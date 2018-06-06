Экспедиция на МКС: первый запуск при Рогозине. LIVE

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На МКС с «Байконура» отправляется новая экспедиция

С «Байконура» стартует очередная, 56 экспедиция на МКС. В этот раз в космос отправятся российский космонавт Сергей Прокопьев, для которого этот полет станет первым, а также немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор. «Газета.Ru» следит за запуском в режиме онлайне.
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14:00

союз
online.roscosmos.ru
14:00

До запуска остаются считанные минуты. Космонавты ожидают старта на борту корабля.

13:50

После стыковки «Союза МС-09» с МКС новый экипаж присоединится к находящимся с марта 2018 года на станции членам экспедиции МКС-55/56 Олегу Артемьеву (Россия), Эндрю Фойстелу (США), Ричарду Арнольду (США). На 15 августа намечен выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Олега Артемьева. Находясь за бортом станции космонавты установят научное оборудование для проведения эксперимента «Икарус» по изучению основных путей миграции птиц на Земле.

13:45

экипаж
roscosmos.ru
13:45

Ранее Госкомиссия утвердила экипажи корабля. В состав основного экипажа ТПК «Союз МС-09» вошли командир корабля космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев (Россия), бортинженеры ТПК - астронавт ESA Александр Герст (Германия) и астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор (США). Для немца это будет второй полет в космос, а для россиянина и американки - первый. В дублирующий экипаж вошли командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Кононенко (Россия), бортинженеры ТПК – астронавт CSA Давид Сен-Жак (Канада) и астронавт NASA Энн Макклейн (США).

13:35

Во время длительных экспедиций экипажу МКС предстоит выполнить 55 научных экспериментов. В ходе экспедиции запланированы в том числе работы в открытом космосе. Кроме того, экипажу предстоит работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции, проведение бортовых фото-, видеосъемок и многое другое. Планируемая продолжительность полета — 187 суток.

13:30

Космический корабль отделится от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» и отправится в орбитальный полет к МКС примерно через девять минут после старта - в 14:21 мск. При выходе «Союза» на расчетную орбиту экипаж окажется в состоянии невесомости, в этот момент к «потолку» корабля над лежащим в ложементах экипажем всплывет индикатор невесомости. В этот раз им вновь будет символ чемпионата мира по футболу 2018 года - волк Забивака. Ранее Забивака уже был талисманом экипажа космического корабля «Союз МС-08», стартовавшего к МКС с Байконура 21 марта.

13:27

В соответствии с программой полета Международной космической станции 6 июня 2018 года в 14:12:41 мск с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома «Байконур» запланирован запуск транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-09». Сближение ТПК «Союз МС-09» со станцией и причаливание к малому исследовательскому модулю «Рассвет» (МИМ1) планируется проводить в автоматическом режиме, стыковка корабля со станцией запланирована на 8 июня в 16:07 мск.

13:25

Добрый день, дорогие читатели! Сегодня «Газета.Ru» следит за запуском с космодрома «Байконур» 56 экспедиции на МКС.