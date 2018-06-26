Раковые обстоятельства: от чего страдают стюардессы

Бортпроводники и бортпроводницы в самолетах чаще страдают от всех видов рака — молочной железы, матки, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, выяснили американские исследователи из Гарвардского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале Environmental Health.

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Ученые рассмотрели данные более чем о 5300 стюардах и стюардессах разных авиакомпаний США. Они сравнили результаты анализа с данными 2700 человек, имевших аналогичный доход и уровень образования, но иную профессию.

Как оказалось, стюардессы на 50% чаще остальных женщин страдают от рака молочной железы, в два раза чаще — от меланомы и в четыре раза чаще — от немеланомного рака кожи.

Особенно настораживающе эти результаты выглядели на фоне сравнительно здорового образа жизни, которого придерживались испытуемые — они не курили и не страдали от ожирения.

Авторы исследования также выявили связь между каждым пятилетним периодом работы стюардессы и ростом риска развития немеланомного рака кожи. Срок работы оказался не связан с раком щитовидной железы и меланомой, но влиял на повышение риска развития рака молочной железы у нерожавших женщин и у тех, у кого было три ребенка и более.

«Отсутствие детей — известный фактор риска развития рака молочной железы, но мы были удивлены, что работа стюардессой повышает риск рака и у женщин с тремя и более детьми», — отмечают исследователи.

В числе факторов, повышающих риск развития рака груди у многодетных матерей, исследователи выделяют также нарушения циркадного ритма из-за ненормированного режима дня не только на работе, но и дома. Такое положение вещей способствует ухудшению иммунитета и нарушению клеточного метаболизма, что в конечном итоге приводит к неспособности организма подавлять рост опухолей.

У мужской части испытуемых меланома возникала на 50% чаще, чем у мужчин, занятых в других сферах деятельности. Другие виды рака кожи у них наблюдались на 10% чаще.

«Бортпроводники — недостаточно изученная профессиональная группа, мы многого не знаем об их здоровье. Но мы точно знаем, что они, как и пилоты самолетов, подвергаются космической радиации, — поясняет Ирина Мордухович, ведущий автор исследования. — Наша работа стала одним из крупнейших и наиболее полных исследований рака среди экипажа самолета на сегодняшний день. В соответствии с более ранними исследованиями, мы выявили более высокое распространение рака молочной железы, меланомы и немеланомного рака кожи у экипажа самолета по сравнению с остальным населением. Это поразительно, учитывая, что курение и лишний вес среди экипажа не распространены».

Основная причина такого резкого увеличения заболеваемости — воздействие космического ионизирующего излучения, поясняет Мордухович. Экипаж самолета подвергается ему на больших высотах. Известно, что космическая радиация крайне вредна для ДНК и вносит значительный вклад в развитие рака груди и немеланомного рака кожи.

Согласно данным Национального совета по радиационной защите США, пилоты самолетов получают самую высокую дозу радиации из всех работников, чья деятельность связана с таким риском. Для них и представителей других профессий, подвергающихся воздействию радиации, существуют правила техники безопасности, позволяющие минимизировать риски. Для стюардесс и стюардов таких правил в США нет. Определенные меры, впрочем, применяются в странах Евросоюза — в частности, существуют ограничения на полеты для беременных стюардесс.

Страдает экипаж и от излишнего воздействия ультрафиолетового излучения, провоцирующего развитие меланомы.

Еще одна опасность — воздействие химических веществ.

До 1988 года стюарды и стюардессы поневоле становились пассивными курильщиками — курение на борту самолета было разрешено. Сегодня экипаж может пострадать от пестицидов или антипиренов, веществ, замедляющих горение.

Мордухович отмечает, что необходимо провести аналогичные исследования и на других группах бортпроводников, чтобы подтвердить данные. Но даже результатов этого исследования достаточно, чтобы риски, которым подвергается экипаж самолета, вызвали серьезное беспокойство.

«Тот факт, что мы наблюдаем столь высокие показатели заболеваемости раком у этой категории людей, поражает. Мы знаем о канцерогенных факторах, с которыми сталкиваются экипажи самолетов и надеемся, что наше исследование даст людям повод задуматься, как от них защититься»,— резюмируют ученые.

Кроме того, подчеркивают авторы работы, от всех перечисленных факторов не застрахованы и пассажиры, которым приходится часто летать на самолетах. Хотя пока нет исследований, в достаточной степени рассматривающих риски пассажиров, по мнению ученых есть все основания полагать, что пассажиры сталкиваются с такими же рисками.