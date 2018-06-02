«Вот бы у президента был геморрой»: о чем говорят проктологи

«Российская школа колоректальной хирургии» — одно из важнейших на территории России мероприятий, которое делает возможным тесное взаимодействие между колопроктологами, хирургами, онкологами, гастроэнтерологами и врачами других специальностей. 1-3 июня 2018 года мероприятие состоялось уже в 11-й раз. Школа прошла в Москве, ее посетили десятки специалистов из России, США, стран Европы и Азии.

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На прошедшей в рамках Школы пресс-конференции ведущие колопроктологи России, Великобритании, Швеции и Ирландии рассказали о ситуации с лечением геморроя, рака прямой кишки и других заболеваний кишечника в разных странах.

Спикеры начали конференцию с оглашения не самых оптимистичных данных: в одной только России рак толстой кишки выявляется у 25-30 тыс. пациентов в год. Для сравнения, рак легких в России (самый распространенный вид рака) выявляется ежегодно примерно у 65 тыс. человек.

Рак толстой кишки — вторая по распространенности причина смерти от онкологических заболеваний после рака легких.

Наиболее действенный способ лечения сегодня — хирургический, ни химиотерапия, ни какие-либо еще методы не дают настолько хорошего эффекта.

Коснулись они и остальных проблем, связанных с кишечником.

«Большинство населения на планете страдает от геморроя, свищей, трещин заднего прохода. Их лечение на сегодняшний день носит крайне разнородный характер, поиски лучших для пациентов стандартов лечения все еще продолжаются», — отметил директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета Петр Царьков.

Тем не менее, в хирургическом лечении удалось достичь значительного прогресса —

еще несколько лет назад после операции при геморрое восстановительный период занимал до месяца, теперь же, благодаря новым малоинвазивным методам лечения, он сократился до 10 дней.

Новые техники лечения геморроя позволяют травмировать во время операции как можно меньше тканей. Для этого используются, например, лапароскопические методы. В целом, удаление геморроидальных узлов стало практиковаться реже — в некоторых случах достаточно перевязать питающую эти узлы артерию.

В частности, среди наиболее дешевых и эффективных малоинвазивных методов лечения геморроя спикеры выделили набрасывание резиновых колец на ножку геморроидального узла. Однако такое лечение подходит лишь для ранних стадий — на поздних необходимо оперативное лечение.

Не все известные методы практикуются врачами, особенно в государственных больницах.

«В настоящее время многие государственные клиники обладают всем спектром хирургических малоинвазивных методик лечения геморроидальной болезни. Если в перечне оказываемых услуг нет той или иной операции, это значит, что на сегодняшний день в мире не существует данных, которые бы поддерживали его преимущество перед другими видами операций, — объяснил Царьков. —

Если мы видим, что в мире появляется какой-то новый метод, и мы видим результаты, которые свидетельствуют о его эффективности, мы сначала убеждаемся, что он действительно эффективен и только после этого внедряем его в перечень государственных услуг в нашей клинике.

Я знаю, что такая практика касается многих крупных государственных учреждений».

В Швейцарии сокращение восстановительного периода неожиданно обернулось проблемой для самих пациентов.

«Несмотря на то, что Швейцария — богатая страна, здесь есть определенные проблемы со здравоохранением. Со следующего января все операции по лечению геморроя будут выполняться только в амбулаторных условиях (сейчас лечение проходит в стационаре — «Газета.Ru»). И, если пациентам, которых дома ждет семья, это не доставит значительных неудобств, то одиноким пожилым людям придется тяжелее, — поделился руководитель проктологического подразделения Университетского госпиталя Женевы Бруно Роше. —

Я надеюсь, что наш президент будет страдать от геморроя и прочувствует все прелести амбулаторного лечения» — грустно пошутил он.

В России удаление геморроидальных узлов проводится в стационаре, где пациент проводит несколько дней.

Во многих странах обилие доступных методов лечения геморроя и других заболеваний кишечника ставит пациентов в тупик, отметили спикеры. С одной стороны, далеко не любую операцию можно получить бесплатно. С другой — в платных клиниках всегда есть опасность потратить деньги на операцию, которая нужна не пациенту, а клинике ради заработка.

Повысить шансы на успешное лечение пациент может, обратившись к врачу, который работает в крупной клинике и имеет большой опыт, постоянно повышает квалификацию, участвует в конференциях и публикует научные статьи, считает профессор хирургии Лимерикского университета в Ирландии Келвин Коффи.

А вот наличие геморроидальных узлов, которые никак не беспокоят, не должно вызывать волнения. Они есть у всех, даже у детей, пояснили спикеры. Вопрос о лечении геморроя возникает только тогда, когда появляются боль и дискомфорт. Тем не менее, не стоит забывать и о профилактике.

Единственный случай, когда следует избавиться от геморроидальных узлов даже при отсутствии симптомов геморроя — наличие в организме вируса папилломы человека, который повышает риск развития злокачественных образований.

Важно, чтобы пациента осматривал врач с большим опытом — нередки случаи, когда при жалобах, указывающих на клиническую картину геморроя, врачи пропускают рак прямой кишки. По словам профессора хирургии Университета Южной Калифорнии Роберта Бирта, к нему регулярно приходят пациенты с невыявленным раком прямой кишки и диагнозом «геморрой».

Если врач проводит недостаточно глубокий осмотр, это может закончиться трагедией.

«К нам приходили пациенты, у которых после оперативного лечения геморроидальных узлов не прошли симптомы. И оказывалось, что буквально на два сантиметра выше у них была злокачественная опухоль», — рассказал главный колопроктолог Краснодарского Края Вадим Половинкин.

Осмотр проводится пальцем, но в группах риска необходимо назначать колоноскопию.

В определенный момент развития болезни симптоматика рака и геморроя схожа. Поэтому, например, в США все пациенты, которые обращаются с кровотечением из прямой кишки, проходят через колоноскопию.

Лучше всего с лечением рака прямой кишки сегодня справляются британские врачи.

Это обусловлено как хорошим финансированием государственной системы здравоохранения, так и небольшими размерами страны — маленькая территория позволяет более качественно организовать процесс скрининга и лечения. Также Великобритания является лидером по выявлению ранних форм рака.

«Нам нужно делать шаги, направленные на организацию, — подчеркнули российские спикеры. — Мы не отстаем по самому процессу лечения, но 30% больных раком кишечника не получают специализированного лечения вообще — диагноз ставится посмертно».

Ответственность за свое здоровье в первую очередь лежит на самом пациенте. Рак толстой кишки отличается от других видов рака тем, что развивается из полипов, которые могут присутствовать в кишечнике годами.

Поэтому регулярные обследования с целью выявления полипов помогут «поймать» рак на ранних стадиях.

При отсутствии предрасполагающих факторов рекомендуется проходить ежегодный скрининг после 50 лет даже без наличия симптомов. Если же пациент находится в группе риска, лучше начать уже с 40-45 лет.