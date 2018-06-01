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«Затряслась вся комната»: кто взрывает Америку

В США ищут источник подозрительных ночных взрывов

Очевидец во время интервью журналисту FOX29 FOX29
Очевидец во время интервью журналисту FOX29
Жителей Пенсильвании уже два месяца пугают по ночам оглушительные таинственные взрывы. Полиция разводит руками — найти источник хлопков пока не удается.

Вот уже два месяца жители некоторых частей американского штата Пенсильвания сталкиваются с необъяснимой и зловещей загадкой — громкими взрывами неизвестной природы,

которые все слышат, но никто не знает их причины.

Один из таких взрывов произошел в День Матери, отмечавшийся 13 мая. Он прогремел в 3.35 ночи, взрывная волна пронеслась вдоль леса в районе городка Аппер Блэк Эдди в округе Бакс. По сообщениям местных жителей, взрыв был такой силы, что природа буквально замолчала — перестали квакать лягушки и стрекотать сверчки. Как вспоминает Ник Зангли, в этот момент он зарядил ружье, чтобы обезопасить себя в случае опасности. Как говорят жители, во время взрыва земля под ногами ходит ходуном, дрожат стекла и сыпется штукатурка.

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Зангли до сих пор рассказывает о той зловещей тишине, которая настала после «очень мощного взрыва» в этой малонаселенной части Пенсильвании. На следующий день кто-то обнаружил кратер диаметром до двух метров и глубиной 30 сантиметров вблизи проселочной дороги, плотно окруженный деревьями.

Впрочем, ни у ученых, ни у полиции пока нет внятного объяснения загадочным происшествиям. «Мы стреляем иногда из ружья и взрываем фейерверки для веселья, но то, что мы услышали, было чем-то запредельным», — рассказал Занглер журналистам у порога своего дома.

По оценкам специалистов, начиная со 2 апреля в округах Бакс и Лихай было зафиксировано как минимум 20 аналогичных взрывов неизвестной природы,

и местные военные и власти, в том числе представители Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, теряются в догадках о природе странного явления.

Заявления полиции тоже скупы на подробности. По словам представителя полиции Марка Аллена, полицейские не намерены посвящать потенциальных подозреваемых в то, как много людей занято поисками источника взрывов.

Есть и нечто, объединяющее наблюдавшиеся хлопки. Все они происходят между часом и 4.30 утра, по данным полицейских, пострадавших от них за это время не было. Взрывы производятся намеренно и не вызваны геологическими, строительными или другими причинами, рассказал Аллен изданию Washington Post.

По словам Шарлин Хеннеси, представителя Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, ее коллеги участвуют в расследовании наряду с сотрудниками ФБР. При этом ранее она заявляла, что причиной могут быть подрывы больших объемов взрывчатого вещества таннерит, которое продается легально и оборот которого не регулируется властями. На портале YouTube есть немало роликов, на которых подрывают это вещество. «Я не удивлюсь, если причиной взрывов окажется это», — говорила Хеннесси.

Пока же нет никаких предположений от официальных лиц, местные жители продолжают выдвигать собственные версии –

от падающих спутников и НЛО до незаконного бурения.

По словам Сью Кромптон, взрыв, произошедший 30 апреля, сотряс землю и стекла в трейлере, в котором она живет со своей матерью. «Он почти выбросил меня из кровати, — рассказала женщина. — Сразу подумалось о метеоритах или людях, изготавливающих бомбы. Мы услышали громкий, громкий звук и ощутили мощную взрывную волну. Затряслась вся комната, весь трейлер и окна». Местные телеканалы продолжают объезд свидетелей и поддерживают интерес к этой теме.

«К счастью, до настоящего времени никто не пострадал. Однако мы стараемся предотвратить возможность случайно пострадать от этих взрывов, — заявили в полиции телеканалу Fox News. — Эти случаи нарушают работу наших экстренных служб, отвлекают от обычной работы, оттягивают местные ресурсы и отвлекают сотрудников от реагирования на другие звонки».

В полиции не дают информации о возможных подозреваемых, однако советуют гражданам быть внимательными к окружающим. «Независимо от того, какой малозначимой может быть ваша догадка, мы настойчиво рекомендуем вам рассказать о вашей информации», — заявили в полиции.