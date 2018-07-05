«Жаль покидать Украину. Куры, гуси»: 75 лет Курской битве

В ходе зимнего наступления Красной армии 1943 года и последовавшего контрнаступления немцев на Восточной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону — так называемая «Курская дуга». Там германское командование решило провести наступательную операцию «Цитадель», что положило начало Курской битве.

Это сражение по своим масштабам, привлекаемым силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям стала одним из ключевых во Второй мировой и Великой Отечественной войне.

Реклама

Сражение можно разделить на три части — Курскую оборонительную операцию, Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные операции.

Курская стратегическая оборонительная операция

Wikimedia Commons

5 июля 1943 года немецкие войска начали реализацию плана «Цитадель». Согласно приказу Гитлера, требовалось «путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их». При этом предполагалось «широко использовать момент внезапности», «обеспечить максимальное массирование ударных сил на узком участке» и «осуществить наступление в возможно быстром темпе».

Успешное завершение наступления «Цитадель» должно было «высвободить силы для выполнения последующих задач, в особенности подвижные соединения», и планируемая гитлеровским командованием «победа под Курском должна явиться факелом для всего мира».

Для проведения операции «Цитадель» германское командование сосредоточило на участке 50 дивизий, в том числе 18 танковых и моторизованных. Группировка противника насчитывала, по данным советских источников, около 900 тыс. человек, до 10 тыс. орудий и минометов, около 2,7 тыс. танков и более 2 тыс. самолетов.

Ответной мерой со стороны СССР стала Курская стратегическая оборонительная операция. Основные силы были брошены на ликвидацию артиллерии противника и наблюдательных пунктов. Также в задачи входило подавление пехоты и танков.

К началу Курской битвы на Центральном и Воронежском фронтах были сосредоточены более 1,3 млн человек, до 20 тысяч орудий и минометов, более 3300 танков и САУ, 2650 самолетов.

Крупнейшее сражение операции произошло 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка. С обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных установок. Ожесточенное сражение длилось весь день, к вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне.

В тот же день была начата Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов».

Операция «Кутузов»

Wikimedia Commons

12 июля началось наступление под Орлом, 15 июля подключился Центральный фронт. Силы СССР превышали немецкие более чем в два раза.

«В конечном счете, именно наступление Красной Армии вдоль реки Миус и у Изюма не позволило 4-й танковой армии продолжить наступление до рубежа Псел, Пена. 24-й танковый корпус был введен в бой на южном крыле, и у группы армий «Юг» больше не было стратегических резервов.

Инициатива теперь принадлежала русским. Наступление на Курск было отменено…»,

— вспоминал немецкий генерал Эрхард Раус.

Наступательные операции под Орлом и Харьковом развернулись на фронте, превышавшем 600 км; в них участвовали войска пяти фронтов. Глубина операций к моменту завершения поставленных задач достигла 180 км. В начале августа советские войска отбили Орел и Белгород. 5 августа в Москве был дан первый за всю войну салют.

«5 августа войска Брянского фронта освободили Орел… Когда мы с А. И. Антоновым и А. М. Василевским докладывали Верховному о возможности окружения в районе Орла группировки противника, для чего надо было значительно усилить левое крыло Западного фронта, и. В. Сталин сказал: «Наша задача скорее изгнать немцев с нашей территории, а окружать их мы будем, когда они станут послабее…», — вспоминал советский маршал Георгий Жуков.

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Румянцев»

Wikimedia Commons

А за два дня до этого, 3 августа, стартовала Белгородско-Харьковсковская операция. Именно в ходе нее был освобожден Белгород. Советские войска использовали тактику последовательных ударов, которые заставляли противника постоянно перебрасывать резервы с одного участка на другой, распыляя силы.

Перед советским командованием стоял вопрос о методе прорыва обороны противника: сокрушение или окружение. Решено было реализовывать первый вариант — операция на окружение требовала большего времени на проведение, что позволяло противнику организовать сопротивление и начать бои на внешнем фронте.

Развивая наступление, советские войска 11 августа перерезали железную дорогу Харьков — Полтава, 23 августа овладели Харьковом. Контрудары немцев успеха не имели.

«Ничего так не жалко, как жалко оставлять Украину. Мы тут жили превосходно. Куры, гуси, сахар, молоко, сало — всего было вдоволь. А сколько мы мобилизовали отсюда восточных рабочих! Фюрер обещал наделить нас, ветеранов войны, земельными наделами на Украине. Земля и климат — прелесть. Тридцать — пятьдесят здешних гектаров плюс дешевая крестьянская сила обеспечили бы всей нашей семье радостную жизнь… Жаль, очень жаль уходить отсюда. Впрочем, говорят, что мы еще вернемся, и я верю этому…», — гласили строки письма, найденные у убитого немецкого ефрейтора.

К 23 августа противник был отброшен на 150 км на запад. По данным советских источников, вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск превзошли немецкие; они составили 863 тыс. человек. Под Курском Красная Армия потеряла около 6 тыс. танков.

Победа на Курской дуге и последовавшее стратегическое наступление по плану летне-осенней кампании 1943 года ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и как следствие во Второй мировой войне.