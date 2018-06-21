Эпидемия кори на Украине: чего ждать России

Вспышка кори на Украине приобретает все более угрожающие масштабы — только за последнюю неделю, по разным данным, заболели около 1500 человек. По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины,

показатель заболеваемости корью в 2017 году в 70 раз превысил уровни 2016 года.

Всего с начала 2018 года на территории Украины зарегистрировано свыше 20 тыс. случаев заболевания корью, из них около 8000 — среди взрослых, остальные — среди детей. От осложнений кори умерли 11 человек.

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Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, а также в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.

По данным ВОЗ, корь — одна из основных причин смерти детей раннего возраста, но пострадать от нее могут и взрослые. Так, в 1980 году, до широкого распространения вакцинации, от кори умерли 2,6 млн человек во всем мире. В 2015 году количество смертей составило 134 тыс., в основном — дети до 5 лет.

Вирус кори чрезвычайно заразен, он передается как через прямой контакт, так и по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.

Первым признаком кори обычно становится значительное повышение температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и продолжается от четырех до семи дней. На этой стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек.

Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через три дня сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится пять-шесть дней и затем исчезает. В среднем, сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею и связанное с ней обезвоживание, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.

Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А или чья иммунная система ослаблена ВИЧ, СПИДом или другими болезнями.

Среди групп населения, испытывающих проблемы с питанием и медицинской помощью, до 10% случаев кори заканчиваются смертельным исходом. Риску развития тяжелых осложнений подвергаются также инфицированные женщины во время беременности, а сама беременность может заканчиваться выкидышем или преждевременными родами. У людей, переболевших корью, вырабатывается иммунитет против нее на всю оставшуюся жизнь.

Причина вспышки кори на Украине, по мнению специалистов — недостаточная иммунизация. В 2017 году прививки от кори получили всего 65,5% детей. Рекомендации ВОЗ — не менее 95%.

Непривитые маленькие дети подвергаются наиболее высокому риску заболевания и развития осложнений, но и для взрослых, не вакцинированных и не переболевших корью ранее, она опасна. Заразиться может любой человек, у которого нет иммунитета.

Сейчас корь распространена в основном в развивающихся странах, особенно в некоторых областях Африки и Азии. До 95% случаев смерти от кори приходится на страны с низким доходом на душу населения и плохим здравоохранением.

Лекарства от кори нет.

Осложнений можно избежать при поддерживающей терапии, включающей хорошее питание и борьбу с обезвоживанием. Для лечения глазных и ушных инфекций и пневмонии применяются антибиотики.

Согласно национальному календарю прививок на Украине, вакцинация от кори проводится детям до одног года и детям шести лет (две дозы). Вакцины за средства государственного бюджета закупаются только для детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как мероприятие по реагированию на неблагоприятную ситуацию (вспышка кори).

В связи с резким ростом заболеваемости Министерство здравоохранения Украины дополнительно заказало 392 тыс. доз вакцин от кори, паротита, краснухи (КПК) для проведения мероприятий по иммунопрофилактике кори для взрослых, которые находятся в группе повышенного риска.

Отдельной проблемой стали антипрививочники, подделывающие справки о вакцинации.

По данным ЮНИСЕФ (Международного чрезвычайного фонда ООН), доля фальшивых справок на Украине достигла 30% и в связи с принудительной вакцинацией может только вырасти.

Ожидают на Украине и вторую, более сильную вспышку кори. «Принимая во внимание, что нынешняя вспышка началась весной 2017 года, можно предположить, что к весне 2019 года уровень заболеваемости не снизится, если не будут предприняты дополнительные меры», — рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

Страдают от кори и страны Европы. В феврале 2018 года Европейское региональное бюро ВОЗ опубликовало данные, согласно которым заболеваемость корью по всей Европе в период с 2016 по 2017 год показала четырехкратный рост. Согласно статистике, в 2017 году было зарегистрировано более 21 тыс. случаев кори с 35 летальными исходами, хотя еще в 2016 году этот показатель был рекордно низким — немногим более 5,2 тыс. случаев.

Причины, по мнению специалистов ВОЗ, все те же — недостаточная иммунизация населения.

Существует опасность и для России.

Хотя прививка от кори числится в национальном календаре и вакцинация проводится за государственный счет, из-за популярности антипрививочного движения и массового отказа от вакцинации коллективный иммунитет жителей ухудшился.

Так, в первом полугодии 2017 года только в Москве были зарегистрированы завозные случаи из Таджикистана, Индонезии, Италии, Бангладеш и Украины.

Крупнейшая вспышка кори со времен СССР была зафиксирована в Свердловской области в октябре 2016 года. Тогда эпидемиологический порог превысил норму в два раза: показатель заболеваемости составил 1,76 на 100 тысяч человек.