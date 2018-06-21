Спас бомбардировщик: катапульта сделала летчика героем

В США получила логическое завершение история, в результате которой к земле на полмесяца был прикован весь флот знаменитых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Связана она с аварийной посадкой одного из таких самолетов, которая была совершена в 1 мая текущего года.

В тот день бомбардировщик B-1B возвращался на аэродром базирования с планового учебного задания, когда в кабине появился сигнал о возгорании на борту. Как сообщали позднее СМИ со ссылкой на неофициальные источники, пожар возник в районе третьего двигателя (всего их у самолета четыре), расположенного ближе к фюзеляжу.

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Официально подробности происшествия не сообщались, но источники говорили, что экипаж обратил внимание на «сообщение о пожаре в надкрыльевом обтекателе на панели предупреждений о пожаре, которое последовало после сигнала о пожаре третьего двигателя». После того как потушить пожар не удалось, командир экипажа приказал покинуть воздушное судно.

Как сообщало издание Aviationist.com, первым попытался катапультироваться оператор вооружения, сидящий позади летчиков, однако катапультирования не произошло. Экипаж B-1 состоит из пилота, второго пилота и двух операторов вооружения. Каждый член экипажа зафиксирован в катапультном кресле, и над каждым расположен свой аварийный люк.

На фотографиях самолета, которые попали в сеть позднее, видно, что аварийный люк над головой оператора вооружения отсутствует. «Кресло катапульты не поехало по рельсам», — рассказал источник, имея в виду, что система аварийного покидания самолета не сработала.

Неофициально источники, знакомые с результатами расследования, называли командира экипажа героем за спасение людей на борту и боевой машины, так как он после отказа системы катапультирования решил сажать бомбардировщик на аэродроме.

Изначально на прототипе самолета B-1A, разработанном еще в начале 1970-х годов, устанавливалась одна катапультируемая капсула, в которой самолет покидали вместе все четыре члена экипажа. При Рейгане, в 1982 году производиться начала модификация B-1B, в которой от одной капсулы отказались, и вместо нее использовались четыре индивидуальных катапультируемых кресла ACES II с аварийным люком над каждым членом экипажа. Эти кресла за время использования доказали свою надежность и низкий уровень травмирования человека при катапультировании.

На этой неделе представитель ВВС США Хизер Уилсон впервые рассказала о подробностях происшествия. «За две секунды, узнав, что произошло, командир корабля скомандовал — «отменить катапультирование. Пытаемся сесть», — рассказала она. По ее словам, оператор оставался в этом кресле все следующие 25 минут до посадки, при этом была опасность, что катапультирование все-таки произойдет, например, в результате попадания в воздушную яму. Все это время самолет летел до аэродрома в Мидленде с потерянным люком и ,как следствие, разгерметизированной кабиной. Она отметила, что даже касание полосы могло привести в действие заряды катапульты, однако этого не произошло. В итоге экипажу удалось успешно приземлиться без ущерба для себя и техники,

тем самым спася бомбардировщик стоимостью $400 млн, который был потушен

В своем заявлении Уилсон рассказала о механизме покидания этого типа самолетов. «Вы не можете покинуть B-1B разом. Сначала покидает один член экипажа, затем остальные делают это, есть последовательность действий, чтобы вы не врезались в своего напарника», — рассказала она.

Также она отметила героизм, проявленный летчиками. «Командир экипажа проявил бесстрашие и героизм, решив позаботиться обо всех, чем пожертвовать одним парнем, который не может выбраться. Таковы мужчины и женщины, которые предпочли носить форму Военно-воздушных сил США», — заявила она.

Ранее представитель ВВС США Уильям Рассел заявил, что Соединенные Штаты прекращают полеты бомбардировщиков В-1B Lancer из-за проблем с катапультируемым креслом. По словам представителя ведомства, полеты были приостановлены 7 июня. После экстренной посадки B-1B в Мидлэнде была обнаружена проблема с одним из компонентов кресла катапультирования самолета. Накануне командование ВВС сообщило, что снимает запрет на полеты бомбардировщиков.