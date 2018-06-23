Обманули: Базз Олдрин судится со своими детьми

Знаменитый американский астронавт Эдвин «Базз» Олдрин, второй человек, ступивший на Луну в ходе исторической миссии «Аполлона-11», подал в суд на одного из своих сыновей, на дочь и на секретаря своего фонда, обвинив их в незаконном присвоении средств и клевете.

В иске, поступившем 7 июня в судебные инстанции округа Бревард, штат Флорида утверждается, что Эндрю Олдрин ненадлежащим образом перечислил $475 тыс. со счета Базза Олдрина в банке Morgan Stanley на свой банковский счет в 2017 и 2018 годы.

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Сообщается также, что Эндрю Олдрин и Кристина Корп, секретарь Космического фонда Базза Олдрина, ежемесячно расходовали на личные цели до $60 тыс. по фальшивым доверенностям без согласия и информирования Базза, оформив над ним свое опекунство без каких-либо на то оснований. Став опекунами, они получили доступ к его кредитным картам, банковским счетам, аккаунтам в социальных сетях, деньгам, которые он получал в доверительное управление, и другому имуществу — памятным вещам из космоса стоимостью в миллионы долларов и «всем элементам бренда Базза Олдрина».

При этом Базз Олдрин ссылается на отмену соглашения, по которому ранее его сын Эндрю являлся доверенным лицом отца. Эндрю занимал также посты президента Buzz Aldrin Enterprises, космического фонда Базза Олдрина, входил в руководство Институтом космического пространства имени Базза Олдрина при Флоридском технологическом институте, созданном три года назад.

Ко всему прочему в иске отмечается, что Эндрю Олдрин и Кристина Корп в течение нескольких последних лет распространяли слухи о том, что 88-летний астронавт страдает от слабоумия, старческой деменции и болезни Альцгеймера.

Эту тактику ответчики использовали для того, чтобы получить дополнительный контроль над деловыми контактами и активами Базза. К тому же Эндрю Олдрин, Кристина Корп и дочь Базза — Дженис — якобы запрещали астронавту, который был женат три раза, жениться в четвертый раз, запугивая, манипулируя им и «вмешиваясь в его сердечные дела».

В иске говорится, что Базз отозвал все доверенности и распорядился уволить Корп с ее поста, однако Эндрю Олдрин проигнорировал эту просьбу, и Корп продолжает работать.

Олдрин требует привлечь к ответственности также целый ряд организаций, созданных с использованием его имени, в том числе Buzz Aldrin Enterprises, Buzz Aldrin Space Foundation, Aldrin Space Institute и другие.

Представитель семьи Олдринов отказался от официальных комментариев.

Отмечается также подозрительная «гиперактивность» на подтвержденном аккаунте Базза Олдрина в «Твиттере». Со стороны семьи Олдрина высказываются предположения, что пожилой астронавт мог стать объектом манипуляции иных заинтересованных в его деньгах и имени лиц.

Базз Олдрин, безусловно, самый знаменитый из всех ныне живущих астронавтов. При рождении он получил имя Эдвин Юджин Олдрин-младший. Прозвище «Buzz» он получил еще в детстве: его младшая сестра не выговаривала слово «brother» («брат»), сокращая его до «buzzer» или «buzz». Уже после полета на Луну, в 1988 году, Олдрин официально сменил свое имя на «Базз».

В свое время Олдрин предпочел учебе в престижном Массачусетском технологическом институте поступление в Военную академию. В 1953 году он в качестве пилота самолета F-86 «Sabre» принял участие в Корейской войне, выполнив 66 боевых вылетов и сбив при этом два МиГа-15 (советские летчики катапультировались).

В октябре 1963 года Олдрин был принят в состав третьей группы астронавтов NASA, совершил полет на последнем «Джемини-12» с рекордным на тот момент числом выходов в открытый космос, однако вершиной его карьеры стал полет на «Аполлоне-11», впервые в истории совершившем посадку на Луну. Олдрин выполнял важнейшие обязанности пилота лунного модуля, командиром которого был назначен «штатский» Нил Армстронг, первым ступивший 20 июля 1969 года на поверхность нашего естественного спутника.

Через 20 минут вслед за ним вышел и Олдрин.

Воспользовавшись правами старейшины пресвитерианской церкви, Олдрин отслужил первую (и пока единственную) церковную службу на Луне. Армстронг, будучи неверующим, причащаться не стал.

В 1972 году Олдрин ушел в отставку, у него началась депрессия, он страдал от алкоголизма и лечился от него в госпитале Сан-Антонио, о чем честно рассказал в своих автобиографических книгах. Затем все-таки нашел для себя новую цель, занялся пропагандой освоения космоса и страстной агитацией за новый полет на Марс.

В 2002 году сторонник теории «лунного заговора» Барт Сибрел, подскочив к 72-летнему астронавту, пытался заставить его признаться в обмане или поклясться на Библии, что высадка на Луну действительно состоялась, назвав при этом ветерана «трусом и лжецом».

Олдрин ответил на это хуком в челюсть, а полиция Беверли-Хиллз и прокуратура освободили бывшего астронавта от ответственности, сочтя инцидент очевидной провокацией.

Как уже говорилось, Олдрин был женат трижды. От первого брака с Джоан Арчер у него трое детей: Джеймс Майкл и фигурирующие в вышеупомянутом иске Эндрю Джон и Дженис Росс. Со второй женой Беверли ван Зайл Олдрин прожил 12 лет. На третьей жене, Лойс Дриггс Кэннон, Олдрин женился в 1988 году и подал на развод в 2011 году, ссылаясь на «непримиримые разногласия».

Из 12 астронавтов, высаживавшихся на Луне в конце 1960-х — начале 1970-х годов, в живых остаются всего четверо. Помимо Олдрина, это 85-летний Дэйв Скотт и 82-летние Чарли Дюк и Харрисон Шмитт. Самый знаменитый — Нил Армстронг — умер в 2012 году. Олдрин старается активно участвовать в формировании политики в области космоса и участвует во многих тематических мероприятиях, хотя здоровье не всегда это ему позволяет.