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200 метров высотой: цунами, которое никто не заметил

Жители Аляски не заметили цунами высотой 200 метров

На Аляску обрушилось цунами высотой 200 метров, но этого никто не заметил. Ученые выяснили, что таяние ледников способно вызывать такие природные явления и в других частях света.

Цунами высотой почти 200 метров — не фантастика и не выдумка голливудских режиссеров. Такие экстремальные события происходят на Земле, и последнее случилось буквально недавно — лишь три года назад, у побережья Аляски.

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Случившееся в октябре 2015 года во фьорде Таан на юго-востоке штата ученые называют четвертым по величине цунами, достоверно зафиксированным, правда, уже постфактум, за последние сто лет. А его причина — таяние ледника, повлекшее гигантский оползень, наводит ученых на мысль, что подобные катастрофические события могут в будущем все чаще происходить в различных частях света. «Все больше подобных оползней будет происходить по мере того, как горные ледники и вечная мерзлота будут таять», — предполагает команда авторов под руководством Бретвуда Хаймана в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

«40 лет назад фьорд Таан вовсе не существовал. Он был заполнен льдом», — пояснил Дэн Шугар, геофизик из Университета штата Вашингтон в Такоме, один из 32 авторов статьи, среди которых ученые из США, Канады и Германии.

Однако в период с 1961 по 1991 год ледник Тиндалл отступил примерно на 300 метров и остановился в нынешнем положении. Однако отход ледника от входа побережья не только полностью обнажил фьорд. Этот процесс сдвинул лед, ранее подпиравший огромный массив горных пород, которые потеряли свою опору.

Расчеты показали, что в залив в результате оползня обрушилось порядка 180 млн т камней и грунта, которые вызвали цунами.

Когда лишенная поддержки масса камней устремилась в довольно узкий залив, это привело к возникновению огромного цунами,

волна которого неслась со скоростью порядка 100 километров в час, рассчитали ученые.

«Представьте шар от боулинга, прошенный к вам в ванну, — пояснил Шугар. — Вода будет двигаться во все стороны, но когда упрется в стенку, ей некуда будет деться. И единственный выход будет — наверх».

По словам специалиста, это цунами было не самым высоким из известных науке, но близким к рекордным. Кстати, его разрушительное действие простиралось примерно на 20 километров побережья фьорда.

«Самым высоким из задокументированных было цунами в заливе Литуйя, и это было довольно схожее событие — оползень пошел вниз, задел оконечность ледника и вошел в воду фьорда, — пояснил Шугар. — В том случае ему предшествовало крупное землетрясение».

Тогда, в 1958 году высота обрушившегося на берег цунами достигла 500 метров, жертвами стали пять человек.

Понять, что во фьорде Таан сошел оползень, ученым помог сейсмический отклик, и прибыли они туда относительно быстро — спустя восемь месяцев. На месте они стали заниматься обследованием береговой линии, поваленных деревьев, принесенных цунами груд камней и других обломков.

Поваленные деревья на Аляске washingtonpost.com
Поваленные деревья на Аляске

В результате этого гигантского цунами, наблюдавшегося в замкнутом фьорде, никто не пострадал, однако ученые допускают, что внутри такого фьорда в неподходящий момент времени мог, например, находиться круизный лайнер. Кроме того, не так давно в результате аналогичного цунами, вызванного таянием ледника в Гренландии, погибли четыре человека.

На основе своих выводов ученые предлагают заняться поиском и мониторингом аналогичных мест на Земле. По их мнению, подобные цунами могут создавать опасность у побережья Гренландии, Патагонии и Норвегии. «Авторы определенно правы, предлагая определять, картировать и отслеживать зоны потенциальных угроз, чтобы минимизировать будущий ущерб от цунами, вызванных оползнями», — считает Мартин Люти, географ из университета Цюриха, не участвовавший в исследовании.

«Оползень и цунами, вызванные таянием ледника во фьорде Таан, демонстрируют угрозу, исходящую от изменения климата», — пишут авторы. Между тем цунами не единственные катастрофические последствия, которые могут быть вызваны таянием ледников. В горах таяние льда может приводить к образованию высокогорных озер, которые в один момент могут прорваться, вызвав оползни и наводнения с тяжелыми последствиями.

Накануне Минприроды предупредило, что многочисленные природные катаклизмы угрожают территории России в результате глобального потепления, которое в нашей стране происходит быстрее, чем в среднем на планете. Не исключено, что в скором времени россиян ждут засухи в одних регионах и наводнения в других. Эти процессы повлекут за собой разрушение захоронений радиоактивных веществ и гражданской инфраструктуры, уничтожение урожаев, остановки электростанций и в конечном счете — технологические катастрофы. Неотвратимые бедствия принесет таяние вечной мерзлоты.