В погоне за гравитацией: старт Falcon 9. LIVE

В отличие от других спутников дистанционного зондирования Земли, работа которых основана на слежении за поверхностью планеты при помощи камер, этим аппаратам не надо вглядываться вниз. Им вообще не надо никуда вглядываться.

Вместо этого они собирают информацию о гравитационных аномалиях Земли на основе лишь одного параметра – расстояния между самими этими спутниками.