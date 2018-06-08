Голова-убийца: змея отомстила за удар лопатой

Если отрубить курице голову, птица будет в состоянии двигаться еще несколько минут, пока не умрет от потери крови. Это давно известный факт, которым уже никого не удивить. Однако, как к несчастью довелось проверить на себе техасскому фермеру, на такое способны не только куры — на него набросилась отрубленная голова гремучей змеи. О необычном инциденте сообщает издание The New York Times.

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Сорокалетний Джереми Сатклифф и его жена Дженнифер работали в саду. Внезапно до Сатклиффа донесся испуганный вопль жены. Бросив газонокосилку, Сатклифф подбежал к ней и увидел, что именно так испугало Дженнифер — притаившаяся среди травы метровая ядовитая змея — техасский гремучник.

Не раздумывая, мужчина схватил лопату и одним метким движением обезглавил змею.

Примерно через 10 минут он решил избавиться от останков пресмыкающегося, но когда он потянулся к отрубленной голове, та внезапно вонзила клыки в его руку.

Техасский гремучник — довольно спокойная и миролюбивая змея, не склонная набрасываться на людей — если, конечно, те не пытаются отрубить ей голову. Однако ее яд чрезвычайно токсичен, а укусы нередко приводят к смерти.

Сатклиффу удалось стряхнуть змеиную голову с руки лишь спустя полминуты. Дженнифер тут же усадила его в машину и набрала номер службы спасения.

«Я набрала 911 и просто поехала вперед, потому что не знала, куда именно мне ехать, в какой из больниц есть противоядие», — делится она.

У Сатклиффа тем временем начались припадки, а затем он потерял сознание. Наконец, супруги доехали до больницы, где их уже ждал вертолет — на нем они добрались до другой больницы, где Сатклиффу могли помочь.

«Он сказал: на случай, если я умру — я люблю тебя. Я думаю, он понимал, насколько все плохо», — рассказывает Дженнифер.

К тому моменту правая рука Сатклиффа, средний и безымянный палец которой прокусила змея, распухла и покрылась черными волдырями. Врачи объяснили Дженнифер, что у ее мужа септический шок, он страдает от внутреннего кровотечения, а его давление сильно упало.

Обычно при укусе техасского гремучника требуется 2-4 дозы антидота. Сатклифф получил 26 доз, после чего его пришлось ввести в медикаментозную кому.

Он очнулся спустя четыре дня, совершенно не помня, как оказался на больничной койке. Память вернулась к нему лишь спустя неделю. Сатклифф отмечает, что, имей он возможность вернуться в прошлое, поступил бы иначе.

«Если бы он знал, что отрубленная голова змеи может его ужалить, он не стал бы ее трогать, — говорит Дженнифер. — В больнице тоже не знали, что такое бывает. У нас просто не хватает знаний о том, что делать со змеями».

В случившемся, между тем, нет ничего сверхъестественного. Змеи — хладнокровные животные, они получают тепло из внешних источников и почти не тратят ресурсы организма на поддержание температуры тела. В отличие от теплокровных животных, они не испытывают необходимости постоянно снабжать мозг кислородом для его работы. Эти факторы позволяют отрубленной голове «жить» до нескольких часов.

Почувствовав боль, змея, очевидно, хотела защититься.

Укус обезглавленной змеи может быть куда более смертельным, чем укус живой, предупреждает ветеринар Кристина Раттер.

Отрубленная голова по возможности старается выпустить все содержимое ядовитых желез. «Все гормоны, адреналин, подскакивают до предела. Поэтому когда они жалят, то используют все запасы яда, какие у них есть», — объясняет она.

В Штатах, где ядовитых змей особенно много, СМИ стараются просвещать население и рассказывают, что делать при встрече с опасным пресмыкающимся — как минимум, отойти подальше и оставить ему побольше свободного места. При укусе же, разумеется, необходимо как можно скорее обратиться в больницу.

В похожую ситуацию попал в 2016 году еще один американец, 19-летний Квентин Ремсбург. Он хотел помочь соседке избавиться от гремучей змеи, пробравшейся во двор. Как и Сатклифф, он отрубил змее голову и хотел ее выкинуть, но голова всадила клыки в его палец. Ремсбургу удалось стряхнуть ее с руки гораздо быстрее, всего через три секунды, но яд уже начал действовать и рука стала распухать.

Ремсбург провел в больнице несколько дней. Спустя неделю после возвращения домой его стали беспокоить пульсация и жжение в поврежденной руке. Когда он снова обратился к врачам, оказалось, что уровень его тромбоцитов упал до 10 тыс. при норме в 150 тыс. Укушенный палец потемнел. У юноши началась гангрена, палец пришлось ампутировать. Еще месяц Ремсбург переучивался заниматься повседневными делами, например, завязывать шнурки и поворачивать дверную ручку.

Узнав о происшествии с Сатклиффом, он выразил свои соболезнования.

«Я прекрасно знаю, как это», — говорит он.

Сейчас Сатклифф почти в норме. Но пока что он еще страдает от отказа почек, а поврежденные пальцы, возможно, придется ампутировать. Его жена была вынуждена запустить краудфандинговую кампанию, чтобы оплатить медицинские счета — стоимость противоядия в США доходит до нескольких тысяч долларов. Хотя страховка покрыла основную часть счета, супругам предстоит выплачивать 20% суммы самостоятельно.

Сатклиффы до сих поражены случившимся. «Мой муж говорит, что он то ли самый невезучий, то ли самый везучий человек», — делится Дженнифер.