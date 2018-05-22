В погоне за гравитацией: старт Falcon 9. LIVE

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На основе этих данных ученые намерены получить сведения о таких процессах на Земле, как выпадение осадков, испарение росы, океанические течения, таяние снега и ледников и другие.
В отличие от других спутников дистанционного зондирования Земли, работа которых основана на слежении за поверхностью планеты при помощи камер, этим аппаратам не надо вглядываться вниз. Им вообще не надо никуда вглядываться.
Вместо этого они собирают информацию о гравитационных аномалиях Земли на основе лишь одного параметра – расстояния между самими этими спутниками.
Миссия состоит из пары идентичных между собой спутников, которые будут летать на одной орбите высотой 500 километров, их задача – отслеживать мельчайшие гравитационные возмущения, вызываемые изменениями в водной и ледяной составляющей поверхности Земли.
Однако наибольший интерес представляет научная часть сегодняшней нагрузки – пара космических аппаратов Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On (GRACE-FO). Заказчиками их является NASA и Германский центр исследования Земли.
Ракета выведет в космос пять телекоммуникационных спутников Iridium, которые пополнят новую группировку аппаратов связи Iridium NEXT. Это уже шестой пуск Space X спутников Iridium. Полностью собранная группировка будет состоять из 75 аппаратов, летающих на орбите высотой 667 километров.
Еще одной необычной чертой нынешнего пуска является то, что у него два заказчика – связисты и ученые.
В этот раз первую ступень спасать не будут. Дело в том, что это – устаревший вариант первой ступени Block 4, а этот тип предполагает лишь один-два повторных запуска. Сейчас в Space X переходят на более усовершенствованные ступени Block 5, первый пуск ступени этого типа был произведен в этом месяце. Звучит фантастически, но предполагается, что Block 5 могут летать в космос до 10 раз с небольшими доработками, всего же число стартов может достигать сотни!
И хотя в последние месяцы запуски ракет Илона Маска стали заурядным событием, нынешний пуск привлекает к себе внимание по нескольким причинам.
Во-первых, первая ступень запускаемой сегодня ракеты уже летала – с ее помощью более четырех месяцев назад в космос выводилась секретная американская миссия Zuma. Ее старт сопровождался громким скандалом и отличался повышенной секретностью. Тогда появились сообщения, что военный аппарат так и не вышел на орбиту, впрочем, в Space X утверждали, что пуск оказался успешным.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот вечер мы предлагаем вам вместе последить за очередным запуском ракеты Falcon 9 американской компании Space X. Если позволят погодные условия, старт должен состояться в 22:47 мск с базы ВВС «Ванденберг» на западном побережье США.