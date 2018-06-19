«Ранения фатальны»: мог ли Кеннеди выжить

В этом месяце в США отмечалось пятидесятилетие со дня убийства сенатора Роберта Кеннеди, брата убитого президента Джона Кеннеди, произошедшего в Лос-Анджелесе. По этому случаю группа американских ученых впервые опубликовала исследование, посвященное медицинским аспектам гибели известного политика.

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В 1968 году Роберт Кеннеди, бывший генпрокурор США включился в предвыборную гонку, выдвинув свою кандидатуру от Демократической партии. Популярность Кеннеди росла, его поддерживали почти все профсоюзы США. 4 июня в Лос-Анджелесе состоялись праймериз, вечером же стал известен результат: 46% избирателей проголосовали за Кеннеди, 42% — за его конкурента Юджина Маккарти.

После оглашения результатов Кеннеди выступил перед избирателями в банкетном зале отеля «Амбассадор». После полуночи, уже 5 июня, Роберт сошел со сцены и в сопровождении охраны и журналистов направился к выходу. Телохранители Кеннеди решили, что путь через кухню будет наиболее безопасным и коротким. Роберт проталкивался сквозь собравшуюся там толпу, попутно отвечая на вопросы журналистов.

В 00:15 перед Кеннеди вдруг выскочил худощавый черноволосый мужчина с пистолетом в руке. Он несколько раз быстро выстрелил в Роберта.

В тот момент телохранители бросились на убийцу. К ним присоединилась и разъяренная толпа. Телохранителям едва удалось избежать самосуда на месте и оттащить преступника в полицейскую машину. Кроме Кеннеди убийца ранил еще пятерых человек. Медики подъехали только через 15 минут. Раненного в голову и горло Роберта спешно погрузили в машину.

Убийцей оказался Серхан Бишара Серхан, молодой человек в возрасте 24 лет, эмигрант из Палестины. Врачи боролись за жизнь Кеннеди более суток. Они извлекли из его мозга часть осколков, но спасти Роберта им так и не удалось — мозг перестал функционировать.

6 июня 1968 года в 2:15 ночи Роберт Кеннеди скончался в возрасте 42 лет.

Фоторепортаж: 50 лет после убийства младшего Кеннеди __is_photorep_included11787211: 1

Покушение на Роберта Кеннеди стало в один ряд с самыми резонансными политическими убийствами США XX века, этому событию посвящено много исследований и фильмов, однако до сего дня в научной литературе не было серьезного обсуждения медицинских аспектов этого покушения. Чтобы заполнить этот пробел, группа ученых под руководством Йордана Комисарова из Медицинской школы Университета Дьюка опубликовала исследование «Покушение на Роберта Кеннеди: анализ травм и нейрохирургического лечения».

В статье, опубликованной в журнале Journal of Neurosurgery, ученые детально восстановили хронологию оказания первой помощи Кеннеди, проанализировали воспоминания очевидцев, восстановили последовательность оказания медицинской помощи в больнице, и, наконец, данные вскрытия.

В исследовании также обсуждаются отличия в медицинской практике обращения с пациентами с огнестрельными ранениями головы в 1968 году и сегодня. Интересно описание событий, последовавших непосредственно после выстрелов. На основании документов ученые установили, что вокруг пострадавшего сенатора в тот момент находились пять врачей. Один из них, Марвин Эшер, обратил внимание, что у сенатора появилось поверхностное дыхание, пульс составлял 50-60 ударов в минуту, левый глаз был закрыт, правый закатился вправо, при этом Кеннеди мог двигать руками и ногами.

Радиолог Стенли Або обратил внимание, что Кеннеди теряет сознание и потрогал рану на голове. Он нащупал маленький сгусток крови в раневом отверстии, и, поняв, что кровь скапливается внутри черепа сенатора, просунул палец в отверстие.

Благодаря этому кровь стала вытекать наружу, и сознание Кеннеди ненадолго прояснилось.

Это действие, отметили ученые, точно повторяет то, что было сделано со смертельно раненым президентом США Авраамом Линкольном после покушения на него в 1865 году. Пуля, попавшая в Линкольна, застряла где-то в глубине черепа, и достать ее доктор не сумел, но он смог удалить сгусток запекшейся в ране крови, после чего дыхание Линкольна улучшилось.

MEGAN LLEWELLYN, MSMI/DUKE UNIVERSITY Визуализация ранения Джона Кеннеди

При описании результатов вскрытия, которое было проведено 6 июня 1968 года, ученые нарисовали детальную схему, на которой видны повреждения мозга, полученные Кеннеди в результате огнестрельного ранения.

«При вскрытии было задокументировано три огнестрельных ранения, — написали ученые. – Одна пуля вошла в районе подмышки справа и вышла близко у правой ключицы. Вторая пуля вошла в спину с правой стороны и застряла в основании шеи в подкожном пространстве. Ни одна из этих пуль не нанесли угрожающего жизни вреда. Смертельное ранение позади правого уха сопровождалось ожогами от пороха,

на основании чего главный эксперт постановил, что выстрел был произведен с расстояния трех дюймов».

В исследовании упоминается, что обстоятельства покушения на Роберта Кеннеди не раз становились причиной появления множества конспирологических теорий, так, в мае этого года дети погибшего сенатора призвали к новому расследованию убийства.

В отчете указываются отличия в медицинской практике тех лет, когда у врачей не было в распоряжении современных методов нейровизуализации. К примеру, сегодня у нейрохирургов имеется возможность проведения компьютерной томографии и компьютерной томографической ангиографии (КТ-ангиография), позволяющей получить подробное изображение кровеносных сосудов и оценить характер кровотока в мозге.

Полвека назад о таких методах диагностики, позволяющих оценить состояние повреждений в мозге, можно было только мечтать.

В остальном же медицинские процедуры, в том числе трепанация черепа, проводившиеся в 1968 году, были аналогичны тем, что делают в наши дни. Как и многие другие аспекты лечения травм, напоминают ученые, практика операций при огнестрельных ранениях головы эволюционировала на основе уроков, полученных в военных действиях. Они ссылаются на работы Харви Кушинга, пионера в области нейрохирургии, который в 1918 году опубликовал свои наблюдения на основе операций при проникающих ранениях головы на полях Первой мировой войны.

Так, Кушинг ввел градацию тяжести повреждений головного мозга, основанную на глубине проникновения пуль и осколков, и степени повреждения желудочков. «Группа пациентов в коллекции Кушинга, имевших ранения, сходные с травмой Кеннеди, имела коэффициент смертности 54,3%, — говорится в исследовании. –

Этот показатель смертности, к сожалению, сохраняется и при современных огнестрельных ранах головы».

Что касается вопроса, смог бы Роберт Кеннеди выжить при оказании медицинской помощи на уровне 2018 года, один из авторов исследования, Йордан Комисаров заявил: «По общему мнению для спасения сенатора были приложены решительные и героические меры. К сожалению, в 2018 году, подобные ранения также были бы фатальны, или значительно подорвавшими здоровье».

«Несмотря на многочисленные достижения в визуализации, анестезии и хирургической техники за последние 50 лет, повреждение ствола мозга и его кровеносных сосудов остается разрушительным и катастрофическим ранением», — соглашается соавтор исследования Шивананд Лад.