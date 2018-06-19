«Казните Розенбергов и отправьте их кости в Россию!»

Юлиус Розенберг, сын польских эмигрантов-евреев, родился в Нью-Йорке в 1918 году. Поначалу он собирался стать раввином и получил религиозное образование, но потом понял, что ему понадобится и «светская» профессия. Так он стал инженером-электротехником.

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В 1939 году он женился на своей подруге детства, тоже еврейке, Этель Грингласс. В юности занимавшаяся вокалом, теперь она была скромной секретаршей. Супружеская пара активно участвовала в общественной жизни. Этель порой пела на антифашистских митингах, Розенберги собирали пожертвования для невинно осужденных.

К началу Второй мировой войны Юлиус получил должность инженера армейской связи, Розенберги сняли квартиру в новом доме. О титаническом противостоянии Германии и СССР они узнавали из газет.

Военные успехи СССР виделись Юлиусу свидетельством прочности и справедливости социализма. Он тайком вступил в коммунистическую партию. Вскоре за ним последовала и жена.

Фоторепортаж: Юлиус и Этель Розенберг __is_photorep_included11806951: 1

«В 30-е годы все, у кого была голова на плечах и горячее сердце, кто желал лучшей доли трудящимся, не могли не примкнуть к коммунистам», — признавался один из героев фильма о Розенбергах, который спустя много лет сняла их внучка.

С 1942 года по 1945 год Юлиус Розенберг занимал должность гражданского инженера войск связи в штате Нью-Джерси.

В начале 1943 года Юлиус вышел на резидента советской разведки в США Александра Феклисова. Начались регулярные встречи, во время которых Розенберг передавал секретную информацию, касающуюся оснащения американской армии новейшими по тому времени образцами вооружения. По словам Феклисова, Розенберг предоставил ему тысячи документов с грифом «секретно» и «сверхсекретно» и однажды принес целый неконтактный взрыватель.

Информацию об атомном оружии Юлиус получал от завербованного им же Дэвида Грингласса, младшего брата жены, работавшего на предприятии, где производились бомбы, уже испытанные в Хиросиме и Нагасаки.

Вначале Юлиус уверял его, что это обмен научными сведениями с союзной страной, не имеющий отношения к платному шпионажу.

Передача информации велась через еще одного агента советской разведки, Гарри Голда.

В 1950 году в Великобритании был пойман разведчик СССР Клаус Фукс. Во время допроса на одном из фото он опознал Голда, который был его связником в 1944-1945 годах.

Голд признался, что уже 10 лет работает на советскую разведку и на фотографиях, предоставленных агентами ФБР, узнал Грингласса, который на тот момент подозревался в похищении урана.

Грингласс раскололся только после того, как его жена оказалась под угрозой ареста. Страх за нее и детей сломал его и он дал показания против Розенбергов. Летом 1950 года супруги оказались в тюрьме. Их двое детей попали сначала к родственникам, а затем — в детский дом.

Суд начался 6 марта 1951 года и продолжался три недели. Розенберги отрицали свою вину и заявляли, что их арест — это антикоммунистическая и антисемитская провокация.

На процессе Розенбергам было предъявлено обвинение в «заранее спланированном с сообщниками заговоре для выдачи Советскому Союзу информации и оружия, которое тот мог использовать, чтобы уничтожить нас».

Жена Дэвида Грингласса, Рут, дала показания против Этель, рассказав, как та под диктовку Дэвида на печатной машинке фиксировала описание атомной бомбы. Гринглассв итоге получил 15 лет тюрьмы, из которых отсидел 10. Сама Рут осталась на свободе.

29 марта 1951 года Розенберги были признаны виновными. Вынесение приговора было назначено на 5 апреля.

Поначалу в министерстве юстиции и в ФБР сошлись на том, что Этель казнить не следует хотя бы ради детей — достаточно приговорить ее к 25-30 годам тюрьмы. Также следователи рассчитывали, что эта мера позволит получить от Юлиуса признательные показания.

Прокурор, однако, был другого мнения. Когда судья обратился к нему за советом, тот ответил:

«Она хуже Юлиуса. Она умнее его. Она все это придумала».

Судья Ирвинг Кауфман приговорил обоих к казни на электрическом стуле.

«Отдав русским секрет атомной бомбы, вы спровоцировали коммунистическую агрессию в Корее. В результате погибли пятьдесят тысяч человек, и кто знает, возможно, миллионам невинных людей придется заплатить за ваше предательство. Совершив предательство, вы изменили ход истории не в пользу родины», — заявил он.

Еще два года супруги пытались добиться смягчения приговора. Послы США в странах Европы предупреждали, что казнь Розенбергов сильно подорвет авторитет США в глазах других государств. Но президент Эйзенхауэр был непреклонен.

«Розенберги выдали врагу атомные секреты обрекли на смерть множество людей, поэтому я в это дело вмешиваться не стану», — заявил он.

В США одна за другой шли демонстрации — как в защиту Розенбергов, так и с требованиями их смерти. «Казните Розенбергов и отправьте их кости в Россию!» — гласили плакаты.

Наконец, была назначена дата казни — 19 июня 1953 года.

Адвокат Розенбергов пытался добиться отсрочки казни — она выпадала на субботу, Шаббат, что противоречило еврейским традициям. Но судья просто перенес время казни.

Из-за опоздания электрика казнь состоялась все же именно в Шаббат. Свидетели описывали казнь так:

«Они сели в кресла сами, без помощи охранников. Этель пожала руку надзирательнице, которая была с ней все время, а потом ее поцеловала. Юлиус Розенберг умер быстро, за пару минут. Этель умирала тяжелее. Решив, что она мертва, охранники стали снимать электроды и ремни, а потом пришлось надевать их заново и давать ей новый разряд. От ее головы пошел дым. Ее еще раз осмотрели и признали мертвой. Прошло четыре минуты...».

Розенберги были похоронены на кладбище Велвуд города Ферминдэйл округа Саффолк штата Нью-Йорк.

Эйви Миропол, внучка Розенбергов, говорила, что ее бабушку американская пресса долгое время представляла как «бесчувственную и бессердечную женщину, которая любила Советский Союз больше, чем своих детей». Но сама Эйви с такой точкой зрения была категорически не согласна. По ее мнению, Этель Розенберг «погибла не во имя Советского Союза, а из-за преданности своему мужу, в котором видела друга и любимого человека».

Эйви убеждена, что ее «бабушка и дедушка были утонченной и любящей парой и они были вместе до конца, ибо в ином случае их подросшие дети не простили бы им предательства по отношению друг к другу».