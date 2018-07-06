Маск спешит на помощь: кто вытащит детей из пещеры

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск отправил в Таиланд группу инженеров, чтобы те помогли в поиске способов спасения подростков, застрявших с тренером в одной из пещер на севере страны. Об этом сообщает Bloomberg.

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В частности, предполагается, что технология, имеющаяся у компании Маска Space Exploration Technologies Corp., поможет установить точное нахождение пропавших людей под земной поверхностью. Кроме того, в Таиланд отправят мощные заряженные литий-ионные аккумуляторы, необходимые для работы насосов, откачивающих воду из пещеры. Об этом сообщил журналистам представитель Маска. Пока не ясно, приняло ли правительство Таиланда предложение бизнесмена.

Горячая дискуссия о том, чем смогут послужить запертым детям компетенции инженеров Илона Маска, развернулась в его твиттере. «Сэр, возможно ли, что вы как-то можете оказать помощь 12 таиландским парням и их тренеру в пещере?», — спросил у миллиардера один из пользователей.

«Я подозреваю, что тайское правительство держит все на контроле, но я был бы счастлив помочь, если есть способ как это сделать», — ответил Маск. По его словам, у основанной им компании Boring Co. есть современный проникающий радар, и ее специалисты имеют отличные навыки в «рытье отверстий».

«Я не знаю, хватает ли мощности их насосов. Если необходимо, мы можем привезти полностью заряженные Powerpacks». Powerpack – большие батареи аккумуляторов Powerwall, производимых Tesla.

Boring – строительная компания Маска, которая занимается строительством туннелей. «Мы говорим с тайским правительством, чтобы определить, какая помощь может пригодиться, и мы послали людей из компаний SpaceX и Boring в Таиланд сегодня чтобы на месте предложить помощь», — заявил представитель компании Boring.

Позднее в своем твиттере Маск предложил новый способ спасения детей – протянуть к детям нейлоновую трубу и надуть ее воздухом, по которой они могли бы выбраться к выходу.

«Можно попробовать протянуть через пещерную сеть трубу из нейлона диаметром один метр (или набор коротких звеньев для наиболее сложных участков) и надуть ее подобно надувному замку», — предложил Маск. По его словам, подобная конструкция при наддуве создаст под водой воздушный туннель, который сможет принимать форму сложных проходов, в том числе лазов шириной всего 70 сантиметров – самых сложных участков на пути — по которому дети смогут выбраться на поверхность.

Двенадцать подростков вместе с тренером по футболу оказались заперты в одном из карманов пещеры Тхам Луанг, где из-за начавшихся дождей неожиданно поднялся уровень воды и отрезал детям путь к выходу.

В пятницу стало известно о гибели дайвера, который занимался доставкой кислородных баллонов к пострадавшим детям.

По сообщениям СМИ, во время пути к выходу у него кончился кислород. Тем временем складывающиеся условия вынуждают тайские власти действовать в спешке, поскольку в последние часы высветилась другая проблема, ставящая под угрозу жизнь детей и самих спасателей, которые работают внутри пещеры – из-за присутствия в ней людей стала резко падать концентрация кислорода в воздухе. Эта проблема вкупе с гибелью накануне одного из дайверов заставляет власти быстрее принимать решения и оценивать варианты спасения.

По словам властей содержание кислорода в пещере упало до 15%,

что соответствует концентрации в выдыхаемом человеком воздухе (нормальная концентрация – 21%).

«Мы больше не можем ждать, когда все условия будут подходящими из-за угнетающей ситуации, — заявил представитель властей – Изначально мы считали, что ребята могут оставаться в безопасности в пещере в течение долгого времени, но обстоятельства изменились. У нас ограниченное время». Он не смог назвать время, которое люди могут протянуть в пещере с такой концентрацией кислорода, но сказал, что в приоритете спасателей сейчас протянуть воздушные магистрали вдоль пещеры.

Тем временем представители властей готовятся провести пресс-конференцию, на которой, возможно, объявят о начале спасательной операции. Как сообщил дайвер из числа добровольцев Иван Караджич, спасательная операция может начать совсем скоро – «сегодня или завтра».