с тем, что сверлили без упора, не оказывая на дрель давление, что характерно для работ в невесомости. «Наш «Союз» стоит у модуля «Рассвет» — это прямо у шлюза с американской частью станции. Доступ в наш корабль возможен только с разрешения нашего командира, но исключать несанкционированный доступ американцев мы не можем»,— пояснил источник, имеющий отношение к работе МКС. По его информации, ЦУП дал российскому экипажу команду не допускать американских специалистов к российской части МКС без разрешения командира.

Кто мог совершить этот акт саботажа? Приоритетная версия связана с преднамеренными действиями американских астронавтов, попытавшихся обеспечить досрочное возвращение корабля из-за болезни одного из членов экипажа.

«Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу.

В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль, уточняет он», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» направлял NASA запрос о психологическом здоровье американских астронавтов в рамках расследования возникновения отверстия в «Союзе МС-09», однако американская сторона оставила его без ответа. В американском космическом агентстве сочли неэтичным разглашение информации такого рода.

В настоящее время на МКС находится экипаж из шести человек — двое россиян Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньен-Чэнселлор, а также немец Александр Герст.

Ранее версия преднамеренного саботажа в космосе уже оглашалась российской стороной, ее высказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — заявил он, отметив, что «воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности».

«То есть мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста», — подчеркнул Рогозин.

— Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?».

Тем временем американский астронавт, командир Международной космической станции Эндрю Фойстел опроверг высказанную ранее главой «Роскосмоса» версию, что отверстие на корабле «Союз» могло быть сделано в космосе.

«Я могу однозначно заявить, что команда не имет к этому отношения, без сомнения,

и я считаю постыдным и странным, что кто-то тратит время, рассуждая о том, что в этом замешан экипаж», — заявил Фойстел в интервью ABC News — Единственное, что экипаж сделал, это должным образом отреагировал, следуя нашим аварийным процедурам, в итоге найдя утечку и заделав дыру. Сделав это, мы гарантировали продолжение операций на станции, гарантировали возможность экипажа остаться на орбите и продолжить выполнение той важной работы, которой мы занимаемся на МКС».

Проблема, ставшая главной для «Роскосмоса» последние две недели, возникла еще 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. «У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка. Американский экипаж собрался в российском сегменте, — сообщил на следующий день глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. — Все шесть космонавтов находились в российском сегменте.

Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло. В итоге мы локализовали проблему. Оказывается, все это на российском сегменте, а не на американском, и не на сегменте, а на корабле «Союз МС».

Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком — прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире на сайте NASA.

В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано.

В первый же день в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения. На кадре, сделанном до ремонта, видно круглое отверстие с характерными следами, оставленными рядом на поверхности сверлящим инструментом — вероятно, дрелью.

Ранее эксперты указывали на то, что незаметно просверлить дыру на МКС проблематично из-за низкой шумоизоляции — звук дрели будет распространяться по всей металлической конструкции станции. Такую операцию, незаметную для российской части экипажа, можно было бы сделать во время выхода в открытый космос.

В прошлый раз такой выход состоялся 15 августа,

когда космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев были за пределами станции порядка шести часов. Во время того выхода они смонтировали антенну, которая позволит контролировать миграцию диких животных и птиц.