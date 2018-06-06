Экспедиция на МКС: первый запуск при Рогозине. LIVE

Космический корабль отделится от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» и отправится в орбитальный полет к МКС примерно через девять минут после старта - в 14:21 мск. При выходе «Союза» на расчетную орбиту экипаж окажется в состоянии невесомости, в этот момент к «потолку» корабля над лежащим в ложементах экипажем всплывет индикатор невесомости. В этот раз им вновь будет символ чемпионата мира по футболу 2018 года - волк Забивака. Ранее Забивака уже был талисманом экипажа космического корабля «Союз МС-08», стартовавшего к МКС с Байконура 21 марта.