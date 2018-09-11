«На фолианты не блевали»: Ленинка извинилась за Дапкунайте

Российская государственная библиотека прокомментировала проведение показа мод в своих стенах, вызвавшее множество полярных откликов в соцсетях и объяснила необходимость его проведения.

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7 сентября в стенах РГБ состоялся показ мод, концерт и фуршет, в котором приняли участие несколько сотен известных российских писателей, артистов, музыкантов, медийных персон. «Минувшим вечером едва ли не вся светская Москва отправилась в знаменитую Государственную библиотеку,

но не за книгами, а на показ осенне-зимней коллекции...», — писал Vogue.

«Бюджет, организация, внимание к деталям были беспрецедентны. Приглашением стал оформленный на каждого гостя членский билет, — рассказывала одна из участниц. — Вся площадь перед зданием главной библиотеки страны была украшена деревьями и флагами бренда, ко входу вели красные дорожки, софиты освещали путь, ты шагаешь в историю, говорили они». После показа одежды «всю светскую Москву» пригласили в знаменитый читальный зал номер 3 с зелеными лампами – там гостей угощали шампанским и крабами, был устроен концерт.

Вскоре фотографии с мероприятия появились в интернете, и в соцсетях развернулись жаркие споры по поводу допустимости проведения таких мероприятий в знаменитой Ленинке.

Однако наибольший отклик получил снимок актрисы Ингеборги Дапкунайте, ради которого она забралась на высоких каблуках на полированный стол в пустом читальном зале №3. «Вы мне ооочень нравитесь и как актриса, и как женщина!!! И думаю, если бы фотограф сделал просто Ваш снимок на улице, то фотография не была бы «проще». А эта идея, на мой взгляд не совсем «уместна». Не думаю, что если на стол в обуви «залезет Маша Иванова», то администрация библиотеки это позволит», — написала в комментариях одна из поклонниц.

Одной из первых негодование выразила ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН Галина Ульянова, она напомнила, что банкет был проведен в свежеотремонтированном (ремонт шел около 5 лет) читальном зале №3, самом большом читальном зале в России. «Гости ели и пили, разложив еду на письменных столах и книжных полках...

Для читателей в этот день библиотека без предупреждения была закрыта...

Что за пошлятину устроили? Посади свинью за стол - она и ноги на стол? Это письменные столы для работы и негоже лезть туда в обуви. Негигиенично», — написал она в Фейсбуке.

Другая часть комментаторов не увидела в банкете и поступке актрисы ничего предосудительного, считая критику ханжеством. «Некоторые люди видят не творчество и сюжет, а осквернение и боже мой, какой стыд, как будто ангелы все из поднебесья...», — написала поклонница актрисы.

Спустя 4 дня реагировать на случившееся пришлось руководству РГБ – на сайте был опубликован релиз с заголовком «Живое пространство для живых людей». В нем разъяснялось, что фотография на столе, «вызвавшая неоднозначную реакцию», была сделана не 7 сентября, а еще 13 августа.

Директор библиотеки Вадим Дуда извинился и заявил, что мероприятие было уже согласовано и принято еще до его недавнего назначения, однако он принимает полную ответственность за то, что было, есть и будет в Ленинке.

«На мой взгляд, проведённое мероприятие было «на грани».

Любой партнер, даже самый крупный и известный, приходя в РГБ, должен разделять наши ценности и уважение к библиотеке и книге», — отметил Дуда. — Мероприятия такого класса и уровня повышают узнаваемость не только РГБ, но и других библиотек, продвигает интерес к книгам и чтению. Мы планируем и дальше экспериментировать, привлекать молодёжь в библиотеки.».

Другая претензия заключалась не столько в самом показе мод, устроенного в главной библиотеке страны, сколько в том, что для его проведения она была закрыта для посетителей, которые в этот день не смогли воспользоваться ее услугами.

На 7 сентября библиотека назначила санитарный день, как рассказал «Газете.Ru» один из сотрудников учреждения, штат работал как и в любой другой сандень. «Вакханалии не было. На фолианты никто не блевал», — сказали они.

В самой библиотеке в разговоре с «Газетой.Ru» не скрывали, что сандень был перенесен на эту дату именно для проведения показа мод. «В субботу утром мы открылись, как обычно, в 9 утра, читатели обслуживались и мебель стояла на своих местах», — рассказала начальник отдела общественных связей Российской государственной библиотеки Ирина Коваленко.

В РГБ «Газету.Ru» заверили, что мероприятие было некоммерческим, инициатором ее была компания-устроитель.

«Газета.Ru» ознакомилась с уставом РГБ, где сказано, что библиотека осуществляет библиотечную, библиографическую, научно-исследовательскую, научно-информационную, методическую, культурно-просветительскую и образовательную деятельность. На вопрос, не нарушает ли проведение показа мод устав РГБ, в библиотеке заявили, что в соответствии с принятым Минкультом «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки», сегодня российская библиотека должна развиваться и как культурно-просветительский центр – коммуникационная площадка интеллектуального развития и культурного досуга населения страны:

«В Уставе РГБ, в частности, среди обязанностей РГБ указано: «проведение научных, культурно-просветительских и образовательных мероприятий в установленной сфере деятельности».

«Это было культурно-массовое мероприятие... не вижу разницы в этом. Культурно-просветительское», — пояснила Коваленко.

На уточняющий вопрос, кого в ходе показа мод и фуршета просвещала библиотека, специалист пояснила: «Ту аудиторию, которая обычно до нас не доходит. В библиотеку обычно ходят только читатели, а мы бы хотели, чтобы в библиотеку ходили еще и гости. В этот вечер гостей было более 500 человек. Мы с ними знакомились в формате культурно-просветительского мероприятия. Мы надеемся, что эти люди расскажут (о нас) своим друзьям и наша аудитория станет гораздо больше».

На вопрос, при каких обстоятельствах был сделан скандальный снимок на столе в пустом читальном зале, в РГБ пояснили, что это была отдельная рекламная съемка, которая с показом 7 сентября считается одним мероприятием. Проводилась эта съемка, когда читальный зал был закрыт по причине ремонта прилегающей территории.

«Фото-сессии и фэшн-съемки у нас проходят часто. Я бы сказала регулярно. Потому что наши интерьеры – часть общественного достояния.

Это памятник архитектуры, и если в этот раз художественный замысел авторов немного не совпал с нашими представлениями о прекрасном – что ж, так получилось, — пояснила Коваленко. — Сама фотография Ингеборги, конечно же, прекрасна, но нас это тоже коробит... Поверьте, для читателей любое изменение привычного формата происходящего оно травматично просто потому, что есть катагория читателей, их всего 10%, которые не готовы вообще ни к каким изменениям».

Показ мод и последовавшая на него реакция соцсетей стала первым значимым событием, которым отметилось пребывание на посту директора РГБ Вадима Дуды. Он был назначен на этот пост 28 августа.

Представляя его сотрудникам РГБ и журналистам, Ольга Ярилова, замминистра культуры, сказала: «Весь опыт, все знания, которыми обладает Вадим Валерьевич, он сможет аккуратно и бережно принести в нашу уникальную, национальную, главную библиотеку страны и вместе с вами ему удастся открыть новую яркую страницу в истории библиотеки».

Как указано на сайте РГБ, Дуда имеет специальность инженера-механика, в 2005 году получил степень MBA в Американском институте бизнеса и экономики. С 2012 по 2013 годы занимал должность директора Департамента информационной политики и международных связей Минкультуры России, затем — советника Министра культуры России. С 2015 года он возглавлял Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы им. Рудомино.