«Таких больше нет»: открытия и изобретения Якова Бранда

12 июня 2018 года на 64-м году жизни скончался кардиохирург, доктор медицинских наук Яков Бранд.

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«Сегодня после длительной болезни скончался мой отец, Яков Бениаминович Бранд. Он был известным кардиохирургом и телеведущим и очень хорошим отцом.

Папа прожил яркую и непростую жизнь. В ней были несомненные победы и разочарования.

К сожалению, его жизнь оборвалась очень рано, в 63 года», – написал в фейсбуке его сын Павел Бранд.

Яков Бранд родился в Одессе 22 мая 1955 года. В 1979 году он закончил Одесский государственный медицинский институт, работал в больницах города Николаева и Николаевской области. С 1981 по 1984 годы был врачом-ординатором отделения экстренной микрохирургии московской ГКБ № 51. В 1986 году стал научным сотрудником Российского кардиологического научно-производственного комплекса, а в 1994-м – ведущим научным сотрудником центра. С 2001 года был научным руководителем отделения неотложной коронарной хирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Также с 1999 по 2010 год Бранд был ведущим телепрограммы «Без рецепта» на канале «НТВ». В 2001—2003 годах был ведущим программы о наркомании «Кома» на НТВ в паре с музыкантом Сергеем Галаниным. Основал благотворительный фонд «Золотые сердца».

Среди приоритетных интересов Бранда были хирургия мультифокального атеросклероза, хирургическое лечение онкобольных с патологиями сердца.

Так, одна из наиболее цитируемых его работ (всего Бранд был автором или соавтором более 200 публикаций) посвящена операциям на сердце у пациентов с раком легких. В исследовании удалось установить, что наиболее выгодная тактика лечения — операция на сердце с последующим лечением онкологического заболевания. Одновременное лечение сразу двух патологий повышало вероятность гибели пациента.

Также Бранд установил, что во время операций по реваскуляризации миокарда (восстановлении кровоснабжения сердца при ишемической болезни) для анестезии оптимален фторотан — ингаляционное средство для наркоза. Хотя и другие анестетики, энфлюран и изофлюран, примерно одинаково влияли на кислородный баланс миокарда, фторотан реже вызывал судороги, угнетение активности мозга и нарушение метаболизма миокарда.

Совсем недавно, в 2017 году, Бранд проанализировал отдаленные результаты операции коронарного шунтировании пациентов. Это операция, позволяющая восстановить кровоток в артериях сердца. При операции пациенту устанавливаются сосудистые протезы, позволяющие обойти место сужения сосуда миокарда.

Обследовав почти 500 пациентов, прооперированных в 2002-2014 годах, Бранд и его коллеги установили, что двенадцатилетняя выживаемость составила 98%.

«Полученные нами отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с ОКС были расценены как хорошие», — отметили авторы статьи.

В 1983 году Бранд участвовал в первой в СССР операции по реплантации (пришиванию) конечностей.

17 июня четырехлетняя девочка из Литвы Раса Прасцевичюте-Септ попала под косилку — на нее случайно наехал работавший в поле отец. Ножи косилки полностью отсекли ступни девочки.

Пока председатель колхоза останавливал кровотечение, главный фельдшер убрала отрезанные ноги в пакет со льдом. Так как в ближайшей больнице не было необходимого оборудования, врачи связались с московскими специалистами. Тут же в колхоз был направлен вертолет, который доставил девочку в Москву, прямо в руки Бранда, хирурга Рамаза Датиашвили и других специалистов. Уже спустя 12 часов после трагедии врачи начали операцию.

На то, чтобы пришить девочке ступни, у врачей ушло девять часов. Наконец, им удалось восстановить кровообращение ног — операция прошла успешно. Уже к осени девочка смогла ходить.

А в 1996 году, 5 ноября, Бранд участвовал в операции президента России Бориса Ельцина по аортокоронарному шунтированию.

«В Кремле тогда сильно колебались, стоит ли Ельцину идти на операцию. Да и сам Ельцин сомневался. Он спрашивал меня: «Сколько времени я буду без сознания? Нельзя ли сделать это быстрее? Ведь все время, пока я буду «отключен», демократия в России под угрозой». Сразу, как я прилетел, увидел: операция необходима», — вспоминал американский кардиохирург Майкл Дебейки.

Уговаривать президента на хирургическое вмешательство пришлось долго. В конце концов на него надавил премьер-министр Виктор Черномырдин, который восемью годами ранее перенес подобную операцию.

Операция прошла в России, под руководством хирурга Рената Акчурина и с привлечением иностранных специалистов, в том числе Дебейки. Уже в начале 1997 года Ельцин вернулся к работе.

По грустной иронии судьбы, Бранда погубили проблемы с сердцем. Некоторое время врач наблюдался в НИИ Склифосовского. 30 мая самочувствие Бранда ухудшилось и он был вынужден госпитализироваться. Лечением Бранда занимались в том числе специалисты 62-ой больницы, а также пульмонолог Вера Батурова из ГКБ №1 им. Пирогова и онколог-гематолог Михаил Ласков из Клиники амбулаторной онкологии и гематологии.

12 июня в 9:30 его сердце остановилось в стенах родного института.

«Он хотел поблагодарить всех врачей НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, которому он отдал 17 лет жизни, — написал Павел Бранд. — Папу я хочу поблагодарить за жизнь, фамилию и профессию и за те бесценные советы, которые он давал мне все эти годы. Он был настоящим врачом, таким, каких сейчас уже нет».