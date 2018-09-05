«Скорбь, гнев и стыд»: история мира сгорела в огне

Сильный пожар в Национальном музее Бразилии в Рио-де-Жанейро практически полностью уничтожил уникальную коллекцию, насчитывавшую порядка 20 млн экспонатов. Согласно официальному заявлению учреждения, в огне погибло свыше 90% предметов. Осталось то, что хранилось в других зданиях. По счастливой случайности не пострадал городской зоопарк, расположенный рядом с эпицентром событий.

Фоторепортаж: Сгорело все: Бразилия лишилась Национального музея страны __is_photorep_included11942269: 1

Лишь незначительная часть экспонатов была спасена профессором Паоло Букупом, который самоотверженно ворвался в горящее помещение и вытащил моллюсков и другие образцы морской флоры и фауны. Ученый совершил несколько рейдов вплоть до того момента, когда находиться под готовой обрушиться крышей стало слишком опасно. Впрочем, унести много он не мог — беда постигла все три этажа дворца Сан-Кристован, который в XIX веке служил резиденцией бразильских императоров.

Отдельные фрагменты пламя выбросило за пределы усадьбы. Так, на противоположной стороне улицы был найден лист из научной книги, очевидно, входивший в коллекцию.

Музей находился во дворце с 1892 года, когда состоялся переезд из другого здания. Совсем недавно, в июне, сокровищница отметила собственное 200-летие.

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До трагедии Национальный музей Бразилии обладал крупнейшей коллекцией в Северной и Южной Америках. Целые залы были посвящены истории доколумбового периода. Имелись ценные экспонаты, относящиеся к эпохе Древнего Египта и Средиземноморским культурам. Специалисты признают, что восстановить музей в прежнем облике будет невозможно. Как констатировал бразильский президент Мишел Темер, латиноамериканская сокровищница утрачена навсегда.

«Потеряны 200 лет работы, исследований и знаний», — подчеркнул глава государства.

Одним из известнейших экспонатов коллекции был древнейший из до сих пор найденных в Америке черепов человека. Останки женщины, получившей от исследователей имя Лузия, обнаружила в 1974 году бразильско-французская экспедиция. Предполагается, что она погибла примерно 11 тыс. лет назад в возрасте 20-25 лет из-за несчастного случая или атаки дикого зверя.

Alexandre Macieira/AP

Помимо различных находок, были уничтожены научная документация и библиотека. Больше нет отдела лингвистики с коллекцией работ на коренных языках, фотографиями и негативами.

Экспонаты целенаправленно собирались с 1945 года и охватывали период жизни местных племен с XVI века.

ЧП спровоцировало беспорядки у пепелища: чтобы остудить пыл активистов, пытавшихся прорваться внутрь, полиции пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Общественность винит сотрудников музея в халатности, те пеняют на сокращение финансирования и давно назревшую необходимость ремонта здания, напоминают об отшелушивавшейся штукатурке и торчащей проводке. Одной из вероятных причин катастрофы называют короткое замыкание. Не исключают и поджога. Из-за нехватки средств в музее отсутствовала современная пожарная система, позволившая бы быстро потушить возгорание.

Во вторник Национальный банк выделил $6 млн на безопасность для уцелевших музеев. Решение выглядит сильно запоздалым.

С огнем не могли справиться 80 пожарных. По словам начальника соответствующей службы города, в двух ближайших гидрантах попросту не оказалось достаточного количества воды. Так что пришлось качать из озера, что отняло драгоценное время.

Но есть и позитивные вести. Крупнейший железный метеорит, когда-либо найденный в Бразилии (в 1784 году на него случайно наткнулся ушедший на поиски коровы мальчик-пастух), 5260-килограммовый Бендего, «выжил», не получив в пожаре серьезных повреждений. Его огнеупорные «собратья», про которых отдельно пока не сообщается, тоже, скорее всего, невредимы.

Wikimedia Commons

Неизвестной остается судьба коллекции окаменелостей.

Здесь посетители, помимо Лузии, могли насладиться осмотром скелетов динозавров, в том числе 1,5-метрового черепа легендарного тираннозавра рекса.

А на воссозданный остов максакализавра, найденный в штате Минас-Жерайс 20 лет назад, за все время экспозиции специально пришли посмотреть свыше 1 млн человек.

Wikimedia Commons

Погибли объекты античного периода: в отдельную выставку в музее были объединены более 700 предметов греческой, римской и этрусской цивилизаций. Утрачены четыре фрески из Помпеи: они пережили извержение Везувия в 79 году нашей эры, но навсегда сгинули на другом конце Земного шара. Женские статуи, расписанные вазы и кувшины, древние зеркала — ничего этого бразильцы и гости Рио больше не увидят.

Мэр города Марсело Кривела считает делом национального масштаба восстановление и реконструкцию как самого императорского дворца, так и элементов декора, а также экспонатов — чтобы хотя бы в таком виде музей напоминал о былом великолепии. Помощь в грядущих работах уже предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако ничто уже не вернет такие бесценные артефакты, как саркофаг древнеегипетского фараона XXI династии Хори, золотая маска эпохи Птолемеев, прекрасно сохранившаяся мумия «принцесса Херима», считавшаяся одним из самых популярных экспонатов музея. Мумию кошки постигла та же участь.

museunacional.ufrj.br

При этом высоки шансы на сохранность глиняных табличек, которые как раз обжигали для затвердевания после письма.

Больше всего бразильцев расстроила потеря предметов из периода до «открытия» Америки Христофором Колумбом. Инцидент называют «лоботомией истории».

«Это уголовное преступление, требующее наказания, — негодовал известный в стране искусствовед Гауденцио Фиделис. — Скорбь, гнев и стыд — вот что чувствую теперь я и, надеюсь, испытывают тысячи людей. Страшно представить, чего мы лишились, и что уже никогда не увидят будущие поколения».

Неравнодушные к произошедшей беде подтверждают, что в последние годы в музее все было действительно плохо. Оставшиеся после сокращений ученые из собственных средств оплачивали работу уборщиц. Иначе залы всерьез рисковали потонуть в грязи.

Безвозвратно потеряны мумии из Бразилии и Чили, тысячелетние похоронные урны из Амазонии, статуэтки и вазы индейцев тапажос, коллекция декоративно-прикладного исскуства коренных обитателей крупнейшей страны Южной Америки: это куклы, корзины, керамические изделия, маски народов Ауети, Ваура и Мехинаку, ювелирные украшения, амулеты. Например, сделанный из камня кулон в виде зеленой лягушки оберегал индейцев от зла. Плюс чучела всех видов бразильских птиц.

О великой цивилизации инков рассказывали свадебные принадлежности. Имелись в усадьбе предметы держав ацтеков и майя.

Особенную ценность представляли мумифицированные головы, созданные так называемыми «людьми водопада» на территории современного Эквадора для ритуальных целей и имевшие глубокое духовное значение.

phys.org

Также оставшиеся теперь без работы сотрудники гордились наличием в коллекции деревянных доспехов из Ванкувера.

В музее хранились ценные подарки правителям Бразилии. Особую важность представляло ожерелье Оухи, которое в 1824 году преподнес императору Педру I король Сандвичевых островов Тамехамеха II.

Следствие по делу о пожаре уже возбуждено. Бразильцы надеются, что виновные будут определены и понесут заслуженное наказание.