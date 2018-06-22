Город-феникс: как Грозный восставал из пепла

В первой половине XIX века Российская империя занялась присоединением горных районов Северного Кавказа. Этот период, продлившийся до 1864 года, получил название Кавказская война.

22 июня 1818 года на берегу реки Сунжи, притоке Терека, генерал Русской императорской армии Алексей Ермолов основал крепость Грозную.

Она должна была закрыть чеченцам выход на равнину через пролегавшее между двумя горными хребтами Ханкальское ущелье.

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Постройкой Грозной занимались 5000 русских солдат. Они справились за четыре месяца, возведя крепость в форме правильного шестиугольника, окруженную глубоким рвом шириной в 20 метров и земляной насыпью выше человеческого роста.

Современники описывали крепость следующим образом:

«Перед нами неказистое сооружение из дерева и земли.

На переднем плане — земляной вал с широкими открытыми легкого типа воротами: два круглых столба с перекладиной и навешенной деревянной решеткой. В глубине — крепостной вал, глубокий ров, наполненный водой, через который переброшен деревянный мост с перилами, ведущий к главным крепостным воротам, тоже деревянным, но массивным, с крышей и толстыми стенами. Между внешним и внутренним валом расположена куртина — небольшая площадка, а на ней какие-то строения: виднеются только камышовые крыши».

За последующие несколько десятилетий крепость разрослась, рядом с ней сформировалось поселение, где проживали в том числе и чеченцы. Для защиты жителей на юго-западе от крепости было сформировано еще одно поселение, состоявшее из семей 154 военных. Впоследствии все жители нового поселка, получившего в 1848 году название станицы Грозненской, были приписаны к казачьему сословию.

С 1850 года в крепости ежемесячно проводились трехдневные ярмарки, где местные торговцы и ремесленники могли продавать свои товары. В том же году к приезду наследника престола Александра Николаевича в крепости были построены Александровские ворота, после Октябрьской революции переименованные в Красные.

«Из небольшой крепости она в мое время превратилась в обширный город с большими магазинами, складами, госпиталями и довольно значительным числом торговых заведений», — писал военный историк Кавказа Арнольд Зиссерман.

Военное назначение крепости постепенно отходило на второй план.

Жители разводили животных, занимались садоводством и земледелием, выращивали виноград. Рядом с крепостью находились минеральные источники, у которых была основана станция лечения минеральными водами.

В 1860 году была образована Терская область, охватывавшая территорию от реки Кума на западе до реки Сулак на востоке и от реки Терек на севере до Главного Кавказского хребта на юге. В 1862 году область была разделена на Западный, Средний и Восточный отделы. Крепость Грозная стала центром Среднего отдела. В том же году случился пожар, от которого пострадали две трети домов.

К концу 1860-х годов стратегическое значение крепости было окончательно утрачено. В 1869 году она была преобразована в окружной город Терской области.

В 1890-е годы в Грозном началась промышленная добыча нефти, а к 1893 году от Беслана до Грозного была проложена ветка Владикавказской железной дороги. Грозный стал одним из крупнейших промышленных центров Кавказа.

Новым горожанам правительство бесплатно выделяло участки под застройку. Эта перспектива привлекла в город многих бедняков, разоренных неурожаями. За четыре года он разросся с 4000 до более чем 9000 жителей. К Октябрьской революции население Грозного составляло 45 тыс. человек. Хотя в городе появились школы и библиотека, почти половина населения все еще была неграмотна.

8 ноября 1917 года была установлена Советская власть. В 1920-1921 годах на территории предгорных и горных районов Северного Кавказа были организованы две новые советские автономии — Дагестанская АССР и Горская АССР. При этом Горская АССР была разделена на семь национальных округов, одним из которых стал Чеченский национальный округ. Его центром стал Грозный.

К середине 1920-х годов Грозный обеспечивал почти 40% экспорта бензина.

В городе появился свой хлебокомбинат, швейная фабрика, консервный завод. Начала вещание местная радиостанция. Позже появились стадион и театр, три вуза, три научно-исследовательских института, стали выпускаться местные газеты.

Во время Великой отечественной войны Грозный с его нефтяными месторождениями стал привлекательной мишенью для немецких захватчиков. Однако войска дали достойный отпор, не подпустив врага к городу.

Поняв, что взять Грозный не удастся, немцы в октябре 1942 года разбомбили нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы. Горел город, горела от разлившихся по ней нефтепродкутов река Сунжа. На то, чтобы потушить пожары, ушло несколько дней. Но работоспособность промышленных объектов была вскоре восстановлена, и Грозный снова стал снабжать фронт и тыл нефтепродуктами.

А в 1944 году с подачи Лаврентия Берии с территории Чечено-Ингушской АССР и прилегающих к ней районов в Казахстан и Киргизию были выселены более полумиллиона чеченцев и ингушей — якобы за пособничество фашистам и антисоветскую деятельность.

Реальные причины депортации не установлены до сих пор.

Мечети и кладбища были разграблены, надгробные камни пошли на закладку фундамента новых зданий и прокладку дорог. Книги на чеченском, ингушском и арабском языках сожжены, культурно-историческое наследие чеченцев и ингушей разграблено. На развитии Грозного происходящее сказалось мало — промышленность продолжала развиваться, а население — расти.

9 января 1957 года, после реабилитации чеченцев и ингушей, Грозный вновь стал столицей воссозданной Чечено-Ингушской АССР. Коренные народы вернулись в город, пытались выкупить у жителей родные дома и участки. Лишь спустя шесть лет почти все вернувшиеся семьи были обеспечены кровом.

Возвращение коренных жителей сопровождалось массовыми беспорядками. В конце августа 1958 года был зарезан молодой русский рабочий, после чего вспыхнуло восстание, которое удалось подавить лишь спустя несколько дней. Наиболее активные участники получили до 10 лет тюрьмы.

Постепенно обстановка в городе стала спокойнее. Кроме нефтепродуктов Грозный стал также и основным поставщиком парафина в СССР, в 1975 году был построен газоперерабатывающий завод. Активно развивалось здравоохранение. В 1980-х годах Грозный был одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров Северного Кавказа.

1 октября 1991 года Общенациональный конгресс чеченского народа под руководством Джохара Дудаева объявил о разделении Чечено-Ингушетии на суверенную Чеченскую республику Ичкерия (столица — Грозный) и Ингушскую республику в составе РСФСР.

В середине 1990-х годов Грозный были практически разрушен в ходе Первой чеченской войны.

В 1999 году началась Вторая чеченская война. Российские войска провели массированные бомбардировки Грозного и его окрестностей.

После разрушительных войн Грозный был отстроен на руинах заново. Сегодня это яркий красивый город, в котором действует более десятка крупных предприятий, семь театров и музыкальных учреждений, три спортивных клуба. Также в городе есть три вуза и две крупных библиотеки, своя телерадиокомпания, местные журналы и газеты. Населяют Грозный почти 300 тыс. человек.